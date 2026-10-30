Los estrenos más esperados de la semana en cines: de la increíble historia de la karateka Sandra Sánchez a los extraterrestres de la coreana ‘Hope’

De 'Karateka' a 'Hope', estos son los estrenos más destacados de la semana

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Fin de semana de Halloween y viernes de nuevos estrenos en cartelera. En el mes más terrorífico del año hemos visto ya nuevos títulos del género como Clayface o Whalefall, pero es ahora cuando llega la traca final. No solo de terror, sino que también llegan esta semana nuevas e increíbles aventuras que darán algo más que sustos.

La principal de ellas es la de la karateka Sandra Sánchez, cuya increíble historia es llevada a la gran pantalla, pero no la única. Terror para los más pequeños con La oveja Shaun: Misión Calabaza y para los que no lo son tanto con Leviticus. Además, la española Esta soledad o la surcoreana Hope, en la que policías persiguen a unas criaturas extrañas llegadas de otro planeta.

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Karateka

Tráiler de la película 'Karateka', protagonizada por Andrea Ros y Patrick Criado. La película narra la historia de Sandra Sánchez, una joven de Talavera de la Reina que tuvo que dejar el karate por problemas familiares y cuando regresó nadie la tenía en cuenta, pero entrenó duro para llegar a lo más lejos en el mundo del kata, ayudada por su inseparable maestro Jesús.

Todo el mundo celebró su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero pocos sabían entonces el gran camino que había recorrido Sandra Sánchez hasta ahí. Su retirada de la competición tras el cáncer de su madre, su regreso al tatami años después, su compleja relación con su entrenador y pareja o su enfrentamiento con otra karateka japonesa por el título mundial antes de los Juegos Olímpicos. Andrea Ros da vida a Sánchez mientras que Patrick Criado hace lo propio con su sensei, en una película que ha contado con el asesoramiento y participación particular de la propia Sandra Sánchez.

La oveja Shaun: Misión calabaza

Tráiler de 'La oveja Shaun: Misión calabaza'

La oveja favorita de los niños vuelve a la gran pantalla con una nueva aventura, pues el mítico estudio Aardman estrena La oveja Shaun: Misión Calabaza. En los días previos a Halloween, en la granja de Mossy Bottom, el granjero destruye sin querer el huerto de calabazas de su rebaño de ovejas. Shaun se convierte en un científico loco para solucionar el problema, pero la situación empeora a partir de ahí: el granjero desaparece y se descubre que una bestia salvaje merodea por los bosques de Mossingham.

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Leviticus

Una imagen de la película 'Leviticus' , de Adrian Chiarella (Neon)

En Leviticus, Naim se acaba de mudar junto a su madre a un pueblo extremadamente religioso en algún lugar de Australia. Allí conoce a Ryan, un chico con el que empieza a mantener una relación hasta descubre que Ryan se ha liado con otro estudiante. Lleno de celos, se lo cuenta a los padres de los dos jóvenes, que deciden llevar a sus hijos a un extraño ritual que “expulse de ellos el demonio que provoca su homosexualidad”. Sin embargo, a los jóvenes les empiezan a suceder una serie de extraños fenómenos, por los cuales son perseguidos y atacados por una extraña figura que les resulta familiar.

Esta soledad

Leo y Lorea se enfrentan a la separación y el vacío que deja el final de una relación. Un viaje emocional a través de los recuerdos y la promesa de no volver a estar solos. Descubre el tráiler oficial de 'Esta soledad', con Oriol Pla y Marina Salas.

Javier Giner (Yo, adicto) debuta en el largometraje con esta íntima película protagonizada por Oriol Pla y Marina Salas. En ella se narra la historia de Leo y Lorea, una pareja que rompe después de cinco años juntos. Él carga con su padre enfermo, atrapado entre la responsabilidad y una desconexión emocional que le pesa. Ella, enredada entre trabajos mal pagados y crisis personales, intenta recomponerse sin saber muy bien por dónde empezar. Son dos cuerpos cansados y solos, atravesados por lo precario, por lo no resuelto, por la herencia emocional de una generación que parece llegar siempre tarde a todo: al amor, a la estabilidad, a la madurez, a la calma, a la satisfacción personal.

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Hope

Imagen de 'Hope'

Presentada en el Festival de Cannes y aclamada allá por donde ha pasado, la nueva marcianada del director surcoreano Na Hong-jin llega por fin a cines, y lo hace con un reparto que mezcla actores surcoreanos (Hwang Jung-min, Jung Ho-yeon o Jo In-sung) con estrellas de Hollywood (Michael Fassbender, Taylor Russell o Alicia Vikander). En ella, los refuerzos se han desviado para combatir los incendios forestales y se han cortado todas las comunicaciones. El jefe del puesto policial de Hope, Bum-seok, y la agente Sung-ae luchan por defender un pueblo de ancianos, mientras que en las montañas, Sung-ki y los lugareños que se han lanzado a la búsqueda de la bestia se ven, por el contrario, acosados por ella. Lo que comienza como ignorancia siembra la semilla del desastre, que se intensifica a través del conflicto humano hasta convertirse en una tragedia de proporciones cósmicas.