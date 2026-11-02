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La precampaña se relanza con cambios en la estrategia tras el desastre ferroviario: Feijóo reúne a sus barones mientras ataca en los tribunales y Sánchez cierra filas con Puente

El ministro de Transportes comparecerá en la Comisión Permanente del Congreso para rendir cuentas sobre su gestión en la catástrofe, la segunda que asume en menos de un año

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Photogenic/Claudia Alba/Europa Press)
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Photogenic/Claudia Alba/Europa Press)
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En los cuarteles generales de la política española se han visto obligados a hacer borrón y cuenta nueva en su estrategia para la batalla final en las urnas. El shock en la opinión pública provocado por el accidente ferroviario en Urda ha frenado en seco la marcha de crucero de la precampaña electoral, monopolizada hasta entonces por las movilizaciones sociales y la convocatoria de la huelga general por la vivienda.

El accidente ferroviario pilló a Génova 13 buscando fórmulas para revertir el frenazo en las encuestas, que recortaban la proyección de diputados semana tras semana a ritmo agigantado. La hoja de ruta marcada era lanzarse a por el discurso de la seguridad y la inmigración a través de los perfiles de línea dura del partido (Xavier García Albiol en Barcelona y Cayetana Álvarez de Toledo en Madrid), aprovechando el tirón mediático de los disturbios en Barcelona, Coruña y Bilbao.

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Un panorama electoral que cambió las tornas y el PP es consciente de que el presidente del Gobierno necesita de un milagro para que su Gobierno no caiga por su propio peso tras asumir un segundo desastre ferroviario en apenas un año. Feijóo relanzará su campaña este lunes, día festivo, tras reunirse con la guardia pretoriana y los barones del PP para diseñar los siguientes pasos a seguir. Con el viento a favor, el PP tratará de no cometer errores de bulto por recurrir a la hipérbole con la tragedia —algo que solo beneficiaría a Vox—.

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Optará en su lugar por el perfil gestor, con la idea central de que, si gobiernan, harán todo lo posible para que España “vuelva a funcionar”. Feijóo reunió la semana pasada a 15 expertos en infraestructuras para analizar la situación de la red ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Urda, y el líder del PP prometió un perfil de su máxima confianza, con experiencia, rigor y capacidad de gestión, para suceder a Puente en el Ministerio de Fomento si llega a La Moncloa.

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PP y Vox anuncian su ofensiva judicial

Al margen de la estrategia política, el PP prepara ya su ofensiva judicial, ejerciendo como acusación popular en la causa que asume el tribunal de instancia de Orgaz sobre el desastre ferroviario. “Lo ocurrido en Urda no puede explicarse simplemente como un accidente. Detrás hay años de mala gestión, de advertencias desoídas, de decisiones equivocadas que el Gobierno y el Ministerio de Transportes van a tener que explicar”, afirmó este domingo la vicesecretaria popular, Alma Ezcurra.

Alberto Núñez Feijóo reclama dimisiones por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Toledo.

Un llamamiento que se suma al del partido de Abascal, que también se presentará como acusación en la causa porque, según sostiene, su líder, las decisiones políticas del Gobierno están marcadas por el “fanatismo ideológico” y existen casos de corrupción vinculados a los problemas “surgidos tras los accidentes ferroviarios”.

El PSOE mira a las explicaciones en la Diputación Permanente

El PSOE encara la relanzada electoral con el runrún del cese de Puente, el que ha sido hasta ahora la pólvora de Pedro Sánchez en las redes y los medios. En Ferraz y en el entorno de los socios de Gobierno hay quienes le ven ya como un ministro amortizado, pero el líder socialista mantiene la orden de cerrar filas con Puente porque “no hay ningún motivo” para que deje su cargo. En este sentido, el ala socialista del Gobierno sigue secundando la versión de Transportes, que trata de descargar toda la culpa en la decisión “inexplicable” de un operario de Atocha, pese a que su instrucción llegó después de una cadena de incidencias tecnológicas.

El ministro de Transportes ofrece una cronología del accidente de Urda y responde a los periodistas durante cerca de dos horas.

Las miradas están puestas en la comparecencia de Puente en el Congreso de los Diputados, que llega después de varias ruedas de prensa sin límite de tiempo ni preguntas en las que el ministro ha dado el minuto a minuto de la investigación. La comparecencia llega tras solicitarla el grupo Sumar, que evita apuntar directamente contra el ministro, pero demanda al socio mayoritario “transparencia” y “asumir responsabilidades”. “Solo un error humano no puede explicar una tragedia provocada por fallos en un sistema de seguridad complejo”, afirmó la candidata y líder del Frente Amplio, Ada Colau.

La baza a la que se aferra el bloque de la izquierda en esta campaña sigue siendo esta comisión, donde puede aprobar sin el veto de las derechas una serie de leyes de carácter social una vez bajen los decibelios por el accidente. El PSOE y Frente Amplio aprobarán las primeras medidas para los afectados en el próximo Consejo de Ministros, mientras ultiman la aprobación de una serie de medidas en materia de vivienda en el Congreso. Allí se espera también que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lleve el tope de precios de los servicios de transporte en situaciones de emergencia.

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