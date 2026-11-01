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Las mejores exposiciones para ver en Madrid en noviembre: de ‘Una cita con Luis Escobar’ a ‘El universo freudiano de Dalí’

Del ilustre actor y cómico madrileño al surrealismo del pintor catalán, estas son las principales novedades artísticas en la capital

De Luis Escobar a Dalí, todos estos genios se podrán ver en noviembre en Madrid.
De Luis Escobar a Dalí, todos estos genios se podrán ver en noviembre en Madrid.
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El mes de noviembre da comienzo en Madrid con una amplia y variada oferta de exposiciones, que van desde la celebración de ilustres figuras de la capital hasta aventuras en el siempre surrealista universo de Dalí. Después de un mes marcado por las fotografías de Martin Parr y Robert Frank o la pintura de Kenny Scharf, esta vez es el turno para nuevas propuestas de la mano de grandes centros como el Museo del Prado o el Thyssen Bornemisza pero también otros más inusitados como el complejo El Águila o la Sala Castellana de la Fundación Canal.

Una cita con Luis Escobar

Luis Escobar junto a José Luis López Vázquez en 'Patrimonio nacional'
Luis Escobar junto a José Luis López Vázquez en 'Patrimonio nacional'

La exposición Una cita con Luis Escobar repasa la trayectoria de Luis Escobar Kirkpatrick, una figura vinculada a la renovación del teatro español tras la Guerra Civil. La muestra podrá visitarse del 16 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027 en la Sala de Exposiciones Cristóbal Portillo, del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, situado en el Complejo El Águila. Nacido en Madrid en 1908 y fallecido en 1991, Escobar trabajó como director de escena, autor, traductor, empresario, cineasta y actor. Su actividad contribuyó a que las artes escénicas recuperaran una vocación artística en un período marcado por la censura y los dogmas ideológicos.

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El recorrido pone el foco en su conocimiento del medio teatral y en sus vínculos con creadores de diferentes disciplinas y posiciones. Dramaturgos, directores, cineastas, intérpretes, pintores y diseñadores encontraron en él a un maestro, colaborador, socio o amigo. Escobar introdujo tendencias y autores de vanguardia en el panorama escénico de posguerra. Quienes lo trataron destacaron su generosidad, modestia y sentido del humor. Quedó inmortalizado en el cine a través de Luis García Berlanga con sus papeles en La escopeta nacional y sobre todo Patrimonio nacional junto a José Luis López Vázquez.

Rainer Maria Rilke y el arte español

Imagen del Museo del Prado, donde tiene lugar la exposición 'Rainer Maria Rilke y el arte español'
Imagen del Museo del Prado, donde tiene lugar la exposición 'Rainer Maria Rilke y el arte español'

La exposición Rainer Maria Rilke y el arte español podrá visitarse en el Museo Nacional del Prado de Madrid entre el 17 de noviembre de 2026 y el 7 de marzo de 2027. La muestra ocupará la sala C del edificio de Jerónimos y coincide con el centenario de la muerte del poeta, ocurrida el 29 de diciembre de 1926 en Montreux.

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Comisariada por Javier Arnaldo y Javier Barón, la exposición analiza la influencia de la cultura artística española en la obra y el pensamiento de Rilke. El recorrido abarca desde escritos tempranos, como el soneto Velázquez y el psicodrama Murillo, hasta su producción literaria final. El poeta admiró a artistas como Ignacio Zuloaga, El Greco, Francisco de Goya y Pablo Picasso. La muestra también aborda su visita a la exposición sobre El Greco celebrada en París en 1908 y el viaje que realizó por España entre noviembre de 1912 y febrero de 1913, con estancias en Toledo y Ronda que dejaron huella en su escritura.

Aqua Mater. Sebastião Salgado

Imagen de la exposición 'Aqua Mater'
Imagen de la exposición 'Aqua Mater'

La exposición Aqua Mater, dedicada a la obra de Sebastião Salgado, llega a Madrid con una selección conjunta de las series Aqua Mater y Glaciares. La muestra se celebra en la Sala Castellana 214 y reúne cerca de un centenar de fotografías en blanco y negro de gran formato. Organizada por La Fábrica junto con la Fundación Canal y comisariada por Lélia Wanick Salgado, la propuesta fue concebida especialmente para este espacio. El recorrido reúne imágenes tomadas durante más de dos décadas en algunos de los paisajes más remotos del planeta.

La Antártida, la Patagonia, la Amazonia, Islandia, el Himalaya y Canadá figuran entre los escenarios retratados. La exposición plantea un viaje por la fuerza, la inmensidad y las distintas formas del agua, además de invitar a pensar su relación con los seres humanos. La iniciativa coincide con los 175 años de Canal de Isabel II y los 25 años de actividad de la Fundación Canal, que celebran el agua como vínculo entre naturaleza, cultura, conocimiento y sostenibilidad.

Imagen y memoria. Argentina 1976-2003

Fotografías de Eduardo Longoni
Fotografías de Eduardo Longoni

La exposición Imagen y memoria. Argentina 1976-2003 presenta en el Museo de América una selección de fotografías del argentino Eduardo Longoni, centradas en acontecimientos políticos y sociales que marcaron a su país entre la dictadura militar y los primeros años de la democracia. La muestra puede visitarse desde el 29 de octubre hasta el 21 de marzo de 2027 en el claustro de la primera planta del museo. El acceso está incluido con la entrada al recorrido permanente.

Longoni, nacido en Buenos Aires en 1959, comenzó su carrera profesional en 1979 en la agencia Noticias Argentinas, durante la dictadura. Sus imágenes de ese período y de la transición democrática fueron expuestas en más de 50 países. La exposición está comisariada por Raquel Aznar y Lucía del Olmo, técnicas del Museo de América. Coincide con los 50 años del golpe de Estado y propone reflexionar sobre los derechos humanos, la fragilidad de sus garantías y la necesidad de preservar la memoria.

El universo freudiano de Dalí

Composición con tres figuras. Academia neocubista (Salvador Dalí, 1926).
Composición con tres figuras. Academia neocubista (Salvador Dalí, 1926).

La exposición sobre Salvador Dalí y Sigmund Freud se presenta en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y propone revisar la trayectoria del pintor de Figueras a partir de su relación con los escritos del médico vienés. Comisariada por Jaime Brihuega, la muestra sitúa esa influencia como uno de los ejes de la poética visual de Dalí. El recorrido aborda desde su universo familiar durante la infancia y la adolescencia hasta sus creaciones tardías en Cataluña.

Dalí conoció traducciones de Freud a comienzos de la década de 1920, mientras residía en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Desde 1926, su obra se acercó al surrealismo y desarrolló el método paranoico-crítico, inspirado en aquellas lecturas. El vínculo tuvo un momento decisivo en 1938, cuando el artista entrevistó a Freud en Londres, donde el psicoanalista estaba exiliado. La exposición se divide en seis secciones cronológicas e incorpora obras de Ingres, Severini, Arp, Schwitters, Federico García Lorca, Tanguy, Santiago Ramón y Cajal y Freud.

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