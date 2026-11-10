Así gasta Ayuso el presupuesto taurino: 580.000 euros en sueldos, 8.000 en un catering para homenajear a Ortega Cano, 4.961 para un taller de pintura de capotes

Isabel Díaz Ayuso en un festejo taurino en la plaza de toros de Las Ventas

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La Comunidad de Madrid apuesta por la tauromaquia. No es una novedad. Isabel Díaz Ayuso alaba la fiesta nacional y la fomenta. De hecho, el Gobierno regional tiene un Centro de Asuntos Taurinos que no solo gestiona la plaza de toros de Las Ventas, sino que incentiva la celebración de corridas y festejos en otros municipios de la región. La importancia de este apoyo se refleja en los Presupuestos Generales de la Comunidad, que para 2027 han destinado 7,6 millones de euros al programa de ‘Asuntos Taurinos’, una partida que ha ido creciendo año tras año. En 2024, por ejemplo, fueron 4,2 millones; en 2025, 4,5 millones; y en 2026, 7,39 millones. Es decir, un 80% más en tres ejercicios.

De los 7,39 millones de euros presupuestados en 2026, la Comunidad había reconocido obligaciones por 3,55 millones a fecha de 19 de octubre, entre los que están incluidos una subvención nominativa de 1,7 millones de euros a la Fundación del Toro de Lidia. Un examen detallado de todos los gastos revela que el destino de miles de euros también ha ido a varios homenajes a toreros, patrocinios de premios de medios de comunicación, actividades de promoción de la tauromaquia entre menores y otros gastos de representación. Entre las partidas más llamativas, por ejemplo, figuran 8.008 euros en un catering para homenajear a José Ortega Cano, realizado el 26 de junio de 2026 con la empresa ‘La Cococha’. Ortega Cano fue condenado a dos años y seis meses de prisión por el accidente de tráfico que provocó la muerte de una persona en mayo de 2011. La Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la condena en 2013 por homicidio imprudente y delitos contra la seguridad vial, incluida la conducción bajo los efectos del alcohol.

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Todos los datos proceden de la respuesta oficial del Gobierno regional a dos peticiones de información registradas por la diputada de Más Madrid Marisa Escalante. “Mientras hay necesidades culturales y sociales sin atender en Madrid, el Gobierno de Ayuso se gasta miles de euros en homenajes, premios taurinos, caterings y regalos institucionales. El dinero público debería servir para garantizar derechos, no para financiar los caprichos taurinos del Gobierno regional”, señala la parlamentaria. Hay que recordar que, mientras el Ministerio de Cultura suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia en mayo de 2024, meses después, en enero de 2025, Ayuso presentó en la Real Casa de Correos un premio sustituto, con la misma dotación de 30.000 euros, respaldado por el Senado, nueve comunidades autónomas y la Fundación Toro de Lidia.

Imagen del Puente de Ventas cercano a la Plaza de Toros de Las Ventas en 2020. (Europa Press)

El homenaje a Ortega Cano no es un caso aislado. La documentación recoge otros 6.820 euros en un catering para homenajear a Pilar González del Valle, miembro del Consejo de Asuntos Taurinos; 2.156 euros para homenajear al torero Curro Vázquez; 2.722,50 euros en otro homenaje a fotógrafos taurinos; y otros 2.722,50 euros para la entrega de trofeos de San Isidro. Para Escalante, “es difícil de justificar que el Gobierno de Ayuso dedique 8.000 euros de dinero público a homenajear a una persona condenada por provocar la muerte de otra mientras conducía bajo los efectos del alcohol. ¿De verdad este es el ejemplo que quiere reconocer institucionalmente la Comunidad de Madrid?“.

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50.600 euros para premios

Obviamente, una de las grandes partidas es la de salarios: 580.000 euros en nóminas hasta mediados de octubre. El director general del Centro de Asuntos Taurinos es el matador Miguel Ángel Martín Lorenzo, con un salario de 113.000 euros brutos anuales. Según la documentación, el Gobierno de Ayuso ha destinado 17.968,50 euros al patrocinio de los I Premios Taurinos de ‘El Debate’; 14.520 euros al XVII Premio Taurino ‘ABC’; y 18.125,80 euros al patrocinio de un curso de periodismo taurino, adjudicado a WOW Comunicación & Eventos S.L. Los tres conceptos suman 50.614,30 euros.

Las partidas también revelan gastos específicamente dirigidos al público infantil, “una de las cuestiones que más preocupan a Más Madrid desde la perspectiva de la protección animal”, señala Escalante. El Gobierno regional ha destinado 4.004 euros a la adquisición de libros infantiles de temática taurina y 4.961 euros al patrocinio de un taller de pintura de capotes para niños. La Comunidad de Madrid siempre ha defendido como argumento que la fiesta pasa por su mejor momento. La Feria de San Isidro 2026, por ejemplo, reunió a 611.818 espectadores en 28 tardes y batió su récord de abonos, con 18.520. Para la Consejería, ese éxito justifica seguir invirtiendo en la reforma del coso.

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La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha defendido una reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS) para pasar del actual enfoque reactivo a uno preventivo y planificado, que permita "preparar la sanidad para los próximos 20 años".

La diputada de Más Madrid ha sido especialmente crítica con esta financiación: “Es indignante que se utilice dinero público para acercar la tauromaquia a los niños. En lugar de educar en el respeto y la protección de los animales, Ayuso dedica miles de euros a promocionar entre los más pequeños una tradición que implica sufrimiento animal”. Escalante ha reclamado conocer qué libros se compraron, cuántos ejemplares fueron adquiridos, dónde se distribuyeron y qué contenidos se trasladaron a los niños participantes en los talleres. Otras partidas destacan 5.445 euros para la adquisición de pendrives con un vídeo resumen de la temporada taurina de 2025, en un contexto en el que estos contenidos pueden distribuirse por medios digitales. A esta cantidad se suman 1.452 euros por la locución del vídeo de la temporada taurina, 3.055 euros por una agenda taurina de 2026 y 15.392 euros para la adquisición de libros destinados a obsequios institucionales de Navidad.

Además, aparecen otros 3.025 euros para patrocinar el desfile de moda taurina ‘Confeccionando naturales’ y 10.890 euros para el patrocinio de una mesa dedicada a ‘La mujer en la tauromaquia’. Es verdad que los 7,6 millones presupuestados para 2027 apenas suponen el 0,02 % del presupuesto total, de 32.911,5 millones. Lo que se discute, por tanto, son las prioridades. La Consejería de Cultura, con 314,3 millones, es la menos dotada y Más Madrid denuncia que ha perdido 21 millones desde 2023.

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