Esta película de culto es una de las mejores de Al Pacino, pero Netflix se deshará de ella en unos días: “Sigue siendo de visionado obligatorio”

'El precio del poder', la película de culto con una de las mejores interpretaciones de Al Pacino.

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Los años 70 abrieron las puertas de Hollywood a toda una generación de actores dispuestos a revolucionar el mundo del cine. Robert De Niro, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Jane Fonda, Diane Keaton... Toda una nueva hornada de intérpretes transformó las reglas de la actuación al apostar por el hiperrealismo, la intensidad psicológica y el famoso “método” que heredaron de maestros como Marlon Brando.

Entre todas estas nuevas estrellas, Al Pacino despuntó muy pronto. Francis Ford Coppola luchó contra viento y marea para que los productores de El Padrino le permitieran darle el papel de Michael Corleone, lo que acabaría convirtiendo en la estrella internacional que es hoy. ¿Por qué tanto interés? Quizá por la capacidad del actor neoyorquino de transmitir tanto con una sola mirada y desplegar un magnetismo único que estallaba cuando sus personajes eran finalmente acorralados.

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Entre 1973 y 1976, Al Pacino logró algo casi inédito en la historia de Hollywood: ser nominado al Óscar cuatro años seguidos por El Padrino, Serpico, El Padrino II y Tarde de perros. Curiosamente, el papel del actor que más influencia ha tenido en la cultura popular no es ninguno de ellos, sino otro que hizo ya en los 80: el de Tony Montana en El precio del poder. En esta cinta, disponible en Netflix hasta el 2 de noviembre, su interpretación es tan excesiva y violenta que en su momento dividió al público, aunque hoy sea la piedra angular de una película convertida en título culto.

Al Pacino en 'El precio del poder', de Brian De Palma. (Universal Pictures)

Un giro radical en su carrera

Dirigida por Brian De Palma, El precio del poder nos muestra a Al Pacino en la piel de un emigrante cubano frío e implacable instalado en Miami con un único fin: convertirse en un gángster importante al que todo el mundo respete. La oportunidad le llegará colaborando con su amigo Manny Rivera, que le ayudará a convertirse en narcotraficante y le abrirá las puertas de un mundo en el que irá ascendiendo hasta llegar a lo más alto.

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Cabe recordar que el actor venía de interpretar a Michael Corleone, un capo de la mafia con un carácter contenido, inteligente y calculador. En cambio, Tony Montana se presenta en la película como alguien ruidoso y violento, un criminal visceral que siempre está a punto de estallar. Para moldear el personaje, Pacino trabajó a fondo con asesores cubanos para clavar el dialecto, los modales y la postura. Además, se entrenó físicamente con expertos en combate con cuchillos y con boxeadores profesionales para clavar también los movimientos de su cuerpo.

La intensidad de su carácter hizo que muchos espectadores consideraran que estaba ‘sobreactuando’. Sin embargo, con el tiempo se valoró que su interpretación personificaría la llegada del capitalismo tardío y la opulencia de la época. Por ello, medios como The Guardian consideran que El precio del poder “sigue siendo una película de visionado obligatorio”.

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Al Pacino en 'El precio del poder'. (Universal Pictures)

De ser odiada por la crítica a inspirar a raperos y a ‘Grand Theft Auto’

Más allá del actor, la obra de De Palma tampoco lo tuvo fácil al principio: muchos críticos la condenaron por ser demasiado violenta y soez. “Se regocija en el exceso y lo desagradable durante casi tres horas y no ofrece ninguna perspectiva nueva”, protestaba el prestigioso crítico Leonard Maltin entonces. Sin embargo, la explosión del vídeo doméstico a finales de la década permitió que los espectadores más jóvenes descubrieran en esta cinta un reflejo anticipado de la codicia y el exceso de los 80.

La película fue sobre todo muy bien acogida en la cultura hip-hop de los 90, que adoptó a Tony Montana como el antihéroe definitivo. Artistas como Tupac, Biggie o el Wu-Tang Clan se identificaron con la narrativa del inmigrante pobre que, viniendo de la nada y marginado por el sistema, conquista el poder y el dinero bajo sus propias reglas de la calle. Más adelante, su influencia llegaría también a los videojuegos, como Grand Theft Auto: Vice City.

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