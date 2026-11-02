La reina Sofía cumple 88 años después de su año más complicado: de la pérdida de su hermana Irene de Grecia a su verano sola en Marivent

La reina Sofía cumple 88 años. (EFE)

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Doña Sofía cumple este 2 de noviembre 88 años, y lo hace en un punto de inflexión vital. Atrás queda el que sin duda ha sido su año más amargo, marcado a fuego por el adiós a su hermana menor, la princesa Irene de Grecia, su sombra y su gran confidente durante décadas entre los muros de la Zarzuela. La pérdida de Pecu, como la llamaban cariñosamente en la intimidad familiar, no solo rompió el tándem inseparable que sostenía su día a día, sino que la dejó huérfana del apoyo emocional más leal e incondicional que tuvo a lo largo de toda su vida.

Sin embargo, lejos de replegarse en palacio o aceptar un retiro, la reina emérita ha vuelto a responder al dolor con su fórmula de siempre: disciplina y vocación de servicio. A pesar del desgaste anímico acumulado por los duelos en su círculo más íntimo, al que se sumó también la despedida de amigas entrañables de juventud como Tatiana Radziwill, doña Sofía ha optado por convertir el cumplimiento de sus compromisos públicos en su mejor terapia, manteniéndose como un puntal imprescindible para la Corona.

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En este aniversario teñido de nostalgia, la emérita se apoya más que nunca en el cobijo de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y en una nueva fuente de afecto que se ha hecho muy visible en los últimos meses: la complicidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ambas jóvenes se han volcado en proteger y arropar a su abuela en cada aparición pública, ofreciéndole el calor de una nueva generación justo cuando la suya propia empieza a desvanecerse.

La tía de Felipe VI, que residía junto a ellos en el Palacio de la Zarzuela, ha fallecido este jueves, según ha informado en un comunicado Casa Real

El primer verano sin ‘Pecu’ en los rincones de Marivent

El gran termómetro del vacío que ha dejado este año se vivió en Palma de Mallorca. Durante más de cuatro décadas, el Palacio de Marivent no se entendía sin los paseos al atardecer de doña Sofía y su hermana Irene, siempre discretas, compartiendo lecturas, mercadillos locales y charlas sin protocolo. Afrontar por primera vez esa estancia estival en soledad fue uno de los tragos más duros para la madre de Felipe VI, que tuvo que rediseñar sus rutinas mallorquinas, arropada a ratos por su familia y buscando consuelo en visitas privadas a Grecia para reencontrarse con su cuñada, la reina Ana María, y sus sobrinos.

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La estrecha relación entre Irene de Grecia y la reina Sofía. (Europa Press)

Pero si algo ha demostrado doña Sofía al rondar los noventa años es que su lema de “servir a España hasta el último aliento” no es una pose protocolaria. A través de la Fundación Reina Sofía, ha seguido pie en pared visitando instalaciones de los Bancos de Alimentos por todo el país, involucrándose en proyectos de investigación contra enfermedades neurodegenerativas y presidiendo citas culturales que considera innegociables. Su presencia en las grandes citas institucionales sigue transmitiendo una imagen de serenidad y profesionalidad que refuerza el papel de la monarquía en tiempos de cambio.

La relación con Sofía y Leonor

En sus actos más recientes, la mirada atenta y los gestos protectores de sus nietas han emocionado al público. Tanto la heredera como la infanta Sofía han asumido de forma natural el papel de guardianas de su abuela: cogerle del brazo en las escaleras, intercambiar miradas de complicidad y dedicarle palabras de cariño en los discursos oficiales. Para la reina emérita, ver la madurez con la que Leonor y Sofía asumen el relevo institucional representa la mejor recompensa personal tras una vida entera dedicada a reinar.

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La reina Sofía y sus nietas. (Europa Press)

Así, en el silencio de una Zarzuela que ya no suena igual, doña Sofía sopla las 88 velas con la cabeza bien alta. Rodeada del cariño familiar y de un respeto ciudadano unánime que se ha ganado a pulso durante más de medio siglo, la reina emérita encara este nuevo año, como siempre ha hecho: con la discreción por bandera, la mirada fija en el deber y el consuelo sereno de ver que su legado, tanto humano como institucional, camina ya firme de la mano de una nueva generación.