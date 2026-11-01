El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol en el partido ante el Racing de Santander (REUTERS/Vincent West)

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Asaltó el Real Madrid el fortín en el que el Racing de Santander había conseguido convertir el Sardinero desde que comenzó la temporada. Era su baza segura para seguir sumando puntos e intentar asentarse en LaLiga, ya que no conocían la derrota bajo la condición de locales. Los blancos, sin embargo, tiraron por la borda ese recurso tras asediar el estadio y certificar una holgada victoria. Mbappé y Bellingham hicieron los primeros tantos del Real Madrid, pero fue Diomande quien puso la guinda al encuentro, con un imparable misil con el que sigue haciendo méritos para terminar de arrebatar el puesto a Vinicius.

Llegó el Real Madrid al Sardinero con la moral por las nubes tras firmar su mejor partido en lo que va de temporada para acabar con el FC Barcelona en el Camp Nou y volver a ajustar el liderato de LaLiga. Un primer puesto por el que pujan los azulgranas y los blancos, así como el Atlético de Madrid, que se ubica en la segunda posición. No iba a ser fácil, sin embargo, el duelo ante el Racing de Santander que ha conseguido convertir su estadio en todo un fortín donde nadie ha sido capaz de ganarle. Esta vez sí cayó el bastión.

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Los de José Mourinho se asentaron en el campo rival mientras movían el balón de lado a lado buscando ese primer tanto que les permitiera aventajarse en el marcador. Antes de ello, llegó el pánico tras un encontronazo entre Diomande y Aarón Martín. El marfileño se quedó tocado del tobillo izquierdo, pero a pesar de la cojera y el calentamiento de Endrick ante las dudas, pudo continuar. Un remate de Güler y un cabezazo de Bellingham avisaron al portero del Racing del asedio que se estaba preparando en las líneas enemigas. A la tercera llegó el tanto.

Bellignham celebrando su gol en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid (REUTERS/Vincent West)

Pisó Mbappé área y eso siempre significa peligro. Esta vez no fue por un disparo, sino porque cayó tras un ligero contacto de la mano de un defensa del Racing. El árbitro no tuvo dudas y señaló penalti ante la perplejidad y quejas de los locales. El francés fue el encargado de lanzar y transformar el disparo desde los once metros para adelantar al Real Madrid. Iker Luque trató de despertar a los suyos con un gran remate para intentar poner el gol del empate, pero se topó con un impecable Courtois, que detuvo el disparo.

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Los blancos, que estaban enchufados y querían cerrar el partido antes del descanso, no tardaron en ampliar la ventaja. La jugada comenzó con una gran salida de balón de Huijsen, aunque fue Güler quien mandó un pase a la espalda para que Bellingham enfilara la portería del Racing y regateara a Agirrezabala para disparar a placer con la portería vacía. Con los blancos dominando el duelo, cómodos y seguros a partes iguales. No hubo fisuras en su esquema, tampoco el técnico portugués pensaba permitirlas, aunque sí consiguió el Racing tímidas ocasiones sobre la portería madridista.

Diomande hace méritos para quitarle el puesto a Vinicius

Un disparo del delantero francés después, llegó el turno de Diomande. Despejó Zabiri un córner hacia la frontal y el marfileño sacó a pasear su mejor golpeo para lanzar un misil contra la portería del Racing y firmar el tercer tanto del Real Madrid. El extremo del club blanco sigue haciendo méritos para arrebatar el puesto a un Vinicius al que todavía le quedan dos partidos de sanción. Goles y desborde por banda izquierda es todo lo que necesita Diomande para terminar de convencer de que ese puesto tiene que ser suyo.

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La primera mitad terminó y el equipo blanco dejó los deberes hechos para afrontar la segunda mitad con cierta calma, esa que existe cuando la ventaja es de tres goles. Fue esa relajación la que dio alas a los locales, que no estaban dispuestos a dar tan rápido el balón por perdido. No pudieron, sin embargo, cambiar el curso del partido, porque los de José Mourinho se encargaron de hacerlo inamovible. Hubo un posible penalti por mano de Tchouaméni, pero tras una revisión del VAR llamaron al árbitro para que volviera a ver la jugada. Una vez revisada la acción, decidió no señalar la pena máxima para la perplejidad de todo el Sardinero. El partido fue llegando a su fin sin que el marcador volviera a moverse. En el 97 sonó el silbato del colegiado indicando el final para certificar la victoria blanca.