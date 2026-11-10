Los coches chinos aceleran en España: su oferta en el mercado de ocasión se dispara un 87% con BYD, MG, Omoda y Jaecoo a la cabeza

Vista aérea de coches nuevos haciendo fila en una terminal de exportación del puerto de Shanghái, China, el 14 de julio de 2026. China Daily vía REUTERS.

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Comprar un coche de segunda mano en España es ahora más barato que hace un año. El precio medio de los vehículos de ocasión (VO) se situó en 17.153 euros en octubre, lo que supone un descenso del 5,74% respecto al mismo mes de 2025. En términos absolutos, los compradores pueden encontrar coches 1.000 euros más baratos que hace doce meses, cuando el importe medio alcanzó los 18.198 euros.

Esta caída de los precios coincide con un cambio progresivo en la composición de la oferta. Las marcas de origen chino empiezan a ganar protagonismo también en el mercado de vehículos usados, donde su presencia ha aumentado un 87% durante el último año. El interés de los compradores por estos fabricantes ha crecido, además, un 49,5%, según el último barómetro mensual de coches.net.

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Entre los fabricantes chinos que más avanzan destaca BYD, cuya oferta en el mercado de ocasión se ha multiplicado casi por cinco, mientras que las búsquedas de sus vehículos han aumentado un 104%. Su precio medio se sitúa en 30.915 euros, un 18% menos que hace un año. MG, una de las marcas chinas con mayor implantación, ha incrementado su oferta un 66%, mientras que Omoda y Jaecoo la han multiplicado por 2,5 y por 4,6, respectivamente.

Baleares lidera la caída de los precios de los coches usados

La bajada de precio del vehículo de ocasión se extiende por todo el territorio nacional. Ninguna comunidad autónoma registró en octubre un incremento interanual del precio medio, aunque las diferencias entre regiones son considerables. Baleares encabeza las bajadas, con un retroceso cercano al 12%, y es la única autonomía donde el descenso alcanza los dos dígitos.

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También destacan las caídas de Asturias, con un 9,12%, y Aragón, con un 9,06%. En el extremo contrario, Madrid y Cantabria presentan una mayor estabilidad, con descensos del 1,59% y del 1,85%, respectivamente. La evolución confirma que la corrección de los precios afecta a todos los mercados regionales, aunque con distinta intensidad.

Fuente: Coches.net.

Pese a esta tendencia, Madrid continúa siendo la comunidad autónoma más cara para comprar un vehículo usado. Por cuarto mes consecutivo, encabeza la clasificación con un precio medio de 19.024 euros, seguida del País Vasco, con 18.328 euros, y Cataluña, con 18.105 euros. En el lado más económico aparecen Baleares, con 15.006 euros; Castilla-La Mancha, con 15.052 euros, y Extremadura, con 15.397 euros.

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Huelva registra el mayor desplome provincial y Zamora es la única que sube

El análisis por provincias revela diferencias todavía más acusadas. Huelva protagoniza el mayor descenso interanual del precio medio, con una caída del 17,8%, seguida de Teruel (-16,6%) y Palencia (-16,2%). Zamora constituye la excepción a la tendencia generalizada, al ser la única provincia donde los coches usados se encarecen, con una subida del 2,7%.

En cuanto a los precios absolutos, Guadalajara ofrece los vehículos de ocasión más baratos, con una media de 11.773 euros. Le siguen Huelva, con 12.489 euros, y Cuenca, con 12.972 euros. En la parte más alta de la clasificación, después de Madrid, aparecen Guipúzcoa, con 18.872 euros, y Barcelona, con 18.697 euros.

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La evolución por carrocerías también refleja la tendencia bajista del mercado. Los modelos coupé son la principal excepción, con un incremento del 2,4% en su precio medio. Por el contrario, las berlinas se abaratan un 3,9%, los monovolúmenes un 3,8%, los todoterrenos un 3,7% y los familiares un 3,1%.

Los coches de entre uno y tres años son los únicos que se encarecen

La antigüedad del vehículo marca otra de las diferencias importantes en la evolución de los precios. Los seminuevos alcanzan un importe medio de 31.759 euros, un 2,17% menos que en octubre del año pasado. Sin embargo, los coches de entre uno y tres años se desmarcan de la tendencia general y registran un ligero encarecimiento del 0,84%, hasta los 27.516 euros.

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En el siguiente tramo, el de los vehículos de entre cuatro y cinco años, el precio medio se sitúa en 23.805 euros, con un descenso interanual del 0,85%. Los modelos de entre seis y diez años también se abaratan, aunque de forma más moderada: cuestan una media de 18.285 euros, un 0,66% menos que hace doce meses.

Precisamente, los coches de entre uno y tres años son los que despiertan un mayor interés entre los compradores dentro del segmento de vehículos de hasta diez años. Las búsquedas de estos modelos en coches.net han aumentado cerca de un 12% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Su menor antigüedad permite acceder a vehículos con mejores prestaciones de seguridad, tecnología y eficiencia, una combinación que los convierte en una alternativa atractiva pese al ligero incremento de sus precios.

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El diésel de segunda mano registra la mayor caída de precio

Por tipo de combustible, los vehículos diésel protagonizan el mayor ajuste del mercado. Su precio medio se ha reducido un 11,44% en términos interanuales, hasta situarse en 13.162 euros en octubre. Se trata del descenso más pronunciado registrado por esta motorización en lo que va de 2026.

La gasolina también experimenta una bajada significativa, aunque menos intensa. Los coches usados de este tipo cuestan una media de 16.134 euros, un 5,21% menos que en octubre de 2025. Por su parte, los eléctricos e híbridos mantienen una evolución mucho más estable, con una caída de apenas el 1%, hasta los 29.412 euros.

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Más dos millones de coches de ocasión vendidos

Más allá de los precios, el volumen de operaciones refleja un mercado que mantiene una actividad elevada, aunque con ciertos signos de moderación. Durante octubre se transfirieron 210.191 vehículos de ocasión en España, un 7,4% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 227.076 operaciones. Frente a septiembre, sin embargo, las ventas experimentaron un ligero repunte del 1%.

Con este resultado, el acumulado de los diez primeros meses del año asciende a 2.017.414 transferencias, lo que representa un crecimiento del 2,6% respecto al mismo periodo de 2025. El mercado supera así la barrera de los dos millones de unidades vendidas, pese al retroceso registrado en octubre.

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Por motorizaciones, los combustibles tradicionales siguen dominando las operaciones. El diésel conserva el liderazgo con 98.505 unidades transferidas, equivalentes al 46,9% del mercado. La gasolina ocupa la segunda posición, con 75.006 vehículos y una cuota del 35,7%, mientras que los híbridos y eléctricos suman 35.116 operaciones, el 16,7% del total.

Volkswagen Golf y Seat Ibiza lideran las ventas

En cuanto a las marcas, Volkswagen volvió a encabezar las preferencias de los compradores, con 18.556 unidades vendidas. Seat ocupó el segundo puesto, con 16.583, seguida de Peugeot (15.853), Renault (14.777) y Citroën (13.882). Se trata de los mismos cinco fabricantes que vienen dominando el ranking mensual a lo largo del año.

Por modelos, el Volkswagen Golf mantiene su liderazgo con 6.679 unidades transferidas en octubre y más de 62.800 operaciones acumuladas en lo que va de año. El Seat Ibiza ocupa la segunda posición, con 5.875 vehículos, seguido del Renault Mégane, con 5.793. Completan los cinco primeros puestos el Ford Focus, con 4.815 unidades, y el Seat León, con 4.738.