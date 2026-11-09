Cinco trucos caseros para quitar los pelos de tu mascota de sofás, camas y ropa

Una mano sostiene una prenda azul con pelos de gato adheridos frente al tambor abierto de una lavadora de carga frontal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Convivir con un perro o un gato implica tener que retirar constantemente los pelos que se quedan pegados en el sofá, edredones y ropa. Quitar esos pelos de mascota no siempre resulta sencillo ya que se adhieren a las fibras y en muchas ocasiones ni siquiera desaparecen por completo después de pasar las prendas por la lavadora.

Existen varios trucos caseros para eliminar estos recuerdos en el tejido de forma sencilla y evitar que se acumulen en casa. Eso y más, evitar que la lavadora se atasque. Algunos permiten retirar buena parte de pelo antes de meter la ropa y edredones a la lavadora, mientras que otros ayudan a desprender los restos durante el lavado o después de que termine el ciclo. Con estos cinco métodos podrás mantener más limpios los tejidos y reducir el tiempo que dedicas a quitar los pelos de tu mascota.

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Cinco sencillos trucos para convivir mejor con el pelo de tu perro

A continuación, cinco trucos que facilitan esta tarea en casa sin necesidad de productos complicados ni de dedicarle demasiado tiempo extra a la limpieza diaria.

Cepillar a la mascota y aspirar sofás y camas con frecuencia

Una persona barre el suelo de madera de una casa, recogiendo el pelo de las mascotas con una escoba y una pala, junto a una bolsa plástica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso ocurre fuera de la lavadora. Cepillar con regularidad al perro o al gato retira buena parte del pelo suelto antes de que termine repartido por los muebles. El animal sigue soltando pelo de todas formas, pero la cantidad que acaba en cojines, mantas y fundas se reduce de forma notable cuando este gesto se repite con frecuencia.

A ese hábito conviene sumar el aspirado regular de sofás, camas y zonas donde la mascota pasa más tiempo. Mantener esas superficies libres de pelo acumulado evita que vuelva a transferirse a la ropa o a la ropa de cama con el uso diario, por lo que buena parte del trabajo se adelanta antes de que cualquier prenda llegue al cesto de la ropa sucia.

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Retirar el pelo con un rodillo quitapelusas o cinta adhesiva antes de lavar

Antes de meter cualquier prenda en la lavadora, conviene repasarla a simple vista. Un rodillo quitapelusas resulta útil en las zonas donde más se concentra el pelo, sobre todo cuando está bien adherido al tejido. Si no hay uno disponible, un trozo de cinta adhesiva cumple una función similar y permite recoger buena parte de esos restos antes del lavado.

Este paso previo reduce la cantidad de pelo que entra en el tambor y, de ese modo, disminuye el riesgo de que termine repartido entre otras prendas durante el ciclo. Es, probablemente, el gesto más sencillo de los cinco y el que ofrece un resultado más inmediato.

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Con la muda de los animales, la casa se puede llenar de pelos. Foto: Christin Klose/dpa/Foto de archivo.

Pasar la ropa por la secadora con una toallita antiestática antes del lavado

Quien tenga secadora en casa puede recurrir a un truco adicional. Consiste en introducir la ropa seca junto con una toallita específica para secadora y programar un ciclo de aire sin calor durante unos diez minutos. El movimiento dentro del tambor ayuda a que parte del pelo se desprenda, mientras que la toallita reduce la electricidad estática que suele hacer que quede pegado a las fibras.

Al terminar ese ciclo, basta con sacar la ropa, sacudirla y meterla en la lavadora como de costumbre. Conviene revisar antes las etiquetas de cada prenda para confirmar que admite tanto el paso por secadora como el lavado posterior.

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Lavar las mantas y fundas de las mascotas por separado, sin sobrecargar el tambor

Las mantas, fundas de cama y toallas que usan los animales acumulan mucho más pelo que la ropa de calle. Lavarlas en una colada aparte reduce las posibilidades de que esos restos terminen repartidos entre sábanas, camisetas o pantalones que no tenían pelo al principio.

A esa separación hay que sumar otro detalle, no llenar en exceso el tambor de la lavadora. Cuando hay demasiada ropa dentro, las prendas apenas tienen espacio para moverse y el pelo tiene más dificultades para desprenderse. Respetar la carga recomendada para cada programa permite que el movimiento del lavado cumpla su función.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Revisar las prendas al terminar y limpiar el filtro de la lavadora

El proceso no termina al sacar la ropa de la máquina. Conviene comprobar si quedan restos visibles y, en caso de que así sea, repasar esas zonas con un rodillo o con cinta adhesiva una vez que la prenda está seca. Si la cantidad de pelo restante es mínima, no hace falta repetir el lavado completo.

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Parte del pelo que se desprende durante el ciclo queda dentro de la propia lavadora y se acumula en el filtro. Revisarlo y limpiarlo de forma periódica evita que esos residuos generen otros problemas y ayuda a mantener el electrodoméstico en buen estado. La forma de acceder a él varía según el modelo, por lo que conviene seguir las instrucciones del fabricante antes de manipularlo.