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Frente Amplio y Podemos pelean por los minutos de propaganda gratis que correspondían a Sumar en RTVE: Colau y Montero podrían compartir atril en el debate

Ambas formaciones concurrieron juntas en el 2023, pero Podemos decidió salirse de la coalición en diciembre de ese mismo año

La exministra de Igualdad, Irene Montero, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en Barcelona. (Lorena Sopêna/Europa Press)
La exministra de Igualdad, Irene Montero, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en Barcelona. (Lorena Sopêna/Europa Press)
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Frente Amplio y Podemos han abierto una disputa ante la JEC por la herencia de derechos electorales de Sumar, que condicionará los tiempos de información electoral y los anuncios gratuitos en medios públicos durante la campaña de los comicios del próximo 29 de noviembre.

Podemos, que concurrió con la marca de Yolanda Díaz en 2023, sostiene que le corresponde el 21% de los derechos electorales de Sumar porque, a su juicio, solo deben computarse 23 de los 33 diputados obtenidos por la coalición, ya que el resto figuraron como independientes. Frente Amplio, en cambio, ha defendido que Catalunya en Comú debería sumar un escaño más, hasta los cinco escaños, y que el resto de representantes, salvo los cinco de Podemos, deberían adscribirse a su espacio. La primera reunión de la comisión de partidos de la JEC está prevista para el 4 de noviembre, cuando RTVE presentará su propuesta.

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La corporación pública consultó al organismo electoral cómo debía distribuir los derechos de Sumar tras la división de sus integrantes entre Frente Amplio, el partido encabezado por Irene Montero y otras formaciones locales. En su cálculo inicial, RTVE atribuyó 10 diputados a Movimiento Sumar, cinco a Izquierda Unida, cinco a Podemos y cuatro a Catalunya en Comú, además de los escaños correspondientes al resto de partidos. La JEC respaldó de momento la petición de Sumar y concedió un diputado adicional a En Comú, además de rechazar que seis diputados de 2023 pudiesen ser considerados independientes, como reclamaba la formación morada.

Cómo se repartirán los derechos electorales de Sumar en la campaña

“La documentación aportada por la representación de Podemos no permite alcanzar una conclusión ‘indubitada e inequívoca’ sobre la filiación como independientes de los seis diputados a los que se refieren sus alegaciones. Por tanto, parece adecuada la adscripción a las formaciones que propone RTVE”, ha dictaminado la JEC.

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Los principales partidos políticos del país continúan con la precampaña electoral de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre

El organismo aplica una doctrina que parte de los votos obtenidos por la candidatura conjunta de Sumar: esa cifra se divide entre el número de diputados logrados y se multiplica por los candidatos de cada formación que ahora se presenta en solitario y obtuvo escaño. Si alguna organización de la coalición no concurre ni por separado ni integrada en una alianza, los votos y diputados que se le atribuyeron se reparten entre las fuerzas restantes.

La resolución añade que, cuando no sea posible prorratear los votos de una candidatura conjunta porque se obtuvieron para toda la coalición sin desglose por formaciones, los sufragios deben distribuirse por igual entre los partidos que la integraron.

Así se distribuyen los minutos de anuncios

Los minutos de propaganda electoral se insertan en las franjas de programación general y se asignan según los votos obtenidos en las elecciones previas y la presencia de cada candidatura en las provincias. El criterio está recogido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

En las últimas generales, la ley otorgó el máximo de 45 minutos de propaganda gratuita al PSOE y al Partido Popular al superar el umbral del 20% de los votos. El PSOE obtuvo en las anteriores elecciones el 24,72% del voto válido, sin incluir los resultados de Cataluña, mientras que el PP alcanzó el 20,81% en el conjunto nacional.

Sumar y Vox, que no llegaron al umbral, dispusieron de 30 minutos de propaganda en la televisión pública. En el caso de la coalición plurinacional, pese a no haber tenido representación previa con esa marca (no existía), la coalición recibió los votos y diputados de 2019 de los partidos y alianzas que la formaron, entre ellos Podemos-IU y En Comú Podem-Guanyem, que sumaron 38 escaños.

Por debajo del umbral del 5% se asignan 15 minutos, mientras que los nuevos partidos -y el resto de las formaciones que no obtuvieron representación anteriormente— disponen de 10 minutos.

Otro de los puntos de fricción llegará en las próximas semanas con el plan de cobertura informativa para el debate de RTVE, previsto el próximo 4 de noviembre. Podemos ya ha anunciado que pretende estar presente incluso en los debates electorales, aunque tenga que compartir atril con Frente Amplio. Cabe recordar que el Grupo Mixto, donde fueron a parar sus diputados tras la ruptura, no tiene presencia en ese debate. Otra opción sería ubicarlos en atriles separados, pero compartiendo el tiempo de intervención.

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