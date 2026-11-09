El sultán otomano del siglo XVII que prohibió beber café: el castigo de saltarse esta norma era la pena de muerte

El sultán otomano Murad IV prohibió el café, el tabaco y el alcohol bajo pena de muerte (Montaje Infobae)

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Entre 1623 y 1640 gobernó el Imperio otomano un sultán conocido por restaurar la autoridad del Estado y por la brutalidad de sus leyes. Murad IV, rey de los otomanos, decretó la pena de muerte para todo aquel que se le descubriera bebiendo café. Las razones no tenían nada que ver con un asunto religioso o sanitario, sino político.

El café conquistó rápidamente el mundo árabe y para el siglo XVII Estambul estaba repleta de cafeterías o qahveh. Estos locales eran mucho más que las cafeterías actuales tal y como las conocemos hoy, pues se convirtieron en lugares donde las personas entablaban conversación, debatían, intercambiaban opiniones libremente.

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Estas “Escuelas de Sabios”, como se llamaron a las cafeterías, eran un lugar donde discutir sobre filosofía, política y arte entre personas de diferentes clases sociales. Se trataba de un ambiente muy diferente al de las tabernas, en las que se bebía alcohol y los hombres estaban mucho menos sobrios. Según cuentan los cronistas de la época, un día un Gran Visir visitó de forma encubierta una de estas cafeterías y descubrió que aquellos lugares podían convertirse en una seria amenaza para el gobierno de Murad IV.

Miniatura de Murad IV (Wikimedia Commons)

Prohibido el café, el tabaco y el alcohol en el Imperio otomano

El sultán, cuya infancia había sido turbulenta, subió al trono decidido a reestablecer el orden en el Imperio mediante la violencia. Consciente del peligro que podían entrañar las cafeterías para el equilibrio interno del sultanato, Murad IV entendió que la mejor forma de evitarlo era mediante duras restricciones. Solo necesitaba una excusa.

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En 1633, Estambul quedó devastada por un incendio muy difícil de controlar. Las casas de madera y las calles estrechas propias de la capital hicieron que fuera muy complicado aplacar las llamas. Miles de personas se quedaron sin hogar y numerosos edificios históricos fueron consumidos por el fuego.

Las autoridades apuntaron a un fumador como el causante del incendio, lo que le dio al sultán un motivo de peso para prohibir el tabaco el opio. Y algo más: la clausura de las cafeterías y la pena de muerte para cualquier persona que bebiera café.

La leyenda, alimentada por la despiadada forma de gobierno del sultanato, cuenta que el propio Murad IV “patrullaba las calles de Estambul disfrazado de plebeyo al caer la noche” y armado con una enorme espada. Según recoge Sarah Romero en Historia National Geographic, si el sultán sorprendía a alguien bebiendo café o fumando a escondidas, “lo decapitaba en el acto”.

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Un rey hipócrita y amante del café

Verídica o no esta anécdota, en lo que sí coinciden los historiadores es en que la represión del gobierno contra quienes violaran esta ley era cruenta. Miles de personas fueron ejecutadas por beber este líquido que en la actualidad es uno de los más bebidos en todo el momento.

Sin embargo, pese a la coacción sobre el pueblo otomano, Murad IV era un gran amante del tabaco, el alcohol y el café y disfrutaba de ellos desde la intimidad de palacio. De hecho, fue una cirrosis hepática provocada por un alto consumo de alcohol lo que le provocó la muerte en 1640.

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