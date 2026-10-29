Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

La karateca española Sandra Sánchez (Europa Press)

Guardar

La historia de Sandra Sánchez es digna de película de superación, de tenacidad y de mucho deporte. A los cuatro años se enamoró del kárate tras convencer a sus padres de que le quitaran el tutú y le pusieran el kimono. El CAR le cerró la puerta con 20 años tras renunciar a su hueco para cuidar a su madre, a quien habían diagnosticado de cáncer. Su empeño la llevó a ponerse bajo las órdenes de Jesús del Moral. En 2018, ya era la mejor karateka de “todos los tiempos” y se hizo eterna en 2021 al ganar el oro olímpico. Un año después dio por finalizada su carrera con 72 medallas, repartidas en 53 oros, nueve platas y diez bronces.

Desde los 4 años, Sandra ya tenía claro que lo suyo era el kárate e insistía a su madre para que la llevara a entrenar con su hermano y le quitara el tutú, ya que la había apuntado a baile. Después de algunas lágrimas, consiguió que la dejaran entrenar dos o tres días a la semana, convencidos de que acabaría cansándose, pero eso nunca pasó. Se enamoró de esa arte marcial y comenzó a labrarse un camino en ese deporte. Con ocho años ya estaba federada y a los 20 ingresó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), pero tan solo un mes después tuvo que dejarlo, porque le habían diagnosticado cáncer a su madre.

PUBLICIDAD

En ese momento, decidió volver a Talavera (su tierra natal) y los que entonces ocupaban los puestos directivos de la Federación Española de Kárate dejaron de contar con ella, al considerar que su oportunidad había pasado y perdió la beca. Cuando acabó la carrera universitaria de Ciencias del Deporte, Sandra decidió trasladarse a Australia para mejorar su inglés, aunque no dejó el kárate, ya que daba clases extraescolares en un colegio. Un año después, regresó a España con la intención de volver a la competición, pero primero necesitaba mejorar su preparación y su condición física.

La karateka Sandra Sánchez (REUTERS/Annegret Hilse)

Fue entonces cuando acudió al reconocido Jesús del Moral para que la entrenara. El entonces seleccionador nacional rechazó la propuesta no una, sino muchas veces. Pero Sandra y su tenacidad no estaban dispuestas a rendirse. Solo con un sí pondría fin a su insistencia y Del Moral acabó aceptando (años más tarde se convirtió también en su marido). A partir de ese momento, su carrera dio un giro de 180 grados y las oportunidades comenzaron a llegar para la karateka. En 2015 hizo historia al ser la primera española en la modalidad de kata que se alzaba con el primer puesto en la clasificación mundial, lo que le valió la medalla al Mérito Deportivo otorgada por el Comité Olímpico Español.

PUBLICIDAD

En 2018, era elegida la mejor karateka “de todos los tiempos” por la Federación Mundial de Kárate. A los 32 años regresó al equipo nacional y las medallas llenaron su palmarés. Se proclamó campeona de Europa en 2015, 2016 y 2017, fue bronce en el Mundial de 2016, oro en los Juegos Europeos de Bakú y plata en los Juegos Mundiales de Wroclaw. La consagración definitiva de Sandra Sánchez llegó en 2021.

Tokio y el oro olímpico de Sandra Sánchez

En los Juegos Olímpicos de Tokio, celebrados con un año de retraso debido a la pandemia, la española alcanzó la cima del karate al derrotar a la japonesa Kiyou Shimizu en la final de kata. Aquel triunfo la convirtió en la primera y única mujer en conquistar el oro olímpico en esta modalidad. Pero su temporada histórica no terminó ahí: también se proclamó campeona de Europa y del mundo, reuniendo en un mismo año los tres grandes títulos. A estos logros se sumó otro récord extraordinario, con 35 medallas consecutivas en la Karate 1 Premier League, una marca reconocida por el Libro Guinness de los Récords.

PUBLICIDAD

Tráiler de la película 'Karateka', protagonizada por Andrea Ros y Patrick Criado. La película narra la historia de Sandra Sánchez, una joven de Talavera de la Reina que tuvo que dejar el karate por problemas familiares y cuando regresó nadie la tenía en cuenta, pero entrenó duro para llegar a lo más lejos en el mundo del kata, ayudada por su inseparable maestro Jesús.

El cierre de su carrera deportiva estuvo a la altura de semejante palmarés. En julio de 2022, Sandra Sánchez participó en los Juegos Mundiales de Karate, disputados en Birmingham, Estados Unidos, y se llevó la medalla de oro en kata. Con esa victoria consiguió el único gran campeonato que todavía no figuraba en su colección de títulos y puso el broche definitivo a su etapa competitiva. Su balance final fue de 72 medallas, repartidas en 53 oros, nueve platas y diez bronces.

Lejos de apartarse de su disciplina después de retirarse, la karateka ha seguido desarrollando diferentes proyectos profesionales. Su actividad abarca el ámbito empresarial, la enseñanza y también el cine, con el estreno de la película Karateka. A ello se suma una intensa agenda internacional, que la lleva a distintos países para impartir seminarios y clases magistrales. De esta manera, Sandra Sánchez continúa transmitiendo su experiencia y sus conocimientos, manteniendo vivo su vínculo con el karate más allá de la competición.

PUBLICIDAD