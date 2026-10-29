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Antes de ser Profesor X, Patrick Stewart interpretó a Largo Caballero en esta película sobre la Guerra Civil española

El actor británico dio vida al dirigente socialista y presidente del Gobierno de la Segunda República en una producción de la BBC estrenada en 1976, ocho meses después de la muerte de Franco

Patrick Stewart
Patrick Stewart (REUTERS/Eric Gaillard)
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Patrick Stewart, el inolvidable capitán Jean-Luc Picard de Star Trek y profesor Charles Xavier de la saga X-Men, ha fallecido este miércoles a los 86 años en su casa en Los Ángeles. La noticia ha sido confirmada por su representante este jueves, quien ha señalado que el actor británico atravesó un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y de demencia con cuerpos de Lewy”.

Nacido en Inglaterra en 1940, el actor se formó en la Bristol Old Vic Theatre School e se incorporó a la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde interpretó numerosas obras del dramaturgo inglés. Su recorrido fue tal que en 2010, la reina Isabel II le otorgó el título de caballero por sus contribuciones a este arte. “Para mí, los caballeros del teatro representaban no solo la cúspide de la profesión, sino también el prestigio en que se tenía a dicha profesión”, dijo tras enterarse del galardón.

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Patrick Stewart y el reparto de 'Star Trek: Picard' en Londres, Gran Bretaña, el 15 de enero de 2020. (REUTERS/Simon Dawson)
Patrick Stewart y el reparto de 'Star Trek: Picard' en Londres, Gran Bretaña, el 15 de enero de 2020. (REUTERS/Simon Dawson)

Sin embargo, el reconocimiento internacional no le llegó hasta finales de los años ochenta, cuando, con 47 años, se convirtió en el capitán Jean-Luc Picard de Star Trek: La nueva generación (1987-1994), así como en varias películas de la franquicia. En los 2000. dio vida al profesor Charles Xavier en la saga X-Men, que lo consagró como uno de los rostros más reconocibles del cine de superhéroes. Participó en una decena de cintas, la última Logan (2017), donde coincidió con la actriz hispanobritánica Dafne Keen. Vinculándose al Universo Cinematrográfico de Marvel, Steart recuperó al personaje en Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022), papel que volverá a retomar este 18 de diciembre, con el estreno de Vengadores: Doomsday.

Una película sobre la Guerra Civil emitida ocho meses después de la muerte de Franco

Pero mucho antes de convertirse en uno de los grandes iconos de la ciencia ficción, Patrick Stewart interpretó a una figura clave de la historia de España: Francisco Largo Caballero, dirigente socialista y presidente del Gobierno de la Segunda República durante la Guerra Civil. Fue en 1976 cuando el británico participó en The Madness: Scenes from the Spanish Civil War, una producción de la BBC que reconstruía algunos de los episodios del conflicto español y que se emitió cuando apenas habían transcurrido ocho meses desde la muerte de Franco.

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Dirigida por James Cellan Jones y escrita por John Elliot, la película, de 85 minutos de duración, se emitió el 21 de julio de 1976 en BBC Two, coincidiendo con el 40º aniversario del estallido de la Guerra Civil. A través de una reconstrucción dramatizada del conflicto, la producción reunía a algunas de sus principales figuras políticas y militares. Junto a Stewart, Zena Walker interpretó a la dirigente del Partido Comunista Dolores Ibárruri ‘La Pasionaria’; Bill Fraser encarnó al socialista Indalecio Prieto; y Clifford Rose dio vida al general Emilio Mola, uno de los principales responsables del golpe militar que tuvo lugar el 17 de julio de 1936.

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