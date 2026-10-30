Las mejores películas y series para ver en Halloween con los niños disponibles en plataformas: cine de terror familiar para hacer una maratón de miedo

Algunas de las series y películas imprescindibles para niños y adolescentes para hacer una buena maratón en Halloween

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El público infantil quizás sea el que más disfruta de Halloween, una festividad que le permite disfrazarse, jugar al truco o trato y ver maratones de especiales televisivos de sus series favoritas o películas de terror adaptadas a sus necesidades.

La celebración ofrece una forma de acercarse a la fantasía y al imaginario de los monstruos, desde las canciones de esqueletos de YouTube hasta las películas de miedo que se han ido convirtiendo en clásicos contemporáneos.

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En estos días, las diferentes plataformas ofrecen un surtido número de propuestas para que los más pequeños puedan introducirse dentro de mundos fantásticos habitados por brujas, zombies, fantasmas, vampiros y otras criaturas que pueden ser más o menos terroríficas, incluso cómicas dependiendo de las circunstancias. Estas son algunas de nuestras recomendaciones.

‘Pesadilla antes de Navidad’ (Disney+)

'Pesadilla antes de Navidad', de Henry Sellick (1993)

Herry Sellick dirigió esta película basada en una historia y personajes de Tim Burton, que nos introduce en el mundo de Halloween, en el que encontramos calaveras, brujas, vampiros o el hombre del saco y donde reina Jack Skelleton. Un día, el protagonista descubrirá lo que es la Navidad, y decidirá secuestrar a Papá Noel para hacer su propia versión terrorífica.

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Un maravilloso trabajo hecho con la técnica del ‘stop-motion’ que desde su estreno se convirtió en un clásico contemporáneo, gracias a un guion de lo más original, a un puñado de temas compuestos por Danny Elfman de lo más inspirados y unos personajes que ya forman parte del imaginario colectivo.

‘Los mundos de Coraline’ (Movistar Plus+)

Imagen de 'Los mundos de Coraline'

También de Henry Sellick y a partir de la novela gráfica de Neil Gaiman, nos adentramos en una aventura de lo más oscura, en la que una niña, a modo de Alicia en el país de las maravillas, cruzará una puerta secreta que la llevará a un lugar que es una versión supuestamente mejorada de su vida, pero que está bajo el hechizo de una malvada bruja.

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Una película del estudio Laika, que acaba de estrenar Wildwood: El bosque salvaje, que supuso todo un hito en la animación ‘stop-motion’ y convirtió las pesadillas infantiles en un cuento fantasmagórico sobre la importancia del aprendizaje infantil y sobre no dejarse llevar por las apariencias.

‘Hotel Transilvania’ (Prime Video)

Imagen de 'Hotel Transilvania 4', con todos sus monstruos.

La franquicia estrenó su primera parte en 2012 y desde entonces ha atraído al público infantil con buenas dosis de imaginación y humor, a través de cuatro entregas centradas en los monstruos clásicos.

Así, el conde Drácula, Frankenstein, la Momia, el Hombre Invisible y el Hombre Lobo aparecen como figuras menos fieras de lo esperado y con inseguridades humanas que vivirán aventuras como si se tratara de una ‘troupe’ disfuncional que se mete constantemente en problemas. Una saga repleta de encanto en la que los monstruos también tienen preocupaciones mundanas, como ser buenos padres y estar a la altura de las expectativas de sus hijos.

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‘La novia cadáver’ (Apple TV)

'La novia cadáver', de Tim Burton

Tim Burton dirigió esta película de animación fotograma a fotograma sobre un joven prometido que invoca a una mujer muerta mientras ensaya sus votos matrimoniales en un cementerio. El encuentro lo llevará al mundo de los muertos y lo enfrentará a decidir entre su esposa fallecida y la mujer que ama. Allí se encontrará con toda una serie de seres no vivos con los que terminará estableciendo una relación de amistad más allá de cualquier convencionalismo.

La historia combina el tono lúgubre característico del autor con una trama de amor romántico de estilo gótico y fue nominada al Oscar a la mejor película de animación.

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‘Monster House’ (Apple TV)

Monster House

Gil Kenan debutó con esta película animada nominada al Oscar en 2006, antes de dirigir City of Ember: En busca de la luz, su incursión posterior en la fantasía con actores reales.

La historia sigue a un niño de 12 años convencido de que algo extraño ocurre en la casa de enfrente, donde vive el anciano Nebbercracker. En la víspera de Halloween, el balón del niño y su amigo desaparecerán dentro de la vivienda, que después intentará tragarse a su mejor amiga, porque la vivienda en cuestión, parece tener vida propia. Junto a unos amigos se atreverá a internarse en el lugar para descubrir sus secretos. La producción estuvo a cargo de Amblin Entertainment, de Steven Spielberg y es una pequeña joya que merece la pena descubrir.

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‘Coco’ (Disney+)

Fotograma de la película "Coco" (Pixar)

Coco, la película número diecinueve de Pixar, convirtió el Día de Muertos en el escenario de una fantasía repleta de música, color y vitalidad que se encargó de abordar la pérdida de un ser querido, y lo que supone, desde una perspectiva didáctica para los más pequeños.

La historia, de raíces mexicanas, seguía un niño de 12 años que soñaba con la música, pese a que su familia la tenía prohibida. Un hecho inesperado durante la celebración lo traslada a la Tierra de los Difuntos, donde tiene una sola noche para regresar a casa. En ese tránsito conoce a Héctor, un aliado que termina revelándole secretos que atraviesan generaciones.

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Una película que parte de la tradición popular y del folclore, integrando elementos típicos de la zona, para explorar la memoria tanto personal como colectiva en torno a la muerte, de forma que la tristeza y la alegría se dan la mano gracias al encanto de la propuesta.

‘Pesadillas’ (Movistar Plus+)

El muñeco ventrículo Slappy, da un poquito de miedo en la película 'Pesadillas', protagonizada por Jack Black.

Un adolescente que se muda a un pequeño pueblo y descubre que su vecino es en realidad R.L. Stine, un escritor que mantiene encerrados en sus manuscritos a todos los monstruos que ha imaginado. Cuando Zach libera por accidente al Abominable Hombre de las Nieves, el caos se desata: Slappy, el muñeco ventrílocuo villano de la saga, roba los libros y quema las páginas para liberar a todas las criaturas. Zach, Stine y sus amigos deberán entonces enfrentarse a hombres lobo, gnomos y momias para salvar al pueblo.

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Una película de aventuras basada en los libros de R.L. Stine (encarnado por Jack Black) que apuesta por la fantasía y el humor para introducirnos en el universo de los monstruos propios de las pesadillas infantiles con un estilo que remite a las películas infantiles de los años ochenta.

‘Cuentos al caer la noche’ (Netflix)

Dos niños tienen que sobrevivir a una bruja malvada en 'Cuentos al caer la noche' (Netflix)

Alex es un niño introvertido obsesionado con las historias de miedo. Un día, sin saber muy bien por qué terminará prisionero de una malvada bruja llamada Natacha que le obligará a contar, cada noche, una historia de terror si quiere seguir con vida.

En su cautiverio conoce a Yasmin, otra niña que lleva años sirviendo a la bruja como ama de llaves. Juntos deberán usar su ingenio para escapar del laberinto de habitaciones encantadas, enfrentando peligros como criaturas con patas afiladas, juguetes siniestros y un gato que los vigila.

La película combina mensajes sobre la amistad y la aceptación de uno mismo con una atmósfera de fantasía oscura, y mantiene una tensión constante al tratarse de dos niños secuestrados que arriesgan su vida.

Por su mezcla de terror narrado, misterio y un desenlace donde el ingenio y el trabajo en equipo vencen a la maldad, resulta una opción atractiva para introducir a los niños en el terror con relato dentro del relato.

‘Las crónicas del miedo’ (Netflix)

El Curioso es el hilo conductor de cada una de las historias de 'Las crónicas del miedo' (Netflix)

Una de las mejores series de terror antológíco de Netflix para mayores de 7 años, una especie de Black Mirror para los más pequeños.

El hilo conductor es El Curioso, una figura enmascarada que recopila historias de magia negra, encuentros sobrenaturales y tecnología perversa. Cada episodio presenta una historia independiente, con personajes distintos que se enfrentan a lo inexplicable en lugares y épocas diferentes.

Entre sus episodios destacan tramas como la de una niñera que aterroriza a los niños a su cargo con cuentos de miedo hasta que la situación se revierte contra ella, un grupo de exploradoras que intenta escapar de una epidemia zombi durante una acampada, o un asistente virtual de teléfono que se obsesiona con su usuaria.

La serie combina sustos moderados con historias breves de entre 24 y 26 minutos, lo que facilita verlas por partes. Su formato antológico permite elegir episodios sueltos según el nivel de tolerancia al miedo de cada niño, sin necesidad de seguir una trama continua.

‘Los últimos frikis del mundo’ (Netflix)

El apocalipsis se desata en 'Los últimos frikis del mundo' (Netflix)

Serie basada en los cómics y libros de Max Brallier, con tres temporadas y 21 episodios, clasificada para mayores de 7 años.

El protagonista es Jack Sullivan, un niño huérfano de 13 años y aficionado a los videojuegos que vive con una familia de acogida. Cuando un apocalipsis zombi se desata en el planeta y lo llena de monstruos, Jack aplica lo aprendido en sus partidas para sobrevivir desde una casa en un árbol junto a sus amigos.

Lo acompañan Quint Baker, su mejor amigo inadaptado pero de mente prodigiosa que fabrica inventos para enfrentar la nueva realidad; June del Toro, una chica intrépida de la que Jack está enamorado en secreto; y Dick Savage, antiguo abusón del instituto que resulta tener un lado sensible y una fuerza útil contra los monstruos. El grupo incluso adopta a uno de los monstruos como mascota, al que llaman Rover.

Juntos forman una especie de familia improvisada que lucha contra criaturas que oscilan entre aliadas y enemigas, mientras intentan reconstruir algo parecido a una sociedad en medio del caos.

Por su tono de aventura y comedia, con monstruos más divertidos que aterradores y un grupo de protagonistas que convierte el apocalipsis en una oportunidad de pertenencia, resulta ideal para niños que disfrutan de los videojuegos y quieren una dosis de Halloween sin sustos reales.

‘Una sonrisa como la sangre’ (Netflix)

Hansel y Gretel se convertirán en protagonistas de una serie de aventuras dentro de los cuentos de los hermanos Grimm

Imaginemos que Hansel y Gretel abandonan su propio para adentrarse en otros ocho relatos de los hermanos Grimm, presentados en versiones más oscuras y retorcidas que las conocidas por el público infantil. Los hermanos recorren un periplo que incluye encuentros con una panadera con gustos siniestros por los niños, una casa con siete camas vacías en el bosque y un apetito bestial que Hansel comienza a desarrollar.

A lo largo de la travesía, Gretel se enfrenta a brujos malvados y pescaderas con secretos, mientras Hansel debe ser más astuto que el Diablo para escapar de sus trampas. La serie culmina con un ejército de aliados reunido para enfrentar a un dragón que sume al reino en la oscuridad.

Pensada originalmente para niños “un poco más retorcida de lo habitual”, la serie funciona como puente entre los cuentos edulcorados que conocemos y las versiones de terror más crudas que inspiraron a los hermanos Grimm, sin llegar a ser perturbadora para el público infantil, ya que también está repleta de comedia.

‘Una maldición familiar’ (Apple TV)

Dos hermanos tendrán que rescatar a su padre de 'Una maldición familiar' (Apple TV)

La historia sigue a los Vanderhouven, una familia que vive en una vieja mansión llena de artefactos antiguos. Los hermanos adolescentes Pandora y Russ descubren que su familia está maldita por las acciones de su tatarabuelo, quien robó valiosos objetos de culturas de todo el mundo.

Cuando su padre, el arqueólogo Alex, es convertido en piedra por la maldición, Pandora, Russ y su madre Sky emprenden misiones por distintos lugares del planeta para devolver los artefactos robados a sus legítimos dueños. Solo así podrán salvarlo antes de correr la misma suerte.

En su recorrido, los hermanos se topan con criaturas paranormales, estatuas que cobran vida y espíritus que ponen a prueba su valentía. Una serie que se caracteriza por su originalidad y que introduce temas como el colonialismo y el respeto por otras culturas. Una mezcla explosiva de misterio y aventura realmente adictiva.

‘Miércoles’ (Netflix)

La temporada 3 de Merlina» —del visionario Tim Burton— ya se encuentra en producción. Con Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers, Winona Ryder, Chris Sarandon r y más. (Netflix)

Uno de los grandes éxitos de Netflix. Tim Burton emprendió un ‘spin-off’ de La familia Addams tomando como protagonista el personaje de Miércoles Addams y con dos temporadas ya se ha convertido en un clásico instantáneo para el público juvenil, sobre todo gracias al carisma de Jenna Ortega en el icónico rol.

La trama sigue a Miércoles, una adolescente inteligente y sarcástica de la familia Addams, enviada a la Academia Nevermore, el internado para criaturas sobrenaturales donde sus padres Morticia y Gómez se conocieron. Allí, además de hacer nuevos amigos y enemigos, investigará una serie de misterios retorcidos.

En la primera temporada, Miércoles descubrirá que sus habilidades psíquicas están conectadas con su ancestra Goody Addams, mientras intentará resolver una serie de ataques brutales en el pueblo de Jericho. La investigación la llevará a destapar que su compañero Tyler es un Hyde controlado por Laurel Gates, descendiente de un colono obsesionado con eliminar a los forasteros, quien busca resucitar a un antiguo enemigo de la academia.

La serie mantiene el tono gótico y la mezcla de comedia negra con misterio sobrenatural que caracteriza al universo Addams y el de Tim Burton y sigue los códigos de las películas de colegios e institutos donde las tramas entre los compañeros se entremezclan con otras de estirpe mágica y oscura, como Harry Potter pero en versión ‘teenager’.