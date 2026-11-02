España

La reina Sofía cumple 88 años después de su año más complicado: de la pérdida de su hermana Irene de Grecia a su verano sola en Marivent

La emérita sigue con una agenda activa que la ha llevado a Estados Unidos o Armenia a pesar de haber atravesado una época muy difícil

La reina Sofía en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (EFE)
La reina Sofía cumple 88 años. (EFE)
Guardar

Doña Sofía cumple este 2 de noviembre 88 años, y lo hace en un punto de inflexión vital. Atrás queda el que sin duda ha sido su año más amargo, marcado a fuego por el adiós a su hermana menor, la princesa Irene de Grecia, su sombra y su gran confidente durante décadas entre los muros de la Zarzuela. La pérdida de Pecu, como la llamaban cariñosamente en la intimidad familiar, no solo rompió el tándem inseparable que sostenía su día a día, sino que la dejó huérfana del apoyo emocional más leal e incondicional que tuvo a lo largo de toda su vida.

Sin embargo, lejos de replegarse en palacio o aceptar un retiro, la reina emérita ha vuelto a responder al dolor con su fórmula de siempre: disciplina y vocación de servicio. A pesar del desgaste anímico acumulado por los duelos en su círculo más íntimo, al que se sumó también la despedida de amigas entrañables de juventud como Tatiana Radziwill, doña Sofía ha optado por convertir el cumplimiento de sus compromisos públicos en su mejor terapia, manteniéndose como un puntal imprescindible para la Corona.

PUBLICIDAD

En este aniversario teñido de nostalgia, la emérita se apoya más que nunca en el cobijo de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y en una nueva fuente de afecto que se ha hecho muy visible en los últimos meses: la complicidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ambas jóvenes se han volcado en proteger y arropar a su abuela en cada aparición pública, ofreciéndole el calor de una nueva generación justo cuando la suya propia empieza a desvanecerse.

La tía de Felipe VI, que residía junto a ellos en el Palacio de la Zarzuela, ha fallecido este jueves, según ha informado en un comunicado Casa Real

El primer verano sin ‘Pecu’ en los rincones de Marivent

El gran termómetro del vacío que ha dejado este año se vivió en Palma de Mallorca. Durante más de cuatro décadas, el Palacio de Marivent no se entendía sin los paseos al atardecer de doña Sofía y su hermana Irene, siempre discretas, compartiendo lecturas, mercadillos locales y charlas sin protocolo. Afrontar por primera vez esa estancia estival en soledad fue uno de los tragos más duros para la madre de Felipe VI, que tuvo que rediseñar sus rutinas mallorquinas, arropada a ratos por su familia y buscando consuelo en visitas privadas a Grecia para reencontrarse con su cuñada, la reina Ana María, y sus sobrinos.

PUBLICIDAD

La estrecha relación entre Irene de Grecia y la reina Sofía. (Europa Press)
La estrecha relación entre Irene de Grecia y la reina Sofía. (Europa Press)

Pero si algo ha demostrado doña Sofía al rondar los noventa años es que su lema de “servir a España hasta el último aliento” no es una pose protocolaria. A través de la Fundación Reina Sofía, ha seguido pie en pared visitando instalaciones de los Bancos de Alimentos por todo el país, involucrándose en proyectos de investigación contra enfermedades neurodegenerativas y presidiendo citas culturales que considera innegociables. Su presencia en las grandes citas institucionales sigue transmitiendo una imagen de serenidad y profesionalidad que refuerza el papel de la monarquía en tiempos de cambio.

La relación con Sofía y Leonor

En sus actos más recientes, la mirada atenta y los gestos protectores de sus nietas han emocionado al público. Tanto la heredera como la infanta Sofía han asumido de forma natural el papel de guardianas de su abuela: cogerle del brazo en las escaleras, intercambiar miradas de complicidad y dedicarle palabras de cariño en los discursos oficiales. Para la reina emérita, ver la madurez con la que Leonor y Sofía asumen el relevo institucional representa la mejor recompensa personal tras una vida entera dedicada a reinar.

La Familia Real
La reina Sofía y sus nietas. (Europa Press)

Así, en el silencio de una Zarzuela que ya no suena igual, doña Sofía sopla las 88 velas con la cabeza bien alta. Rodeada del cariño familiar y de un respeto ciudadano unánime que se ha ganado a pulso durante más de medio siglo, la reina emérita encara este nuevo año, como siempre ha hecho: con la discreción por bandera, la mirada fija en el deber y el consuelo sereno de ver que su legado, tanto humano como institucional, camina ya firme de la mano de una nueva generación.

Temas Relacionados

Reina SofíaCasa Real EspañaCasas RealesÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Una payasada extravagante”: el fiasco de ‘Klara y el sol’, la película sobre IA basada en un premio Nobel con Jenna Ortega y Amy Adams que Sony ha cancelado en España

La nueva película del ganador del Oscar Taika Waititi debía estrenarse este 30 de octubre en España, pero tras el fracaso en salas estadounidenses, se ha cancelado su estreno en España

“Una payasada extravagante”: el fiasco de ‘Klara y el sol’, la película sobre IA basada en un premio Nobel con Jenna Ortega y Amy Adams que Sony ha cancelado en España

El papel de la reina Sofía en la monarquía de Felipe VI: qué lugar ocupa la madre del rey y cómo es su vida en Zarzuela a los 88 años

La emérita celebra su cumpleaños sin contemplar el retiro tras la dolorosa pérdida de sus hermanos

El papel de la reina Sofía en la monarquía de Felipe VI: qué lugar ocupa la madre del rey y cómo es su vida en Zarzuela a los 88 años

La reina Sofía y sus comentados retoques fotográficos: los montajes de Photoshop que marcaron un antes y un después en la Casa Real

La casa real española confesó la edición en su felicitación navideña en 2005, un hecho sobre el que más tarde ironizaría doña Sofía en el libro de Pilar Urbano, ‘La Reina, muy de cerca’

La reina Sofía y sus comentados retoques fotográficos: los montajes de Photoshop que marcaron un antes y un después en la Casa Real

Cada vez hay más osos en los Pirineos, pero ganaderos y ecologistas no se ponen de acuerdo: ¿es posible la convivencia con este animal que estuvo al borde de la extinción?

El proyecto para salvar al oso pardo pirenaico, iniciado hace 30 años por el Gobierno de Francia, ha permitido pasar de menos de 10 ejemplares a más de 100

Cada vez hay más osos en los Pirineos, pero ganaderos y ecologistas no se ponen de acuerdo: ¿es posible la convivencia con este animal que estuvo al borde de la extinción?

Judith Morraja, ginecóloga, sobre las amenazas a la fertilidad con el auge de las ITS: “Muchas veces las pacientes no sienten nada”

La doctora del Instituto Bernabeu explica a ‘Infobae’ los signos que deben hacer saltar las alarmas y los sistemas de detección

Judith Morraja, ginecóloga, sobre las amenazas a la fertilidad con el auge de las ITS: “Muchas veces las pacientes no sienten nada”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

La precampaña se relanza con cambios en la estrategia tras el desastre ferroviario: Feijóo reúne a sus barones mientras ataca en los tribunales y Sánchez cierra filas con Puente

La jueza de Urda exige más operarios para localizar “todos los posibles restos” del accidente y evitar que la búsqueda vuelva a detenerse durante la noche

Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

Condenan a prisión a un cabo de la Armada que agarró del cuello a un marinero por irse a comer media hora antes de terminar la jornada: “Pégame, que te voy a denunciar”

ECONOMÍA

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

Cataluña sufrió menos la subida de alquileres gracias a la regulación de los precios de la ley de vivienda, pero perdió una de cada cinco ofertas de pisos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las claves para reclamar la fianza de un alquiler: qué puede descontar el propietario y cuándo acudir a la justicia

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

DEPORTES

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones