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Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones

El tenista español se impone al australiano por 0-2 (1-6 y 4-6)

El tenista español celebrando el título de Viena (REUTERS/Lisa Leutner)
El tenista español celebrando el título de Viena (REUTERS/Lisa Leutner)
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Carlitos aterrizó en Viena con la necesidad de recuperar confianza y coger ritmo de competición; y se marcha con los depósitos llenos y el título bajo el brazo. El tenista español acabó con De Miñaur por la vía rápida, con golpes certeros, algunos detalles marca española como las dejadas. El australiano pujó por alargar el partido al tercer set, pero Alcaraz no estaba por la labor y puso fin a la segunda manga con una necesaria rotura. Puños al cielo y sonrisa de oreja a oreja tras cerrar el partido con un 0-2 (1-6 y 4-6) y recuperar sensaciones de cara a la recta final del año.

Las estadísticas existen por algo y los pronósticos suelen cumplirse y más cuando se trata de Carlitos. El de Murcia se citaba en la final de Viena, ese torneo al que hacía cinco años que no llegaba, con Álex de Miñaur. Los duelos entre ambos han estado siempre dominados por Alcaraz, con un aplastante 6-0. Parecía complicado que el australiano pudiera cambiar la historia dado el nivel que el español había mostrado durante todo el torneo. El primer punto de partido pareció una declaración de intenciones. El ace que firmó De Miñaur parecía evidenciar lo que vendría después. Nada más lejos de la realidad.

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Carlitos metió la directa rápidamente para comenzar a decantar el set al arrebatarle el servicio. Por la vía rápida, se agenció el español los cuatro primeros juegos. Solo en el quinto pareció despertar De Miñaur que consiguió registrar un juego. Parecía que empezaba a encontrar la forma de hacer daño a Alcaraz. Por la pista volaba el español, con golpes seguros y certeros, ante la indecisión y los errores no forzados de su rival. La perspectiva era que el partido duraría poco. En menos de 30 minutos, el español ya había puesto la primera piedra al registrar un 6-1, con tres roturas incluidas.

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Lisa Leutner)
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Lisa Leutner)

Para la segunda manga, el australiano decidió cambiar la estrategia, visto que la inicial no había dado resultados. Pasó de intentar solventar rápido a puntos trabajados, mirando a Carlos de tú a tú. Surtió efecto poco a poco fue registrando sus servicio a base de mover al español de lado a lado de la pista. De Miñaur quemó los barcos, apuró todas las opciones y exploró todos los registros para medirse a Alcaraz e intentar mandar el partido al tercer set, pero Carlitos tenía otros planes. Con 4-5 en el marcador y el partido apuntando al tie-break, el español cambió los planes esperados. Firmó una rotura para llevarse el set y el partido. El ímpetu del español acabó y arrolló a un abatido De Miñaur al que le superó la situación. Puños al cielo y grito de guerra. Lo necesitaba tras los meses fuera de pista. Carlitos ya está de vuelta.

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Las palabras de Alcaraz tras el partido

Tras registrar la victoria y recibir la copa, Alcaraz tomaba el micrófono: “Álex, semana increíble, siempre empujas hacia delante, das pasos hacia delante y mejoras con tu equipo. Me alegra verte cada semana haciendo cosas grandes. Gran semana, enhorabuena por ello; nos quedan un par de torneos en la temporada, así que a por ellos”. Y añadía: “A mi equipo, ha sido una gran semana para nosotros, una semana emotiva, lo hemos pasado bien en la pista y especialmente fuera, y eso hace que me sienta relajado, que deba disfrutar sin estresarme cuando juego. Estoy agradecido por lo que hacéis por mí. No esperaba jugar esta semana y es la mejor decisión que hemos podido hacer, gracias por empujarme a seguir jugando y a entrenar”.

Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

Ahora, Carlitos mira a la recta final del año. El Masters 1000 de París, la Copa Davis y las ATP Finals serán los torneos que claudiquen el curso del español. Tras más de cuatro meses alejado de la competición debido a la lesión de muñeca, Alcaraz ha conseguido recuperar sensaciones en tierras austríacas y volver a su mejor nivel para afrontar la recta final del año.

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