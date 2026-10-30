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Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Continúan las labores de búsqueda en Urda y Óscar Puente ofrecerá una rueda de prensa este viernes

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

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Ascienden a 69 las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, tras confirmarse un nuevo fallecimiento en el hospital.

Este viernes se cumple el segundo día de luto oficial por las víctimas de accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (Toledo) y el tercero de búsqueda y rescate de posibles pasajeros que pudiesen quedar entre los restos de los vagones siniestrados.

Según los datos de la Junta de Castilla-La Mancha, son 69 las personas que han perdido la vida en el choque de los dos trenes de alta velocidad, que ha dejado también más de un centenar de heridos, más de una decena en estado grave.

Hoy, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha pedido comparecer en el Congreso para informar sobre lo que se conoce hasta el momento sobre el accidente, ofrecerá una rueda de prensa.

Los teléfonos de asistencia para los afectados y familiares de víctimas continúan operativos: 900 10 10 20 (Renfe), 900 001 403 (Iryo) y 900 122 112 (Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha).

06:44 hsHoy

Sánchez volverá a participar este viernes en la reunión del CECOPI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este viernes en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia provocada por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de la capital castellanomanchega.

Según ha informado Presidencia del Gobierno, Sánchez se desplazará de nuevo a Toledo y estará acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La reunión del CECOPI está prevista para las 10 de la mañana en el centro 112 de la ciudad.

*Nota informativa de EFE

06:41 hsHoy

CGT pide que no se “señale públicamente” al personal del centro de control

El Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha exigido rigor en la investigación sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha rechazado que se “señale públicamente” al personal del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha tras las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando aún no se han esclarecido las causas del siniestro.

A través de un comunicado, la organización sindical ha expresado en primer lugar su solidaridad con las víctimas y afectados, defendiendo que un accidente de esta gravedad “difícilmente puede explicarse analizando únicamente el último eslabón de una cadena”.

Por ello, ha calificado de “inaceptable” convertir la actuación puntual de un trabajador en una explicación anticipada antes de que las pesquisas permitan reconstruir la totalidad de los hechos y la información disponible en cada momento.

CGT ha incidido en que el sistema ferroviario debe analizarse de forma integral, teniendo en cuenta la formación, el mantenimiento, los medios disponibles, las plantillas y la carga mental soportada en puestos de alta responsabilidad como los CRC.

Asimismo, la central sindical ha censurado la difusión de audios del personal del CRC durante la emergencia, advirtiendo de que la publicación de “comunicaciones parciales e interesadas” expone a los trabajadores a un juicio público precipitado.

CGT ha instado a Adif a “proteger a su personal” e investigar el origen de estas filtraciones, recordando que ya solicitaron medidas de custodia y trazabilidad de los registros tras el accidente de Adamuz sin haber obtenido respuesta.

*Nota informativa de Europa Press

06:38 hsHoy

La Guardia Civil recoge 70 denuncias de desaparecidos

Las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Sevilla, Logroño y Ciudad Real han recogido un total de 70 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos por el accidente de trenes. Dos de estas han sido encontradas con vida.

De ese número de denuncias, 38 se han registrado en Toledo, 23 en Madrid, 7 en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño.

*Con información de EFE

06:25 hsHoy

Cómo funciona el acompañamiento psicológico a los supervivientes de accidente de tren: “Hay personas que se sienten culpables por haber sobrevivido”

Dos psicólogos explican en una entrevista con ‘Infobae’ que el apoyo debe respetar los tiempos de cada paciente, sus sensaciones y no tener exigencias

Personas en busca de familiares que viajaban en dos trenes que chocaron se reúnen en una residencia religiosa convertida en instalación médica temporal en Toledo, España, el 29 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrea Comas)
Personas en busca de familiares que viajaban en dos trenes que chocaron se reúnen en una residencia religiosa convertida en instalación médica temporal en Toledo, España, el 29 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrea Comas)

La tragedia ferroviaria de Urda, Toledo, es ya la segunda que vive España en apenas nueve meses. Con 69 personas fallecidas y más de 180 heridos hasta el momento, la vía Madrid-Andalucía vuelve a sufrir uno de los accidentes más mortales de la historia del país. Como indicaron las primeras investigaciones, el accidente se habría producido por un AVE que alcanzó a un tren Iryo que estaba detenido en la vía. Por ahora, no se ha esclarecido si se debe a un error humano o a un fallo del sistema de seguridad, o ambas.

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06:08 hsHoy

Los 69 cadáveres ya están en los institutos de Medicina Legal

El Instituto de Medicina Legal de Toledo y de Ciudad Real han recibido ya un total de 69 cadáveres de personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), y de ellos los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 48 autopsias, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID).

“Hasta el momento todas las identificaciones de los fallecidos se han realizado mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil”, señala. Por el momento, han sido notificadas a las familias 5 identificaciones que corresponden a 3 mujeres y 2 hombres.

*Con información de EFE

06:06 hsHoy

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

Adif reforzó la seguridad con dos patrulleras tras varias incidencias en el mismo tramo. En mayo de 2025 se produjeron cinco robos en un rango de apenas 10 kilómetros

Imagen de archivo de un trabajador en la estación de trenes de Sevilla. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Imagen de archivo de un trabajador en la estación de trenes de Sevilla. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La degradación en la red de alta velocidad en el tramo entre Madrid y Andalucía vuelve al foco de la opinión pública tras este nuevo episodio trágico en Toledo, el segundo en menos de un año en esta misma vía junto con el de Adamuz. Mientras el Gobierno culpa a un trabajador como el único responsable, maquinistas y ferroviarios han salido al paso para denunciar que el tramo afectado por el choque acumula nueve fallos de señalización desde 2024.

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05:55 hsHoy

Nueva jornada de búsqueda en Urda (Toledo)

Varios efectivos trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda. (Diego Radamés/Europa Press)
Varios efectivos trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda. (Diego Radamés/Europa Press)

Este viernes se cumple el tercer día de búsqueda, rescate y levantamiento de los vagones accidentados en Urda (Toledo), donde el miércoles se produjo un choque mortal entre dos trenes de alta velocidad: un AVE y un Iryo. Hoy, Óscar Puente, ministro de Transportes, ofrecerá una rueda de prensa para informar sobre toda la información que se tiene hasta el momento sobre la colisión.

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