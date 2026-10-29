La colisión entre el AVE y el Iryo en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) se produjo a más de 160 km/h, según el primer informe

Varias personas de las fuerzas de seguridad la UME y los bomberos trabajan este jueves en la cabecera del convoy del tren Ave de Renfe que colisionó con un tren Iryo ayer en Urda (Toledo). EFE/ J.J.Guillen

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La Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) estima que el choque entre los dos trenes de alta velocidad se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora, de acuerdo con el primer informe elaborado tras las 24 horas iniciales de investigación del accidente ocurrido este miércoles por la mañana en Urda (Toledo). El organismo ha participado este jueves, junto con la policía judicial y las empresas ferroviarias, en la retirada de los registros embarcados de ambas composiciones, que quedaron bajo custodia de la Guardia Civil.

Según la primera reconstrucción de AITAT, el origen del problema se produjo a las 8:31 horas, momento en que se produjo una avería en el sistema LZB, el mecanismo que regula de forma automática la circulación de los trenes de alta velocidad. A partir de ahí, ambos convoyes pasaron a operar bajo el Bloque de Señalización Lateral (BSL), un protocolo que obliga a un intercambio manual de información entre el Centro de Regulación y Control (CRC) de Adif y los maquinistas para gestionar la circulación en condiciones degradadas.

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El informe detalla la cadena de averías, instrucciones y decisiones operativas que, tal y como detallan los investigadores, derivaron finalmente en la colisión, sin que las barreras de seguridad previstas para este tipo de situaciones llegaran a activarse. La AITAT no ha señalado aún en qué parte concreta de esa cadena se produjo el fallo determinante, algo que corresponderá establecer en las siguientes fases de la investigación.

El impacto dejó ambos trenes volcados al pie del terraplén

La violencia del choque quedó reflejada en el resultado del accidente. El coche de cabeza del tren AVE (identificado como coche número 8) quedó empotrado contra el coche de cola del Iryo (coche número 1). Ambos vehículos acabaron volcados y girados al pie del terraplén de la vía.

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Nueve meses después del accidente de Adamuz, dos trenes han chocado en la provincia de Toledo y han dejado cerca de 70 muertos, por el momento.

El resto del tren AVE sufrió un descarrilamiento completo. Seis de sus coches, del 1 al 6 según el sentido de la marcha, permanecieron sobre la plataforma de la vía, mientras que el coche número 7 cayó por el terraplén. El coche número 3, antepenúltimo en el sentido de la circulación, quedó atravesado por un fragmento de carril deformado como consecuencia del impacto.

En el caso del Iryo, además del coche de cola, descarrolaron todos los vagones, salvo los dos primeros, numerados como 7 y 8. Por el terraplén cayeron, junto al coche 1, el penúltimo y el antepenúltimo, identificados como 2 y 3.

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Acceso al puesto de control de Adif pocas horas después

La Dirección de Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios de la AITAT fue notificada del siniestro a las 9:10 horas del miércoles, más de media hora después. A partir de ahí, se movilizó a un primer equipo de tres técnicos investigadores que llegó al lugar del accidente alrededor de las 12:15 horas, para examinar el punto en el que se produjo la colisión, el estado de la infraestructura, los vehículos siniestrados y los daños ocasionados.

Y ese mismo grupo fue el que se trasladó después al Puesto Local Operativo de Urda. Mientras, un segundo equipo, integrado por el director de investigación técnica de accidentes ferroviarios y un consejero del sector ferroviario de la AITAT, se desplazó hasta el CRC de alta velocidad de Adif. Allí revisaron el puesto de trabajo del responsable de circulación y el libro de telefonemas. También visualizaron los registros de videovigilancia y escucharon las comunicaciones mantenidas en los minutos previos al siniestro.

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Asimismo, los investigadores recabaron testimonios del personal de Adif presente en el centro de control y se llevaron copias de toda la documentación revisada.

Recuperación de las cajas negras

Este jueves también se han extraído los registradores embarcados de ambos trenes, equipos equivalentes a las cajas negras de los aviones y que son clave para reconstruir los últimos movimientos de los vehículos antes del impacto. La operación se ha realizado de manera conjunta entre los técnicos de la AITAT, la policía judicial y representantes de las empresas ferroviarias implicadas.

*Noticia en ampliación.