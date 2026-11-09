Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 10 de noviembre: Paula vuelve a chocar con Valentina y Tasio se enfrenta a Andrés

Paula en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

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Las sospechas de Andrés sobre Gabriel están a punto de convertirse en algo mucho más concreto. El joven De la Reina lleva tiempo convencido de que su primo oculta información y, después de los últimos acontecimientos, ha decidido pasar a la acción. La investigación dará un paso decisivo en el capítulo de este martes de Sueños de libertad, cuando consiga entrar en el despacho del abogado y encuentre una pista que podría destapar sus verdaderas intenciones. Pero este no será el único frente abierto en la colonia: las tensiones familiares, los sentimientos de Mabel y las heridas del pasado seguirán marcando la vida de sus protagonistas.

Antes de conocer lo que sucederá en la nueva entrega, el episodio del lunes dejó varias situaciones especialmente delicadas. Gabriel terminó aceptando las condiciones de Félix Cifuentes, que consiguió doblegarlo mediante el chantaje. Mientras tanto, Andrés comenzó a preparar una estrategia para investigar a su primo con la ayuda de Pablo. Por otro lado, Begoña cayó en la trampa organizada por el abogado y Beatriz: se reunió con un supuesto Javier Moreno sin saber que el hombre era un actor contratado para hacerse pasar por el padre del bebé.

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Manuela y Eduardo en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

La jornada también estuvo marcada por el dolor de Salva, que descubrió los motivos por los que su madre nunca fue a visitarlo a prisión. El cantinero, que intentaba reconstruir su relación con Tomás, decidió buscar la ayuda de don Agustín para que su padre pudiera recibir tratamiento por su adicción al alcohol. Además, Mabel trató de evitar a Josema siguiendo los consejos de Valentina, aunque un cambio de planes de Nieves terminó propiciando que ambos compartieran una salida juntos.

En el terreno familiar, Tasio y Valentina volvieron a enfrentarse por la retirada de la invitación de Paula a la boda. También comenzaron a complicarse los preparativos del enlace con Andrés. Por su parte, Fina seguía sin decidir si participaría en la exposición de Bianca, mientras Claudia intentaba averiguar qué relación unía a don Agustín con sor Amparo. El episodio concluyó con la celebración del segundo aniversario de la muerte de Mateo, una ceremonia que dejó una sorpresa para Claudia.

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Damián en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

Capítulo 686 del martes 10 de noviembre

La investigación de Andrés y Pablo comenzará a dar sus frutos. Después de conseguir distraer a Gabriel, Pablo permitirá que su compañero acceda al despacho del abogado. Andrés encontrará allí un elemento que podría resultar clave para esclarecer qué está tramando su primo. La información que obtenga terminará llegando también a Damián, y los tres descubrirán que Gabriel ha entregado una importante suma de dinero a Félix Cifuentes. Aunque todavía no conocerán el motivo de ese pago, la operación reforzará sus sospechas de que el abogado prepara algo contra los De la Reina.

Gabriel, entretanto, creerá que ha conseguido dejar atrás sus problemas después de someterse a las exigencias de Félix. Con Beatriz a su lado, pensará que puede recuperar cierta estabilidad, sin imaginar que sus movimientos están siendo vigilados.

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Josema y Mabel en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

Las relaciones personales también atravesarán momentos decisivos. Mabel y Josema disfrutarán de una salida que les permitirá descubrir que comparten más intereses de los que suponían. La joven contará lo sucedido a Valentina y, animada por lo bien que ha ido el encuentro, empezará a plantearse si ha llegado la hora de averiguar qué siente realmente el arquitecto por ella.

En cambio, la situación de Paula será cada vez más complicada. La joven volverá a tener un desencuentro con Valentina y comprobará que recuperar la confianza de sus antiguas amigas no será sencillo. Cada vez más aislada, encontrará en Salva a la persona con la que podrá hablar de lo que está viviendo.

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Tasio y Paula en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

También habrá novedades en la relación de Claudia y Miguel. Después del homenaje a Mateo, ella agradecerá al médico el apoyo que le ha brindado y le confesará que se siente especialmente segura a su lado. Sin embargo, el recuerdo de su marido despertará en Claudia un deseo que cambiará el rumbo de su relación: la joven le hablará de su ilusión por convertirse en madre. La respuesta de Miguel no será la que esperaba y podría abrir una nueva distancia entre ambos.

Por otro lado, el misterio que rodea a sor Amparo y don Agustín seguirá creciendo. El párroco continuará evitando a la religiosa, que intentará acercarse a él sin demasiado éxito. Poco a poco saldrán a la luz detalles de la historia que compartieron y de las razones que provocaron su separación.

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Salva en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

Salva, mientras tanto, tendrá que afrontar un batiburrillo de sentimientos. Tras intentar ayudar a Tomás a superar su dependencia del alcohol, sentirá que ha conseguido recuperar a su padre y que, pese a todo lo ocurrido, ambos pueden dejar atrás parte de sus diferencias.

Pero el conflicto más grave llegará de madrugada. Tasio regresará a casa y buscará provocar a Andrés, recurriendo incluso a los recuerdos más dolorosos de su relación con Begoña para cuestionar su compromiso con Valentina. La discusión irá subiendo de tono hasta que Damián se despierte e intervenga para separarlos. Sin embargo, el enfrentamiento terminará de la peor manera: el patriarca recibirá un golpe inesperado y la familia De la Reina tendrá que enfrentarse a una nueva preocupación.

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