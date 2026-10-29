El debut de Charli XCX como actriz está disponible en Filmin: una interpretación “magnética” en una historia de amor rodada en Varsovia

Charli XCX en los MTV Video Music Awards 2026 en Los Ángeles, California. (REUTERS/Caroline Brehma)

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Charli XCX (Charlotte Emma Aitchison; Cambridge, 1992) ha dejado claro que lo que más le apasiona en el mundo es la música, el cine y la moda. Muestra de ello es, literalmente, el título de su último álbum: Music, Fashion, Film, publicado en julio. La portada habla por sí sola: una foto en blanco y negro con John Cale, miembro del grupo de rock The Velvet Underground, fundado a mediados de los 60; el diseñador de moda Marc Jacobs y, por último, el cineasta Martin Scorsese.

Y aunque la música ha sido su principal ocupación durante más de una década —su álbum debut llegó en 2013—, ha comenzado a hacerse un hueco en la industria del cine. Este 2026 ya lleva varios estrenos: en el Festival de Cine de Berlín The Moment, un mockumentary donde se mofa de sí misma y su brat summer; compuso su primera banda sonora al completo, la de la particular versión de Cumbres borrascosas, de Emerald Fennell. El 4 de diciembre llegará a España I want your sex, del estadounidense Gregg Araki, y cuya cinta lideran Olivia Wilde y Cooper Hoffman. Sin embargo, su debut en la interpretación llegó el año pasado: Erupcja, protagonizada por la cantante y dirigida por el cineasta estadounidense Pete Ohs, está disponible en Filmin desde el pasado 23 de octubre.

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Charli XCX en 'Erupcja'.

La película sigue a Bethany (Charli XCX), una joven que viaja a Varsovia junto a su pareja, Rob (Will Madden), con quien tiene previsto casarse. Pero sus vacaciones dan un giro cuando una erupción volcánica les impide continuar con sus planes y los deja atrapados en la capital polaca. Tras esto, Bethany decide reencontrarse con Nel (Lena Góra), una amiga de la infancia, con la que comenzará a replantearse toda su relación. Porque erupcja no solo es la palabra polaca para “erupción”, sino también la palabra que describe una “expresión o liberación repentina e intensa de emoción, temperamento o violencia”.

“Domina la acción con una astucia clásica”

La cinta se rodó en Varsovia durante el verano de 2024, en pleno fenómeno mundial de brat. “La manera en la que [Pete Ohs] hablaba de hacer sus películas me recordaba a la de crear un álbum”, explicó la cantante en una entrevista concedida a Variety en octubre de 2024. “Nuestros procesos creativos parecían estar conectados de alguna manera y me pareció adecuado y emocionante explorar algún tipo de colaboración”.

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La artista también reconoció que aquella experiencia había sido completamente diferente a cualquier otro proyecto en el que había participado. “Reunirnos, escribir todos los días y rodar inmediatamente lo que habíamos escrito fue una experiencia muy inmersiva. En cierto modo, era casi como hacer teatro”, aseguró durante un coloquio celebrado en Londres el pasado mes de junio. “Fue muy espontáneo e inspirador. Espero que esta película anime a otras personas a coger una cámara y trabajar con sus amigos”, añadió.

La cantante mostró su vestido de bodas en un TikTok al ritmo de "Girl, so confusing"

Estrenada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el año pasado, Erupcja le encantó a la crítica. La película cuenta con un 82% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, cuyo portal destaca la interpretación de Charli XCX y describe como un drama “genuino y contemplativo”. The Hollywood Reporter alabó la cinta asegurando que “Pete Ohs yuxtapone la naturaleza tranquila de la narración con una narración directa que le da a la película una cualidad novelística”, mientras que The New Yorker elogió a la cantante: “Domina la acción con una astucia clásica, y su interpretación, enérgica pero serena, demuestra una gran comprensión de que la actuación en el cine favorece el mínimo esfuerzo”.

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