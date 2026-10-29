Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Kylian Mbappé. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

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Kylian Mbappé está viviendo una semana difícil de resumir para un futbolista. El domingo celebró la victoria en el Clásico con doblete incluido, lo que significaba su gol número 100 con la camiseta blanca frente al eterno rival; el lunes fue ‘plata’ en el Balón de Oro y al día siguiente, después de un comentario por un meme suyo, China ha roto lazos con LaLiga.

Todo en apenas unos días. Del césped al traje de gala y de ahí a una crisis en China que puede dejar a los 20 clubes sin un buen pellizco por los derechos. Es más, tanto Javier Tebas como el Real Madrid han tenido que intervenir. El primero reuniéndose con el embajador chino en España en busca de “soluciones”; el segundo con un comunicado parecido al que su jugador había emitido horas antes en señal de disculpas.

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“Ni siquiera sabía quién era Mao Tse-tung”, explica Benito Pérez, Dr. en Economía del Deporte, en conversación con Infobae. Aun así, el 10 madridista salió a pedir perdón: “Mi comentario fue imprudente”, reconoció, y lamentó haber hecho daño a personas en China y en comunidades chinas de todo el mundo. “Esta no era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”, escribió.

El meme de Mbappé. (Composición Infobae)

Doblete y 100 goles en el Camp Nou

El Real Madrid de Mourinho se llevó el primer Clásico de la temporada por 1-2. El FC Barcelona venía lanzado, pero eso no frenó a los de blanco, que subieron las revoluciones y se llevaron el partido a base de intensidad, actitud y sacrificio defensivo.

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Mbappé abrió el marcador antes del descanso, con algo de fortuna: el balón le rebotó tras un despeje de Gerard Martín. Raphinha empató en la segunda mitad y en una genialidad de Bellingham, Camavinga encontró los espacios para correr y regalar el segundo al francés ya en la recta final del partido. Era su gol número 100 con la camiseta del Real Madrid.

Mbappé fue elegido jugador del partido y el Barça se convirtió en su segunda víctima favorita (solo por detrás del Montpellier), con 14 tantos (11 de ellos marcados en el Camp Nou.

Mbappé celebra el segundo gol ante el FC Barcelona. (REUTERS/Albert Gea)

Segundo en Londres

Apenas 24 horas después llegaba la gala del Balón de Oro. Mbappé aspiraba al premio y en septiembre había asegurado: “No ha habido un jugador mejor que yo en la última temporada”. La noche del lunes, en el London Palladium, el ganador fue Harry Kane, del Bayern de Múnich, “por menos de 41 puntos” sobre el del Madrid. Lamine Yamal fue tercero.

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La reacción de Kylian Mbappé ante la premiación a Harry Kane como Mejor Futbolista en el Balón de Oro

Un meme que ha cruzado fronteras

Y entonces llegó China. En el programa francés The Bridge, a Mbappé le preguntaron por los memes que circulan en las redes sobre él. Su favorito, dijo, era “ese en el que le comparan con un dictador chino”, y añadió que lo usaba con sus amigos cuando jugaban a videojuegos. El personaje del meme era Mao Zedong, fundador de la República Popular China, que gobernó el país bajo una dictadura comunista entre 1949 y 1976 y sigue siendo una figura de enorme peso simbólico.

La respuesta ha sido terrible para el jugador con la pérdida de patrocinadores como Dongpeng, Mengniu y Milkground. La televisión pública china suspendió la emisión de LaLiga y de los partidos en los que juegue Mbappé, retiró sus anuncios y exigió disculpas. La Asociación China de Fútbol presentó una “enérgica protesta” ante el Real Madrid. Y las redes sociales del país asiático, Weibo y Xiaohongshu (RedNote), restringieron sus cuentas.

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el embajador de China en España, Yao Jing. (Javier Tebas/X)

¿Es importante el mercado de China para LaLiga?

Lo cierto es que sí. Muchos de los ingresos de los 20 clubes de Primera División vienen por parte de los derechos de televisión. LaLiga y China tenían un acuerdo hasta 2030 para transmitir los 340 partidos de cada campaña por valor de 400 millones de euros. “Entre el 5% y el 7% de los ingresos”, calcula Pérez, unos 100 millones de euros al año.

No obstante, no todo se ha apagado. El contrato con la plataforma Migu, renovado el 3 de agosto hasta la temporada 2029-30, sigue en pie y permite ver los 380 partidos de cada campaña. LaLiga pierde la ventana masiva y gratuita de la televisión pública, pero no el acceso digital.

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Aun así, el experto es optimista: “Puede ser un calentón. A China le interesa ver la liga española”. Y es muy crítico con la reacción institucional. “Tebas ha corrido demasiado”, opina, y añade que “ponerse de rodillas ante una dictadura me parece excesivo”. Por ahora, la CCTV mantiene su decisión.