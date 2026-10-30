España

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 30 de octubre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)
Guardar

El cruce euro-dólar continúa siendo un termómetro clave para medir la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Esta paridad refleja no solo la fortaleza relativa de ambas economías, sino también las expectativas de los inversionistas sobre tasas de interés, crecimiento y política monetaria.

En las últimas jornadas, el par EUR/USD ha mostrado fluctuaciones derivados de las últimas decisiones de los bancos centrales y la evolución de los indicadores macroeconómicos de ambos lados del Atlántico.

PUBLICIDAD

A continuación, te presentamos los últimos movimientos del tipo de cambio correspondientes al 30 de octubre, así como los principales elementos que han influido en su variación.

Precio del dólar en euros hoy

El euro es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última jornada, el mercado de divisas presentó movimientos en ambas monedas: el dólar estadounidense y el euro. Según los datos más recientes, 1 dólar estadounidense equivale a 0,8939 euros.

Este tipo de cambio refleja cómo las fluctuaciones económicas, las políticas monetarias adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, así como los eventos geopolíticos y socioeconómicos, pueden influir en la valoración de las monedas. 

PUBLICIDAD

Un conocimiento profundo y actualizado del tipo de cambio es esencial para quienes participan en la economía global, permitiendo tomar decisiones más informadas y oportunas en un entorno económico que se mantiene en constante evolución.

El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

Temas Relacionados

Cotización del dólar a euro hoyTipo de cambio USD a EUR hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Continúan las labores de búsqueda en Urda y Óscar Puente ofrecerá una rueda de prensa este viernes

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Continúan las labores de búsqueda en Urda y Óscar Puente ofrecerá una rueda de prensa este viernes

La Aemet prevé tiempo estable en el puente de Todos los Santos, pero con lluvias y chubascos en algunas zonas de España

En varias regiones del país, las precipitaciones podrían ser “persistentes y dejar acumulaciones significativas”

La Aemet prevé tiempo estable en el puente de Todos los Santos, pero con lluvias y chubascos en algunas zonas de España

Precio del aceite de oliva en España este 30 de octubre

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva en España este 30 de octubre

Este es el precio de la gasolina este 30 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en seis de las ciudades más importantes de España

Este es el precio de la gasolina este 30 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La reflexión de Anthony Hopkins, actor estadounidense, sobre hacerse mayor: “Según envejeces, sabes menos cosas. Cuando era joven sabía de todo. ¿Pero ahora? Nada”

“Intuyo que no entender nada es parte del final de la vida”, reconoció el doble ganador del Oscar en 2023

La reflexión de Anthony Hopkins, actor estadounidense, sobre hacerse mayor: “Según envejeces, sabes menos cosas. Cuando era joven sabía de todo. ¿Pero ahora? Nada”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

España protegió el poder adquisitivo de los pensionistas pero con la reforma el gasto podría alcanzar el 17% del PIB en 2045, según un estudio

Un ayuntamiento madrileño quiere pagar la deuda de uno de los condenados de la trama Gürtel (examigo de Aznar) para recuperar locales comerciales que ahora son de un banco

La colisión entre el AVE y el Iryo en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se produjo a más de 160 km/h, según el primer informe

La propuesta que se ha hecho viral para reducir el consumo de combustible: bajar a 100 km/h el límite de velocidad

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 30 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 30 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El euríbor baja en octubre, pero resiste por encima del 3% y encarece las cuotas de las hipotecas unos 1.200 euros anuales

Los sindicatos ferroviarios convocan nuevas fechas para huelga de maquinistas: así quedan las líneas en Ouigo, Renfe e Iryo

Chamberí, el nuevo distrito del lujo de Madrid: los pisos suben hasta los 9.600 € el m² ante el auge de compradores de México, Colombia y Venezuela

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

DEPORTES

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez