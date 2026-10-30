El euríbor baja en octubre, pero resiste por encima del 3% y encarece las cuotas de las hipotecas unos 1.200 euros anuales

Una pareja se informa en un banco sobre la revisión anual de su hipoteca variable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras tres subidas consecutivas, el euríbor cae ligeramente en octubre y cierra el mes en torno al 3,23%, por debajo del 3,247% registrado en septiembre. Sin embargo, este descenso no supondrá una rebaja en las cuotas de las hipotecas variables de quienes tengan que revisarlas en noviembre. Al contrario, los que tengan revisión anual verán cómo sus mensualidades aumentan una media de 100 euros, lo que supone unos 1.200 euros más al año. Por su parte, quienes tengan una revisión semestral de su préstamo verán incrementada su cuota en unos 46 euros mensuales, lo que equivale a 278 euros al semestre, según los cálculos del comparador Kelisto.es.

El índice de referencia con el que se calculan los intereses de las hipotecas variables ha frenado la remontada que experimentó entre julio y septiembre, mes que cerró en el 3.247%, lo que supone 0,012 puntos porcentuales por encima del cierre de octubre. A pesar de este descenso, el euríbor termina octubre con 1,048 puntos por encima del mismo mes de 2025, cuando cerró en el 2,187%, por lo que subirán las cuotas de las hipotecas.

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Miquel Riera, analista hipotecario del comparador financiero HelpMyCash.com, explica cómo funciona este mecanismo: “El interés de las hipotecas se revisa cada seis o 12 meses, a contar desde la firma de la escritura. Al llegar la fecha señalada, si el euríbor ha subido respecto a la anterior actualización, el tipo aplicado subirá y las cuotas se encarecerán, y si ha bajado, las mensualidades cobradas a partir de entonces serán más baratas”.

Así, la media mensual del euríbor en octubre, situada en torno al 3,23%, será inferior a la del mes anterior, pero notablemente superior a la registrada hace un año y hace seis meses: el 2,187% y el 2,747%, respectivamente. En consecuencia, “las hipotecas variables con revisión anual o semestral en noviembre pasarán a tener unas cuotas sensiblemente más caras”, indica Riera.

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Previsiones al alza

La evolución diaria del índice en los últimos días de octubre apunta a una nueva remontada. Pasó del 3,177% el 6 de octubre al 3,308% el día 29, una trayectoria que alimenta las previsiones de nuevas subidas.

“La leve caída del euríbor en octubre es una buena noticia, pero todavía no permite hablar de un cambio de tendencia. El euríbor sigue por encima del 3% y la decisión del Banco Central Europeo (BCE) este jueves de congelar los tipos de interés, junto con sus próximos pasos, serán determinantes para saber cómo puede evolucionar en los siguientes meses”, señala Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

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Desde el objetivo del 2% de inflación hasta el impacto de los conflictos geopolíticos en los precios de la energía. Entiende el escenario económico actual y por qué el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos de interés.

La experta estima que “seguramente, el BCE subirá los tipos de interés en diciembre, hasta el 2,75% y, por tanto, el euríbor podría terminar el año por encima del dato actual”.

En la misma línea, Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, considera que la evolución del euríbor en octubre “confirma que se mantendrá por encima del 3% en los próximos meses. El índice parece estabilizarse en torno al 3,2%, después de rebasar esa cifra en tasa diaria durante las últimas 12 sesiones de forma consecutiva”.

A su juicio, esta tendencia pone de manifiesto “la incertidumbre” que sigue dominando las expectativas sobre los tipos de interés, en un contexto en el que las presiones inflacionistas conviven con nuevos riesgos para la estabilidad financiera europea.

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Fuente: Kelisto.

La inflación y el crecimiento, los principales detonantes de nuevas subidas

Las próximas decisiones del BCE dependerán, entre otros factores, de la evolución económica de la zona euro y de la inflación, que subió en septiembre hasta el 3,8%. Buena parte de este repunte estaría relacionada con el encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Medio, una subida que podría trasladarse de forma generalizada a los precios y los salarios.

En este contexto, “nuestro escenario central sigue siendo que el euríbor se mantenga en niveles elevados durante los próximos meses, aunque con una evolución más irregular de la que anticipábamos en septiembre”, estima Pedro Ruiz.

El portavoz considera que, si la inflación continúa sorprendiendo al alza y el banco central confirma una nueva subida de los tipos antes de finalizar el año, “el euríbor podría acercarse nuevamente al 3,4% o incluso superar puntualmente ese nivel”.

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Fuente: Kelisto

Ruiz insiste en que el ligero descenso de la media de octubre no cambia el diagnóstico de fondo: “El escenario de tipos bajos y descensos sostenidos del euríbor continúa siendo poco probable mientras persistan las tensiones energéticas y la inflación permanezca tan alejada del objetivo del BCE”. Un objetivo que el eurobanco tiene en el 2%.

Un “buen momento” para hipotecarse

Para quienes estén pensando en comprar una vivienda y contratar una hipoteca, este puede ser “un buen momento”, defiende Laura Martínez. Apunta que durante el último trimestre del año algunas entidades intensifican sus ofertas para captar nuevos clientes y cumplir sus objetivos comerciales antes del cierre del ejercicio.

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“Esto puede traducirse en condiciones competitivas, aunque las propuestas dependen de cada banco y del perfil de cada solicitante; no significa que todas las hipotecas sean necesariamente más baratas”, reconoce la experta.

Los tipos de interés medios de las hipotecas han evolucionado de forma distinta en lo que va de año según la modalidad de préstamo. En las hipotecas fijas, el tipo de interés nominal (TIN) medio pasó del 1,98% en febrero al 2,44% en septiembre. En las hipotecas mixtas, el tipo medio del tramo fijo alcanzó el 2,48% en agosto y bajó hasta el 2,17% en septiembre.

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Martínez explica que estas variaciones responden, en parte, a los movimientos del euríbor. Cuando el indicador sube, las ofertas de hipotecas fijas pueden encarecerse. No obstante, “esto no pasa en la hipoteca mixta, ya que los bancos intentan hacer más atractiva su parte fija para que compense el encarecimiento de la parte variable”.