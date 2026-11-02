“Una payasada extravagante”: el fiasco de ‘Klara y el sol’, la película sobre IA basada en un premio Nobel con Jenna Ortega y Amy Adams que Sony ha cancelado en España

Tráiler de 'Klara y el sol'. (Sony Pictures)

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Lo tenía todo para ser una de las películas del año. Un guion adaptando a un premio Nobel, un director con un humor políticamente incorrecto que ganó un Oscar por una película en la que él mismo parodiaba a Adolf Hitler y dos estrellas: una en auge, con más de 37 millones de seguidores en Instagram, y una consagrada, con seis nominaciones al Oscar. ¿Los nombres? Kazuo Ishiguro, Taika Waititi, Jenna Ortega y Amy Adams. Por ese orden.

Pero las expectativas han podido con Klara y el sol, que se ha convertido en uno de los fracasos del año -eso sí, no hay cinta que supere a Digger, de Alejandro G. Iñárritu, que apunta a unas pérdidas de 245 millones para Warner-. Porque mientras Estados Unidos aún procesa el tremendo éxito de La Odisea, La bola negra entra poco a poco en la terna de premios norteamericanos y el documental de Nathan Fielder You Can See Everything da el campanazo como una de las películas del año... hay otras que se desinflan. Y lo que prometía ser una de las grandes apuestas del 2026 ha terminado convirtiéndose en un quebradero de cabeza para Sony Pictures, tanto que, en España, se ha suspendido su programación en cines, prevista para este 30 de octubre. Preguntados por los motivos, la compañía no ha entrado en detalles ni ha aclarado si la adaptación de Kazuo Ishiguro llegará directamente a alguna plataforma de streaming.

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Imagen de 'Klara y el sol'. (YouTube: SonyPicturesMéxico)

Con su estilo personalísimo e irreverente, el cómico y cineasta neozelandés responsable de Hunt for the Wilderpeople (2016), Thor: Ragnarok (2017) y Jojo Rabbit (2019) —por la que ganó el Oscar a Mejor Guion Adaptado— asumió en 2023 el reto de dirigir la última obra del británico-japonés Kazuo Ishiguro, publicada dos años antes, después de descubrir la novela en un aeropuerto. El escritor había recibido en 2017 el Premio Nobel de Literatura por unas “novelas de gran fuerza emocional” con las que, según la Academia Sueca, había descubierto “el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo”.

La obra, una historia de ciencia ficción que reflexiona sobre la inteligencia artificial, la soledad y las relaciones humanas, sigue a Klara, una Amiga Artificial, especializada en el cuidado de niños. Cuando se hace amiga de Josie, de 14 años y quien padece una enfermedad, traerá luz a su complicado mundo. Una premisa que Waititi ha trasladado a la gran pantalla con Jenna Ortega (Miércoles, Bitelchús Bitelchús) -saliendo así de su particular universo gótico— en el papel protagonista: con Mia Tharia interpretando a Jose, y Amy Adams como su madre.

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De las expectativas al batacazo

Pero el poder que otorgan los festivales de cine, capaces de aupar o hundir un largometraje, hizo lo propio con el séptimo largometraje de Waititi. Estrenada en la 70.º edición del BFI London Film Festival el pasado 15 de octubre, las críticas fueron demoledoras: The Guardian la calificó como “un desastre sentimental y tedioso” con “actuaciones pésimas”, otorgándole una de cinco estrellas. Le siguieron el medio británico The Observer —“La inclinación de Waititi por las payasadas extravagantes y los chistes fáciles no hace justicia a la novela”— y The Independent, que consideró la adaptación “una traición a la visión serena y contemplativa de Ishiguro”.

(Prensa Editorial Anagrama)

Tras las críticas, Sony echó el freno a su distribución. La cinta llegó a Estados Unidos el pasado 23 de octubre con un recorte de casi 1.000 salas: estaba prevista para proyectarse en unas 1.900. Finalmente, fueron 880. Y los resultados tampoco acompañaron: la película recaudó apenas 701.000 dólares durante su primer fin de semana, con una media de unos 797 dólares por sala. Por ahora, de acuerdo con los últimos datos de Box Office Mojo, Klara y el sol ha recaudado apenas 1,6 millones de dólares en todo el mundo. Fuera de Estados Unidos, solo se ha estrenado en Australia, Nueva Zelanda e Italia. Según ha asegurado el medio estadounidense Deadline, el presupuesto de la cinta alcanza los 20 millones de dólares, una cifra mínima en comparación con el largometraje de Iñárritu. “Las pérdidas aquí en Klara y el Sol son en última instancia mínimas en comparación con los más de 150 millones de dólares que hay en los 160 millones de dólares que cuesta Digger”, apuntan.

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Más allá de las críticas, ¿existía algún indicio que pudiera augurar el fracaso de la cinta? El mismo medio asegura que las dificultades no parecían haber estado en el rodaje: el director terminó las grabaciones en Nueva Zelanda a principios de 2024, antes de lo previsto y con un presupuesto menor del estipulado. ¿Podría tener que ver que han pasado casi dos años entre el rodaje y su estreno?

Jenna Ortega en una escena de Klara y el Sol. (Sony Pictures)

“Habíamos oído que la película estuvo dos años en espera porque Sony no sabía cómo estrenarla. Habíamos oído rumores de que el estudio estaba en desacuerdo con el estilo de autor “instintivo” y “free jazz” de Waititi en el set (adjetivos que usan ejecutivos de estudios rivales que adoran a Waititi y han trabajado con él)“, relata Anthony D’Alessandro. ¿Podía intuirse que se llegara a rodar un nuevo final porque el original no terminó de convencer? En abril de 2025, Waititi volvió a reunirse con Jenna Ortega para grabar nuevas escenas y sustituir el desenlace, más fiel a la novela de Ishiguro, por otro considerablemente más optimista. Según Deadline, la primera versión había obtenido un 83% de valoraciones positivas en los pases de prueba, frente al 87% que consiguió la nueva.

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Sin embargo, ni los cambios durante la posproducción ni el prestigio de sus responsables han evitado el batacazo. Klara y el sol se quedan sin estreno en los cines españoles y sin un destino anunciado en las plataformas de streaming.