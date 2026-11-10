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Cuánto gana Ada Colau, líder del Frente Amplio en las elecciones generales: su última nómina conocida es de 2024

La excalcaldesa de Barcelona vuelve a la política al frente de la coalición a la izquierda del PSOE el 29-N

La candidata de Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios en Barcelona.
La candidata de Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ofrece declaraciones a los medios en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)
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La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dejó el Ayuntamiento en octubre de 2024, con una última retribución pública de 96.304 euros brutos anuales como presidenta del grupo municipal Barcelona en Comú. Ahora encabeza por Barcelona la candidatura de Comuns-Front Ampli para las elecciones generales del 29 de noviembre y, si obtiene un escaño, tendrá derecho a la asignación y a la indemnización previstas para los diputados elegidos fuera de Madrid.

Colau no tiene actualmente un salario público conocido. El portal Transparentia, que recopila datos oficiales de responsables públicos, la identifica como inactiva y sitúa su último cargo en el consistorio barcelonés entre 2023 y 2024. Tras anunciar su salida del Ayuntamiento, explicó que se vincularía a la Fundació Sentit Comú para trabajar en alianzas internacionales y en la estrategia de la izquierda, sin que haya datos públicos sobre su retribución en esa entidad.

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La última cifra oficial disponible procede del acuerdo de organización aprobado por el pleno municipal tras las elecciones de 2023. La presidencia de cada grupo municipal tenía asignados 96.304 euros brutos al año, distribuidos en 14 pagas de 6.878,86 euros.

Un escaño por Barcelona supone cobrar 2.162,85 euros más al mes

La remuneración total de Ada Colau sería superior a la de los diputados elegidos por Madrid si logra un escaño por Barcelona. Todos los miembros del Congreso han percibido este 2026 una asignación constitucional de 3.366,99 euros mensuales, fijada por la Mesa de la Cámara y sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

A esa cuantía se añade una indemnización destinada a cubrir los gastos vinculados a la actividad parlamentaria. Los representantes elegidos por circunscripciones distintas de Madrid, como Barcelona, reciben 2.162,85 euros mensuales exentos de IRPF. Los diputados por Madrid, en cambio, perciben 1.032,38 euros al mes por ese concepto.

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De resultar elegida, Colau tendría una percepción mensual de 5.529,84 euros antes de complementos. En 14 pagas, la percepción conjunta alcanza 77.417,88 euros al año. La cifra no incluye complementos por cargos en la Mesa del Congreso, presidencias o vicepresidencias de comisión y portavocías.

Frente Amplio ha propuesto este sábado que ninguna pensión esté por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que la edad máxima para poder jubilarse no supere los 65 años, frente al "peligro" del sistema que proclaman tanto desde el PP como desde Vox.

El Congreso fija la cuantía según la circunscripción electoral, no según el domicilio del representante. Por ello, un diputado por Barcelona conserva la indemnización superior aunque resida en Madrid.

La Cámara cubre además los desplazamientos en transporte público, reembolsa el uso de vehículo particular con justificación y ofrece una tarjeta de taxi en Madrid de hasta 3.000 euros al año a quienes no disponen de vehículo oficial.

Frente Amplio cerró sus listas días antes del inicio de la campaña

Colau encabeza la candidatura de Comuns-Front Ampli por Barcelona y es la aspirante de la coalición a la presidencia del Gobierno. La alianza se constituyó en las semanas previas al cierre del plazo electoral, después de negociaciones entre fuerzas situadas a la izquierda del PSOE.

El espacio reúne a Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Más Madrid, Catalunya en Comú y otras organizaciones territoriales. Finalmente, no alcanzó un acuerdo general con Podemos, aunque ambas formaciones concurren juntas en Canarias y en la Comunidad Valenciana dentro de alianzas territoriales.

La lista de Barcelona sitúa al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el segundo puesto. Le siguen la politóloga Júlia Miralles, el diputado autonómico Andrés García Berrio, la concejala Lucía Martín y el exdiputado Joan Mena.

En Madrid, Frente Amplio presenta como cabeza de lista al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, con la diputada Tesh Sidi en el segundo lugar y el representante de IU Toni Valero en el tercero.

El Frente Amplio registró listas para el Congreso en 51 de las 52 circunscripciones, con la excepción de Teruel.

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