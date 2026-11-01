España

La cesta de la compra se encarece hasta 28 euros si no eliges marca blanca: el champú de fabricante cuesta un 861% más

La pasta, el pan de molde y el tomate triturado se sitúan entre los alimentos con mayor brecha de precio

Hombre de espaldas con una cesta frente a estanterías de champús con etiquetas de precios en el pasillo de un supermercado.
Un comprador revisa los precios de los champús en el pasillo de higiene personal de un supermercado en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un champú de marca de un litro puede encarecer la cesta de la compra más de 11 euros. Y no es el único producto con una amplia diferencia entre la versión del fabricante y la marca blanca: una selección de 17 artículos básicos de fabricante cuesta 54 euros, frente a los 26 euros que suma con los productos propios de los supermercados, según un análisis de Roams. La diferencia alcanza los 28 euros por compra.

Los datos corresponden a una comparación de precios online en Mercadona, Dia, Carrefour, Alcampo y Aldi. El estudio toma como referencia alimentos, productos de higiene y artículos de limpieza, y compara los importes por litro, kilo, unidad o número de lavados.

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El resultado muestra que optar por la marca blanca reduce el gasto de la cesta un 52%. La diferencia no se distribuye por igual entre todos los productos: la droguería concentra los mayores saltos, mientras que en básicos como el azúcar o la leche la distancia es más corta.

El champú de fabricante cuesta casi diez veces más

El caso más llamativo es el del champú. El precio medio de las marcas blancas se sitúa en 1,30 euros por litro, mientras que el de los productos de fabricante llega a 12,48 euros. Es decir, cuesta un 861% más, lo que permite ahorrar el 90% al elegir un artículo de la cadena.

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Otro producto de higiene cuenta con una gran diferencia: el gel de ducha de fabricante tiene un precio medio de 4,99 euros por litro, frente a 1,18 euros de la marca blanca. La brecha alcanza el 324%, con un ahorro del 76% para el consumidor que elige la opción más barata.

En el detergente líquido para ropa, medido por lavado, la marca blanca cuesta 0,072 euros, frente a 0,250 euros de las referencias de fabricante. La diferencia es del 246% y el ahorro llega al 72%.

Estos tres productos explican buena parte del salto en el precio entre ambas cestas. El análisis sitúa a la droguería como la categoría en la que pagar por la marca tiene un mayor efecto sobre el ticket final.

Análisis de la OCU sobre el coste de la cesta de la compra

La pasta, el pan y el tomate de marca también aumentan el gasto

Otras diferencias notables pueden observarse en varios alimentos de consumo habitual, donde el coste de las marcas de fabricante también supera ampliamente al de las marcas blancas.

El tomate triturado de fabricante tiene un precio medio de 3,47 euros por kilo, frente a 1,21 euros de la marca blanca. La diferencia alcanza el 186%, mientras que el ahorro al optar por producto del supermercado es del 65%.

En la pasta, el precio medio de las marcas de fabricante se sitúa en 3,10 euros por kilo, frente a 1,19 euros de la marca blanca. La diferencia es del 161% y el ahorro llega al 62%. En el pan de molde, las referencias de fabricante cuestan 3,60 euros por kilo, frente a 1,43 euros de las marcas propias, un 152% más.

Las lentejas secas también muestran una distancia clara: 4,22 euros por kilo en las marcas de fabricante y 1,76 euros en marca blanca. En este caso, el ahorro potencial es del 59%.

El azúcar y la leche de fabricante son más caras, pero hay menos diferencia

En el caso del azúcar blanco, el análisis refleja que es el producto con menos diferencia: el precio medio de fabricante es de 1,06 euros por kilo, apenas un 3% por encima de los 1,03 euros de la marca blanca.

En la leche semidesnatada, el artículo de fabricante cuesta 1,13 euros por litro, frente a los 0,84 euros de las marcas blancas. La diferencia es del 35% y el ahorro se sitúa en el 26%.

En los aceites, la diferencia es también moderada. El de girasol de fabricante cuesta de media un 48% más que la marca blanca, mientras que en el aceite de oliva virgen extra la brecha alcanza el 55%. Elegir la marca de la cadena permite ahorrar un 32% y un 35%, respectivamente.

La cesta de marca blanca más barata es la de Carrefour

Según el análisis, en la mayoría de los productos importa más escoger marca blanca que ir a un supermercado concreto: la diferencia de precio entre una marca propia y otra de fabricante suele ser mayor que la que hay entre cadenas.

La cesta de marca blanca más barata, compuesta por 14 productos disponibles en las cinco cadenas, cuesta 39,54 euros en Carrefour. Mercadona la sitúa en 39,77 euros; Dia, en 40,07 euros; Alcampo, en 40,85 euros; y Aldi, en 46,32 euros.

Los importes pueden variar según la tienda física, el código postal, las promociones vigentes y la disponibilidad de cada referencia.

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