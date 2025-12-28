Los mayores fracasos cinematográficos de 2025: estas son las películas que se han estrellado en taquilla

Montaje con imágenes de 'Blancanieves', 'Tron: Ares' y 'Una batalla tras otra'. (Infobae España)

Llega el final del año y, como en el resto de ámbitos de la vida, toca pasar revista a lo que mejor y peor ha ido a lo largo del 2025. En las salas de cine, y a falta de unos días decisivos en los que está por ver qué ocurre durante lo que queda de vacaciones con la recaudación de títulos como Avatar 3: Fuego y Ceniza, ya tenemos las películas que se proclamaran como reinas de la taquilla del año: desde hits de animación como Ne Zha y Zootrópolis 2 a blockbusters veraniegos como F1: La Película o Superman.

Cuando hablamos de recaudación, para que una película sea rentable no basta con que esta supere su presupuesto inicial. En el dinero invertido durante la producción de los proyectos, no se incluye el gasto en marketing y publicidad (que suele ser similar al de producción) o el coste de la distribución. Además, de todo el dinero recaudado, el estudio suele quedarse con la mitad o menos, ya que los cines se llevan una parte importante del pastel. Así, como regla orientativa, se suele decir que una película necesita acumular entre 2,5 y 3 veces su presupuesto de producción para considerarse un éxito.

Las películas que mencionábamos antes han superado con un amplio margen esa línea, pero otros estrenos del año han tenido una suerte mucho más esquiva y han acabado siendo fracasos tan sonados que han puesto en riesgo, incluso, el modelo de negocio de algunas sagas y franquicias claves en el cine más reciente. Sobre estos últimos fiascos del séptimo arte os hablamos en Infobae, con una lista de los mayores fracasos en taquilla.

Primer tráiler de 'Avatar: Fuego y Ceniza'.

Blancanieves

Malas noticias para la princesa más emblemática de Disney. La versión en acción real que acompañó a Disney en su irrupción en el mundo del cine, hace casi 90 años, ha protagonizado uno de los descalabros del año: con un presupuesto superior a los 240 millones de dólares, su recaudación internacional apenas alcanzó los 200 millones.

A decir verdad, el caso Blancanieves podría describirse como la crónica de un fracaso anunciado. El proyecto tuvo varios retrasos en los que, sin un director al mando del asunto, se realizaron cambios creativos en el guion. Tampoco ayudó la huelga de guionistas y actores en 2023, que paralizó el rodaje de la película, ni el rechazo a ciertas decisiones como la elección de Rachel Zegler (con ascendencia latina) como actriz principal o la falta de contratación de actores con acondroplasia para interpretar a los siete enanitos.

Así, Blancanieves sufrió duras críticas y propuestas de boicot mucho antes de su estreno, algo que, junto a la fría recepción que obtuvo por parte de la crítica, hizo que la película que podría haber sido uno de los estrenos más vistos del año, acabara con un saldo negativo en su paso por las salas de cine. Eso sí, su llegada a Disney Plus maquilló el fracaso convirtiéndose en una de las películas más vistas del año en la plataforma, lo que no ha impedido que esta experiencia haya impactado directamente en la planificación de nuevos live actions de la compañía.

Imágenes de 'Blancanieves'. (Disney)

Tron: Ares

Con un presupuesto de producción cercano a los 200 millones de dólares, los 142 millones recaudados por Tron: Ares se convierten en un argumento más que suficiente para incluir la última película de Jared Leto en nuestra lista. Hace años que el actor no pasa por su mejor racha (lejos queda su participación en títulos históricos como El club de la lucha, Requiem por un sueño o American Psycho) e incluso se llegó a considerar su polémico perfil (en junio de 2025 al menos nueve mujeres acusaron al actor de comportamientos sexuales inapropiados, algunos con menores de edad) como un obstáculo para el éxito de su película.

De todos modos, parecía imposible que Tron: Ares llegara a funcionar. La película recoge el testigo de una saga que, salvo en su primera entrega (película de culto, pero no de éxito masivo), no parecía generar un gran interés entre el público. Por si fuera poco, hacía 15 años desde la última entrega de la saga, Tron: Legacy, y la campaña de promoción no pareció revivir en el público las ganas de sumergirse en este universo de ciencia ficción donde vemos lo que ocurre en el interior del mundo digital.

Imágenes de 'Tron: Ares'. (Leah Gallo)

Eddington

Segundo fracaso consecutivo para Ari Aster y su terror elevado. Si el director se elevó como uno de los cineastas más destacados del género gracias a películas como Hereditary o Midsommar, el choque con la realidad de las taquillas le llegaría con su tercera película, Beau tiene miedo, y con su último proyecto, Eddington.

En esta última película, Joaquim Phoenix encarna a un sheriff negacionista que se enfrenta al alcalde de su pueblo (Pedro Pascal) frente a las medidas que este trata de imponer para poner freno al impacto del coronavirus. Poco a poco, la trama se va complicando y oscureciéndose, llevándose de paso, la posibilidad de entender una película tan confusa como aburrida que, de un presupuesto de 25 millones de dólares, solo consiguió recuperar 13.

Imágenes de 'Eddington'. (A24)

The Smashing Machine

Basada en la historia real del luchador de la UFC Mark Kerr, la primera película en solitario de Ben Safdie (que, junto a su hermano, realizó películas tan memorables como Good Time o Diamantes en bruto) parecía tener el éxito garantizado. Al fin y al cabo, las críticas en festivales como el de Venecia habían sido mayoritariamente positivas, sobre todo en relación con el papel de su intérprete principal: Dwayne Johnson.

También conocido como The Rock, la presencia de este actor en películas comerciales iba siempre acompañada de buenos resultados en taquilla. Con The Smashing Machine, sin embargo, el resultado fue el contrario: Johnson obtuvo el peor primer fin de semana de su carrera (con 6 millones de dólares a nivel internacional) y la recaudación total acabó siendo de unos 25 millones de dólares: la mitad de lo que se invirtió durante la producción.

“En nuestro mundo narrativo no puedes controlar los resultados de taquilla, pero sí puedes controlar tu actuación y tu compromiso de desaparecer por completo e ir a otro lugar”, reaccionó Johnson cuando se confirmó el fracaso en taquilla de su nuevo proyecto. El actor no dejó de expresar su agradecimiento por una película que, afirmó, le había “cambiado la vida”. Habrá que ver si la temporada de premios de 2026, en la que The Smashing Machine podría llevarse algún galardón, devuelve el título a la gran pantalla y aumenta algo más sus cifras finales.

Imágenes de 'The Smashing Machine'. (A24)

‘Mickey 17′

Se esperaba mucho de Mickey 17, la nueva película del director surcoreano Bong Joon-ho, quien ya había demostrado con películas como Parásitos su habilidad para enganchar a la crítica y al público con cada uno de sus proyectos. Sin embargo, ni el tono (comedia), ni la temática (ciencia ficción) ni su protagonista (Robert Pattinson) fueron suficientes para lograr una gran recaudación.

Finalmente, Mickey 17 acabó sumando en taquilla algo más de 130 millones de dólares, poco más de los 120 que se gastaron en hacerla y, por lo tanto, muy por debajo de lo que realmente costó. Las razones son varias, entre ellas el poco entusiasmo que generó en el público, así como las bajas cifras que manejó desde su primer fin de semana pese a situarse como la película más vista en varios países, entre los que se incluía España.

Imágenes de 'Mickey 17'. (Associated Press)

Elio

Con Elio, la historia parece seguir parte del patrón que llevó a Blancanieves a fracasar en las taquillas. En el caso de la nueva historia original de Pixar, basada en la historia de amistad de un niño obsesionado con los extraterrestres y uno de estos alienígenas, la polémica estaba servida cuando los propios animadores acusaron al estudio de simplificar tanto la trama como sus personajes para que fueran menos inclusivas.

Elio iba a incluir escenas que parecían indicar que su joven protagonista se sentía atraído por otros chicos, algo que pareció no convencer a los ejecutivos de la compañía y motivó los cambios en el guion. Además, la campaña de marketing brilló por su ausencia, una mala decisión teniendo en cuenta que la película se estrenó mientras brillaban en taquilla dos de los títulos más exitosos del año: Cómo entrenar a tu dragón y Lilo & Stitch.

Todos estos elementos acabaron resultando en una más que discreta recaudación de 154 millones de dólares, que supera por poco el presupuesto de los 150 millones invertidos, pero que impidió a Pixar extraer ninguna ganancia tras el estreno con menos recaudación de su historia en su primer fin de semana.

Imágenes de 'Elio'. (Disney/Pixar)

‘Una batalla tras otra’

Un caso verdaderamente curioso, el de Una batalla tras otra. La película de Paul Thomas Anderson, considerada por parte de la crítica como una de las mejores películas del año, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural cuyos ingredientes saltaban a la vista: un director de culto, uno de los actores más conocidos del mundo (Leonardo DiCaprio) para el papel principal y la etiqueta de ser un disparo directo al corazón de la América de Trump.

Sin embargo, quizá el rechazo que provocó en la ‘derecha’ estadounidense fue lo que, pese a liderar las taquillas durante un par de semanas, la recaudación de Una batalla tras otra (entre 150 y 200 millones de dólares) superara por poco su presupuesto de producción y se quedara lejos de alcanzar los 300 millones que necesitaba, según medios como Variety, para acabar siendo rentable.

Como en el caso de The Smashing Machine, la película podría tener una segunda vida si consiguiera buenos resultados en las próximas galas de premios, aunque parece que el reconocimiento de la crítica y el prestigio de sus principales figuras ya no son argumentos suficientes para que una película sea sinónimo de éxito.

Imágenes de 'Una batalla tras otra'. (HBO Max)

Misión Imposible: Sentencia Final

Nuestro último fracaso del año es, quizá, la película que mejor refleja la compleja crisis que atraviesan los grandes estudios de Hollywood. Misión Imposible: Sentencia Final, es la décima película más vista del año. ¿Cómo puede ser, entonces, que un título cuya recaudación alcanza los 600 millones de dólares en todo el mundo resulte ser uno de los fiascos más sonados del año? Pues porque, aun así, el estudio que la produjo sufrió pérdidas de cientos millones de dólares.

El problema de la (probablemente) última película de la gamosa saga protagonizada por Tom Cruise no fue cuánta gente fue a verla, sino cuanto costó. El presupuesto de producción de esta película se sitúa alrededor de los 400 millones de dólares: una cifra nunca alcanzada por ninguna franquicia, y en la que mucho tuvieron que ver los retrasos por la pandemia, la fuelga de guionistas y actores y la complejidad técnica de algunas de sus escenas.

Imágenes de 'Misión Imposible: Sentencia Final' (Paramount Pictures).

Por ello, se necesitaban unos resultados mucho mayores en taquilla para que la película resultara rentable: el mismo problema que sufrió su antecesora (que tampoco logró los resultados esperados) y que, finalmente, parece haber enterrado la posibilidad de que la saga continúe... al menos de momento.