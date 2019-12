10 Downing Street. Ver a Hugh Grant como primer ministro y bailar torpemente con “Jump (For my love)” de The Pointer Sisters es, para muchos, una señal de que el período festivo ha llegado. Un baile adorado por el público pero que Grant detestó: “Fue un absoluto infierno”. Un sentimiento que no sorprende demasiado teniendo en cuenta que el actor es conocido por ser todo un gruñón delante y frente a las cámaras. Han pasado 16 años desde que el director Richard Curtis reunió a un elenco de estrellas y desconocidos para ofrecer una de las películas navideñas más exitosas de la década, y hasta el día de hoy, Love Actually (Realmente Amor) sigue siendo una cita obligada en las fiestas.