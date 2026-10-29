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Karra Elejalde recuerda cómo era vivir bajo el franquismo y lanza un aviso a los jóvenes: “Espabila. Cualquier tiempo pasado nunca fue mejor”

El actor, que promociona Arriba tutto, de José Mota, ha cuestionado la imagen idealizada de la dictadura que se transmite entre generaciones: “Eso se está imponiendo”

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Karra Elejalde (Vitoria, 1960) sabe bien lo que es vivir bajo una dictadura. El actor, ganador de dos premios Goya, es hijo de una mujer republicana y atea, de un padre nacionalista y católico y nieto de un militar fusilado en 1942. Una historia familiar que tuvo gran impacto durante su infancia, especialmente cuando Francisco Franco regía España. Y así lo ha recordado Elejalde con motivo de la promoción de Arriba Tutto, el largometraje debut del humorista José Mota, una tragicomedia en la que se reivindica, como lleva haciendo décadas Mota, la comedia y el humor.

Precisamente, durante una conversación con el medio Entefocos, el protagonista de Ocho apellidos vascos ha reflexionado sobre la falta de libertades durante el franquismo y la creciente idealización de esta época por parte de jóvenes. Uno de cada cinco españoles de entre 18 y 24 años califica el régimen de Franco como “bueno” o “muy bueno”. “Los que tengan 50 años, no conocieron vivir con Franco”, ha comenzado explicando el actor, que tenía 15 años cuando murió el dictador, el 20 de noviembre de 1975.

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1905. La feliz infancia de Michi, un niño de siete años finaliza bruscamente con la violenta muerte de su padre, un artista ambulante que ha enseñado al pequeño a ver la magia y el humor en cada rincón de la vida. Pasados los años, Michi se ha convertido en un hombre amargado, violento y consumido por el rencor. Una asombrosa aparición y el reencuentro con Conchita, su amor de la niñez le ayudará a recuperar el paraíso perdido y la transgresora visión del mundo que le inculcó su padre. Convertido en un hombre nuevo, el destino le llevará a vivir una aventura en la que intentará cumplir la promesa de amor que una vez le hizo a la niña.

“Yo sé lo que es besarse en Vitoria, en el parque de la Florida, cuando yo tenía 16 años, y que venga la Policía y diga: ‘¿Qué estás haciendo?’”, ha relatado, para proseguir con la conocida como Ley de Vagos y Maleantes y recordando la falta de libertad de reunión. “Sé lo que era no poder ir más de tres en la calle. No había libertad de reunión”, ha señalado, antes de poner como ejemplo las sociedades gastronómicas privadas del País Vasco. “En Euskadi nos gusta mucho tener un txoko gastronómico, pero no te podías juntar 24 personas. Tenías que entrar de uno en uno, a escondidas, hacer la cena y luego irte de uno en uno a casa”, ha añadido.

“Chavalote, espabila”

Más allá de las restricciones que recuerda de su juventud, Elejalde ha querido poner el foco en la imagen idealizada del franquismo que se está transmitiendo a las generaciones que no vivieron la dictadura. El pasado 12 de octubre, tras el desfile de la Fiesta Nacional en las inmediaciones de la Puerta del Sol, decenas de jóvenes se presentaron con el brazo en alto y cantando el Cara al sol con el objetivo de “reventar” la acampada por la vivienda.

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El actor ha cuestionado que los “recuerdos familiares” puedan convertirse en una referencia para valorar los duros años del franquismo y su posteridad. “Al abuelito se le quiere mucho. Y mi abuelo dice: ‘Con Franco vivimos mejor’. Y dices: ‘Ay, bonito’”, ha ironizado. “Eso se está imponiendo, que yo hago caso porque mi abuelito me daba la paga el domingo, me llevaba al circo y mi abuelito, vamos, tiene razón”, ha continuado. chavalote, espabila, porque cualquier tiempo pasado nunca fue mejor. Nunca fue mejor, la verdad que no”, ha finalizado.

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