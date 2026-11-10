Paz Vega se despide entre lágrimas de ‘MasterChef Celebrity Legends’ a las puertas de la final: “He aprendido que dentro de la fragilidad uno puede seguir”

Paz Vega en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

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La recta final de MasterChef Celebrity Legends ya tiene a sus cuatro protagonistas. Después de una semifinal especialmente exigente, Santiago Segura, Edu Soto, Florentino Fernández y María Escoté han conseguido su plaza para la última entrega del concurso de RTVE. La gran ausente será Paz Vega, que no ha podido superar el último reto de repostería y ha tenido que abandonar las cocinas a las puertas de la final. Su despedida, sin embargo, estuvo muy lejos de ser una derrota amarga: la actriz se marchó entre lágrimas, abrazos y palabras de agradecimiento hacia un programa que, según reconoció, le ha ayudado a atravesar una etapa complicada de su vida.

La gala emitida este lunes 9 de noviembre puso a prueba a los cinco aspirantes con tres desafíos muy diferentes. La primera dificultad llegó con una selección de ingredientes poco habituales; después tuvieron que enfrentarse a un servicio de restaurante de máxima exigencia y, finalmente, se jugaron su continuidad reproduciendo elaboraciones de alta pastelería. Una noche en la que no solo estaba en juego el talento culinario, sino también la capacidad de mantener la calma bajo presión.

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El primer reto de la semifinal obligó a los concursantes a trabajar con productos de sabores extremos. La calabaza amarga, el queso francés Époisses, el chile Carolina Reaper, el monk fruit y el miso akadashi fueron algunos de los ingredientes que tuvieron que integrar en sus propuestas. El objetivo consistía en encontrar una combinación equilibrada, sin permitir que el sabor más intenso de cada producto arruinara el resultado.

Joan Roca y Ona Carbonell en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

Para afrontar el desafío contaron con la orientación de dos invitados de excepción: Ona Carbonell, ganadora de la tercera edición de MasterChef Celebrity, y Joan Roca, chef de El Celler de Can Roca. La prueba tenía además una recompensa especial: un viaje a Jordania para el mejor cocinero.

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Santiago Segura fue quien convenció al jurado con su elaboración, un plato que quiso dedicar a los hermanos Roca. El director preparó unos buñuelos con queso Époisses suavizado mediante una mezcla de nata y requesón, acompañados de un tartar de solomillo con matices cítricos. La propuesta recibió elogios tanto por su presentación como por el equilibrio de sabores. Joan Roca también valoró la manera en la que había conseguido controlar la intensidad del queso.

Pero la victoria de Segura dejó una de las escenas más bonitas de la noche. Además de obtener los 4.000 euros destinados a una causa solidaria, que entregó a la Fundación Aladina, ganó el viaje a Jordania. Sin embargo, decidió cederlo a Paz Vega, a quien quiso agradecer su esfuerzo y dedicación durante el concurso. También anunció que pagaría de su bolsillo otro viaje para Edu Soto, al que había prometido acompañar en el regalo. Un gesto que emocionó a sus compañeros y que permitió a la actriz llevarse una alegría antes de afrontar la eliminación.

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Santiago Segura en 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

Un servicio de máxima exigencia en el restaurante EMI

La semifinal continuó en Madrid, concretamente en el restaurante EMI, donde los cinco aspirantes tuvieron que preparar un menú diseñado por el chef Rubén Hernández Mosquero. Veinte comensales, entre ellos el antiguo concursante Gonzalo Miró, fueron los encargados de degustar las elaboraciones.

En esta ocasión, Santiago tuvo la responsabilidad de organizar los equipos. Decidió cocinar junto a Paz y Florentino Fernández, mientras que María Escoté y Edu Soto formaron el otro grupo. Aunque durante el servicio aparecieron dificultades, los jueces reconocieron el nivel de los cinco participantes y destacaron que habían demostrado estar a la altura de una semifinal. No obstante, el veredicto fue individual y únicamente dos de ellos consiguieron el pase directo a la final: Flo y María Escoté.

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La diseñadora destacó por su precisión y regularidad, mientras que el humorista consiguió centrarse en el trabajo después de dejar atrás las diferencias que había tenido con Santiago. Ambos celebraron su clasificación con un abrazo, conscientes de que ya tenían asegurado un puesto entre los cuatro mejores.

Santiago Segura, María Escoté, Edu Soto y Florentino Fernández, finalistas de 'MasterChef Celebrity Legends' (RTVE).

La repostería decide el futuro de Paz Vega

Quedaban dos plazas por repartir y tres aspirantes dispuestos a luchar por ellas: Paz, Santiago y Edu. Para resolver el último duelo, el programa contó con la presencia de Dinara Kasko, repostera que estudió arquitectura antes de dar un giro a su carrera y dedicarse a la pastelería. Los concursantes tuvieron que reproducir tres de sus creaciones, caracterizadas por su apariencia realista y su complejidad técnica.

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Edu recibió el encargo de elaborar una cesta de chocolate y caramelo con diferentes capas de bizcocho, mousse y galleta. Santiago tuvo que recrear una almohada de limón, mientras que Paz se enfrentó a un árbol de Navidad elaborado con chocolate, ganache, bizcocho y gelatina de naranja.

La actriz fue quien encontró más obstáculos durante el cocinado. Aunque el interior de su postre convenció al jurado, los problemas llegaron al desmoldar y terminar la decoración. Jordi Cruz explicó que había dedicado demasiado tiempo a los adornos y que eso le había impedido completar correctamente el trabajo con el molde y el abatidor. Paz reconoció que había calculado mal los tiempos y que no había conseguido terminar la elaboración como esperaba.

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Finalmente, Pepe Rodríguez pronunció su nombre como la concursante que debía abandonar el programa. La despedida fue especialmente emotiva. “He transformado una tragedia en diversión, terapia, risas y desahogo”, explicó entre lágrimas. También quiso destacar el papel de sus compañeros, a quienes atribuyó buena parte de la fuerza que había encontrado durante estos meses. “He aprendido que dentro de la fragilidad uno puede seguir”, aseguró. Y, antes de marcharse, Paz dejó claro que le gustaría ver a María Escoté en el duelo definitivo: “No sé quién va a ganar, pero me gustaría que el duelo fuera María Escoté y alguien más”.