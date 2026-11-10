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Cómo hacer tortitas de manzana y yogur: un desayuno jugoso y con aroma otoñal

¿Tienes manzanas y no sabes qué hacer con ellas? Estas tortitas de manzana con yogur son la solución perfecta

Una receta de tortitas de manzana y yogur sin horno. (Youtube/Dulce Receta Rápida)
Una receta de tortitas de manzana y yogur sin horno. (Youtube/Dulce Receta Rápida)
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El aroma a canela y limón que desprenden estas tortitas de manzana al cocinarse en la sartén despierta cualquier mañana perezosa. Cada bocado combina el dulzor natural de la fruta con un toque ácido de cítrico, logrando un equilibrio que atrapa desde el primer mordisco.

Este tipo de preparación tiene raíces en las clásicas “apple pancakes” que se sirven en Europa y Estados Unidos como desayuno reconfortante. En España se popularizaron como una alternativa casera y rápida frente a la bollería industrial, ideal para acompañar con un café o un zumo de naranja recién exprimido.

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Además, a las recetas tradicionales de postres y de desayunos se les puede añadir productos de temporada. La canela en el café o las manzanas a estas tortitas no hacen más que adentrarnos aún más en la estación otoñal y disfrutar de todos sus sabores.

Receta de tortitas de manzana con yogur

Estas tortitas de manzana son discos esponjosos hechos a partir de una masa tipo bizcocho líquido, enriquecida con yogur y trozos de fruta fresca. La técnica principal consiste en cocinarlas tapadas a fuego medio, lo que permite que el interior se cueza por completo sin que el exterior se queme. El resultado es una textura húmeda, con pequeños trozos de manzana que aportan jugosidad en cada mordisco.

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Tiempo de preparación

  • El tiempo total ronda los 35 minutos.
  • Preparación de la masa: 15 minutos.
  • Cocción en sartén (por tandas): 20 minutos.

Ingredientes

Manzanas, huevo, limón, harina en bolsa de papel, azúcar, yogur, aceite y un batidor manual sobre una mesa de madera.
Receta de tortitas de manzana con yogur: esponjosas, fáciles y listas en 35 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 manzanas
  • El zumo de medio limón
  • 1 huevo
  • 50 g de azúcar (¼ de taza)
  • Ralladura de limón
  • Una pizca de sal
  • 200 g de yogur (¾ de taza)
  • 50 ml de aceite vegetal (¼ de taza)
  • 280 g de harina (2 tazas + ¼)
  • 8 g de levadura química o polvo de hornear (1 cucharadita)

Cómo hacer tortitas de manzana con yogur, paso a paso

  • Pela las manzanas y córtalas en dados pequeños. Rocíalas con el zumo de limón para que no se oxiden.
  • En un bol grande, bate el huevo junto con la sal, la ralladura de limón y el azúcar. Bate bien hasta que la mezcla aclare de color, esto ayuda a que la masa quede más esponjosa.
  • Incorpora el yogur y mezcla hasta integrar por completo.
  • Añade el aceite vegetal y vuelve a mezclar.
  • Tamiza la harina junto con la levadura y añádela a la mezcla. Tamizar evita grumos y asegura una masa homogénea.
  • Integra todo hasta conseguir una masa espesa, sin bolitas de harina.
  • Añade la manzana troceada y mezcla bien. Que los trozos queden repartidos de forma uniforme es clave para que cada tortita tenga fruta en cada bocado.
  • Calienta una sartén a fuego medio y extiende una fina capa de aceite con una brocha de cocina o papel de cocina.
  • Vierte una porción de masa del tamaño de un puño en el centro de la sartén.
  • Tapa con una tapadera. Cocinar tapado es el truco para que el interior se haga sin quemar la base.
  • Cuando empiecen a formarse burbujas en la superficie, da la vuelta a la tortita.
  • Vuelve a tapar y deja cocinar unos minutos más, hasta que esté dorada por ambos lados.
  • Retira del fuego y repite el proceso con el resto de la masa.
  • Decora con azúcar glas antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 a 10 tortitas, suficientes para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal aproximadamente
  • Proteínas: 4 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Grasas: 6 g
  • Fibra: 1,5 g
  • Azúcares: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las tortitas de manzana se conservan en la nevera, en un recipiente hermético, hasta 3 días. Para recalentarlas, unos segundos en el microondas o unos minutos en la sartén devuelven su textura original. También se pueden congelar separadas con papel film hasta 1 mes.

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