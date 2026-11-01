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Antonio Banderas habla sobre ‘La bola negra’ y el futuro de los Javis: “Tengo la impresión de que hay una oportunidad muy seria de que ganen el Óscar”

El actor malagueño ha elogiado el trabajo de Javier Calvo y Javier Ambrossi y se ha mostrado convencido del potencial internacional de su nueva película

El actor español Antonio Banderas.
El actor español Antonio Banderas. (Europa Press)
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La bola negra ha conseguido situarse este fin de semana como la tercera película más taquillera de la historia tras superar a Ocho apellidos catalanes. La cinta de Los Javis, estrenada ahora en Estados Unidos, apunta a ser una de las producciones más exitosas del año y acumula premios en festivales de todo el mundo. Tanto es así que, en Hollywood, ya especulan con cuántas nominaciones podría tener en los Óscar.

Sobre este último tema ha opinado también Antonio Banderas. El actor malagueño, que conoce la industria del séptimo arte tras décadas de carrera fuera de España, ve muchas opciones para La bola negra en la gala del Dolby Theatre en Los Ángeles. “Tengo la impresión de que hay una oportunidad muy seria de que el Óscar a la mejor película extranjera de este año lo ganen ellos”, ha afirmado en una entrevista para la revista Hola!.

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El intérprete todavía no ha visto la película, que acumula ya más de 35,7 millones de euros solo en España, pero sí conoce el trabajo previo de los cineastas. “Son muy buenos. Hacen cosas que están muy bien. Soy un fan absoluto de La Mesías. De Veneno, también. Incluso de Paquita Salas”. Sobre esta última serie, de hecho, Banderas ha recordado haberse reído mucho mientras la veía. “Lo pasé muy bien”, ha asegurado al citado medio.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Una pequeña colaboración

La relación entre el actor malagueño y los Javis va más allá de la admiración. Los tres colaboraron en un documental sobre Pedro Almodóvar que Ambrossi y Calvo estrenaron en Movistar Plus+ en junio de 2025. “Me pidieron participar y canté una canción, la de Bola de Nieve, que cerraba la película La ley del deseo”. Cabe recordar que Banderas se convirtió en los años 80 en el rostro masculino más reconocible de la filmografía del cineasta manchego, apareciendo en títulos como Laberinto de pasiones, Matador, la ya mencionada La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios y ¡Átame!.

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Tras todas estas colaboraciones, Banderas decidió dar un giro radical a su carrera y se mudó a Estados Unidos, convirtiéndose en el primer actor español de su generación en alcanzar el estatus de estrella global en Hollywood. Su participación en películas como Los reyes del mambo, Philadelphia, Entrevista con el vampiro, Evita y, sobre todo, La máscara del Zorro, lo alejó durante años del cine español. Habría que esperar más de 20 años para que volviera a trabajar con Almodóvar, primero con La piel que habito y más adelante con Dolor y gloria.

Quién sabe si en algún momento los caminos del actor, Javier Calvo y Javier Ambrossi podrían volver a cruzarse. Por el momento, el intérprete ya cuenta con otro gran proyecto entre manos tras el anuncio de que serían él y Nicolas Cage quienes protagonizarían la cuarta temporada de True Detective, una de las series más icónicas de HBO Max, cuyos papeles protagonistas siempre han recaído sobre actores de gran prestigio, como Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams, Mahershala Ali o Jodie Foster.

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