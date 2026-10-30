Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Continúan las labores de búsqueda en Urda y Óscar Puente ofrecerá una rueda de prensa este viernes

Ascienden a 69 las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, tras confirmarse un nuevo fallecimiento en el hospital.

Este viernes se cumple el segundo día de luto oficial por las víctimas de accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (Toledo) y el tercero de búsqueda y rescate de posibles pasajeros que pudiesen quedar entre los restos de los vagones siniestrados.

Según los datos de la Junta de Castilla-La Mancha, son 69 las personas que han perdido la vida en el choque de los dos trenes de alta velocidad, que ha dejado también más de un centenar de heridos, más de una decena en estado grave.

Hoy, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha pedido comparecer en el Congreso para informar sobre lo que se conoce hasta el momento sobre el accidente, ofrecerá una rueda de prensa.

Los teléfonos de asistencia para los afectados y familiares de víctimas continúan operativos: 900 10 10 20 (Renfe), 900 001 403 (Iryo) y 900 122 112 (Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha).