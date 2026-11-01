José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho (REUTERS/Vincent West)

Guardar

El Real Madrid salió victorioso de su visita a el Sardinero, donde consiguió poner fin a la buena racha del Racing de Santander como local. Los cántabros habían convertido su estadio en uno de sus principales argumentos esta temporada, pero no pudieron frenar a un conjunto blanco que atraviesa un buen momento. Los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham encarrilaron el encuentro, mientras que Diomande se encargó de cerrar la goleada con un potente disparo que volvió a poner de manifiesto sus aspiraciones de hacerse con un puesto en el once en detrimento de Vinicius.

Más allá del resultado, uno de los asuntos que centró la atención durante el encuentro fue la posible mano de Tchouaméni dentro del área. El colegiado señaló inicialmente penalti, pero la intervención del VAR y la posterior revisión de la jugada terminaron cambiando la decisión. Una acción que provocó las protestas de la afición racinguista y sobre la que José Mourinho quiso pronunciarse en la rueda de prensa posterior al partido. “Mi opinión es que ellos protestan todo, es un estadio que me gusta mucho, una afición que me gusta mucho, tiene este carácter, este modo de jugar el partido, no se limitan a venir al cine, no se limitan a ver un espectáculo, vienen a participar, a jugar, y hacen un clima muy difícil para un equipo adversario. Pero hay un factor que... juegas con el corazón, hay mucha gente que no sabe las reglas”.

PUBLICIDAD

Mourinho también explicó por qué consideraba que la acción de Tchouaméni no debía castigarse con penalti. “Y a decir verdad, cambian tanto que cambian los pequeños detalles, que la gente no sabe que nunca es penalti de Tchouaméni por el rebote, no es nunca penalti. Cuando el árbitro ha dado penalti me quedo tranquilo, cuando lo veo en el monitor digo que si el VAR no se duerme no es penalti. Para mí es obvio que no era penalti”.

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol en el partido ante el Racing de Santander (REUTERS/Vincent West)

El entrenador del Real Madrid también hizo balance del rendimiento colectivo de su equipo. Aunque reconoció que el resultado pudo ser incluso más amplio, destacó la dificultad de jugar en El Sardinero y la capacidad del Racing para mantener la presión pese a encontrarse con una desventaja de tres goles. “El Sardinero tiene mucha fuerza, el equipo es muy combativo, incluso perdiendo 0-3 aprieta el estadio, el peligro estaba ahí. Se podía ganar 0-4 o 0-5 con las ocasiones que hemos tenido pero se puede complicar, si nos meten uno se vienen arriba, nunca consideré que el partido estaba sentenciado”, explicó. También valoró la presión alta del conjunto blanco y calificó el triunfo como una nueva victoria en “una semana ultracomplicada”.

PUBLICIDAD

Otro de los aspectos que quiso resaltar fue el trabajo defensivo de los futbolistas ofensivos, especialmente Bellingham y Diomande. Para Mourinho, el compromiso de todos los integrantes de la plantilla está siendo determinante en la evolución del equipo. “Es una cosa que ahora tienen todos los jugadores, he visto a Kylian también hacer presión, gente muy comprometida, el equipo está creciendo, juega bien. Mi opinión es que deberíamos marcar más goles con las oportunidades que tenemos. Verdaderamente estoy feliz con este rendimiento”, señaló.

El futbolista Kylian Mbappé se disculpa con el pueblo chino tras una polémica generada por sus declaraciones sobre un meme que lo comparaba con Mao Zedong.

El proyecto de Mourinho va en la dirección correcta

Mourinho también reconoció que el equipo todavía no ha alcanzado el nivel que pretende. “100% no, pero estamos creciendo, menos de cuatro meses es poco, hemos ido creciendo progresivamente”, afirmó, antes de destacar la buena relación que ha conseguido establecer con sus futbolistas. Por último, el portugués explicó por qué no agotó los cinco cambios y mostró su malestar con la distribución de los horarios del fútbol español. Considera que debe proteger a los jugadores pensando en los próximos compromisos y criticó que no se facilite la preparación de los equipos que compiten en Europa: “El fútbol español debería querer que sus equipos en Europa ganen, ganen, ganen”.

PUBLICIDAD