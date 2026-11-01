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Esta frenética saga de películas española acaba de estrenar su segunda parte en Prime Video y ya es la más vista en 28 países: “Cuando terminó, quería más”

Carles Torrens repite como director en la adaptación de las novelas superventas de Manel Loureiro, ambientadas en un mundo dominado por un virus que convierte a los infectados en zombis

Imagen de 'Apocalipsis Z: Nuevo mundo'.
Imagen de 'Apocalipsis Z: Nuevo mundo'. (Prime Video)
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Prime Video conoce de primera mano el éxito que pueden llegar a tener las series y las películas españolas a nivel internacional. De las películas de la saga Culpables a Awareness, pasando por series como Reina Roja o Los Farad, la industria nacional le ha dado grandes éxitos a la plataforma, que ahora ha visto, con el estreno de Apocalipsis Z: Nuevo mundo, un nuevo ejemplo de ello. Esta película, de apenas una hora y media de duración, acaba de estrenarse y ya es la más vista en 28 países.

Apocalipsis Z: Nuevo mundo es la continuación de una de las producciones españolas con mayor recorrido en Prime Video. Ambientada en un mundo dominado por un virus experimental que provoca una infección similar a una rabia que convierte a los infectados en seres hiperviolentos, la primera parte de la saga, Apocalipsis Z: El principio del fin, se convirtió en la película original de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma, liderando las listas de streaming en decenas de territorios, tanto europeos como latinoamericanos, además de en EE. UU.

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En esta nueva entrega, la historia ya no se sitúa en Galicia, como ocurría en la película anterior. Ahora, la historia se traslada a las islas Canarias, convertidas en el último refugio de Europa. Es allí desde donde se envía a una misión especial hacia la península en busca de suministros. Sin embargo, lo que comenzó como una misión de vital importancia acaba convirtiéndose en una carrera desesperada por sobrevivir en la que cada uno de los integrantes deberá decidir hasta qué punto está dispuesto a sacrificar la poca humanidad que les queda.

Tráiler de 'Apocalipsis Z: Nuevo mundo', la nueva película de Prime Video que continúa adaptando las novelas de Manel Loureiro. (Prime Video)

Un cambio de rumbo

Las películas de esta saga, dirigidas ambas por Carles Torrens, trasladan a la pantalla el universo creado por el escritor Manel Loureiro en su trilogía homónima. Sin embargo, si la primera película sí que adaptaba fielmente la novela de El principio del fin, en este caso, Nuevo mundo se aleja bastante de la segunda parte literaria, llamada Los días oscuros. “Nos pareció que era más original”, ha explicado el cineasta al periódico catalán Ara. El cineasta sostuvo que el recorrido de Manel, protagonista original de la historia, era limitado y que no veía sentido en mantenerlo “solo por tenerlo”.

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El director también recuerda al citado medio que la segunda novela de la trilogía estaba estrechamente ligada al contexto de 2008. “Y en veinte años la sociedad ha cambiado mucho, así que la película también tenía que cambiar”. La decisión implica un cambio de tono. La primera parte apostaba durante buena parte de su metraje por el aislamiento y la experiencia personal de un hombre afectado por la muerte de su esposa, mientras que la nueva entrega prioriza la acción colectiva, en forma de thriller de supervivencia con elementos de cine bélico y de película de terror.

La nueva película de Prime Video también dobla la apuesta técnica que ya se vio en su predecesora: hay más zombis, más escenas espectaculares y una complejidad técnica mucho mayor que requirió todo tipo de efectos especiales, grandes equipos de filmación y hasta el uso de drones. Por el momento, parece que la propuesta ha funcionado, dado el éxito que está teniendo la cinta en la plataforma. “Cuando terminó, quería más, así que espero ver otra secuela y otra historia en un futuro no muy lejano”, señala un usuario en una reseña de Rotten Tomatoes, web de referencia para cinéfilos. “Si no eres ajeno al género y quieres ver una película de zombis realmente genial, esta es la indicada”.

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