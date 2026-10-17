Tim Burton ya prepara su siguiente película junto al ganador de un Nobel de Literatura: estará ambientada en el Japón de la posguerra

Tim Burton ya prepara su próxima película.

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El cineasta Tim Burton prepara su próxima película junto al escritor Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura. Según reveló en exclusiva Deadline, el director dirigirá un guion original escrito por el autor británico-japonés, en un proyecto que todavía no tiene título y que estaría ambientado en el Japón de la posguerra. La noticia llega después de que Burton finalizara el rodaje de la tercera temporada de Wednesday. Aunque el filme todavía está en desarrollo, es el proyecto al que el director le ha dedicado más atención desde que terminó ese rodaje, según indicaron fuentes del medio.

Ishiguro confirmó la noticia a Deadline durante la alfombra roja del estreno mundial de Klara and the Sun, en el Festival de Cine de Londres. El autor aclaró que se trata de una historia original, no basada en ninguna de sus novelas publicadas ni en proyectos futuros. Según fuentes consultadas por el medio, el guion ya está escrito y el plan es que Burton dirija a partir de ese texto. Por el momento, el proyecto no tiene distribuidora asignada.

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La estrategia prevista es sumar talento al elenco antes de presentar la película en el mercado. Más allá de Burton e Ishiguro, ningún otro nombre está confirmado en esta etapa. Fuentes consultadas señalan que el filme estaría ambientado en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque los detalles de la trama permanecen bajo reserva. Como suele ocurrir con los proyectos de Burton, la información sobre el argumento se mantiene limitada.

Kazuo Ishiguro (Foto: Joel C Ryan / Invision / AP)

Preparando la tercera temporada de ‘Miércoles’

El acuerdo con Ishiguro se da en un momento particular para Burton. La producción de la tercera temporada de Miércoles recientemente concluyó su rodaje, lo que le permitió al director volcar su atención hacia proyectos en el cine. Si bien no se confirmó que esta película sea su próximo trabajo, dado que el proyecto sigue en etapa de desarrollo, es el que mayor avance presenta entre sus planes actuales tras cerrar el rodaje de la serie. Ishiguro es conocido principalmente por novelas como Nunca me abandones y Klara and the Sun. Sin embargo, también incursionó en la escritura de guiones para cine. Su trabajo más reciente en ese terreno fue el guion de Living, protagonizada por Bill Nighy, una adaptación de un clásico de Akira Kurosawa. Esa experiencia previa lo posiciona con un perfil que combina la narrativa literaria con el formato cinematográfico.

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La asociación entre Burton e Ishiguro representa un cruce de estilos que, según Deadline, podría atraer el interés de talento de primer nivel una vez que el proyecto avance hacia su siguiente etapa. Burton e Ishiguro comparten además una conexión indirecta a través de Jenna Ortega, protagonista de Miércoles. La actriz encabeza la adaptación cinematográfica de Klara and the Sun, dirigida por Taika Waititi. Esa película tuvo su estreno mundial la misma noche en que Ishiguro confirmó el proyecto con Burton, durante el Festival de Cine de Londres. Su estreno comercial está previsto para la semana siguiente.

La adaptación de Klara and the Sun ya había generado atención previa con la publicación de su primer tráiler, en el que se presentó al personaje interpretado por Ortega, una amiga artificial dentro de la trama de la novela de Ishiguro. Por el momento, no se confirmaron más detalles sobre el reparto, la fecha de rodaje ni el título definitivo de la nueva película de Burton e Ishiguro. Deadline indicó que compartirá información adicional a medida que el proyecto avance.

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