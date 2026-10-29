La propuesta que se ha hecho viral para reducir el consumo de combustible: bajar a 100 km/h el límite de velocidad

Coche circulando por una carretera con línea continua

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El aumento del precio de la gasolina es uno de los temas que más preocupa a los conductores. Quienes utilizan el coche a diario para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio o ganarse la vida al volante saben bien que cada visita a la gasolinera cuenta. Y, aunque comparar precios o cambiar algunos hábitos al conducir ayuda a contener el gasto, hay expertos que proponen ir un paso más allá.

Hay una forma de ahorrar gasolina que no depende de buscar ofertas ni de cambiar de coche: reducir la velocidad a la que circulamos. El economista austriaco Günther Fehlinger planteó en marzo de este año reducir la velocidad máxima a 100 kilómetros por hora, una teoría que ha vuelto a cobrar relevancia en los últimos días.

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¿Cuánto combustible se ahorraría al circular a 100 km/h?

Un dato de referencia lo ofrece Natural Resources Canada, el organismo público canadiense encargado de los recursos naturales. Según sus recomendaciones de conducción eficiente, un vehículo consume alrededor de un 20% más de combustible al circular a 120 km/h que al hacerlo a 100 km/h. La diferencia muestra cómo influye la velocidad en el gasto, aunque el porcentaje concreto varía según el vehículo y las condiciones del trayecto.

La experiencia española también permite hacerse una idea del efecto que puede tener una medida de este tipo. En 2011, el Gobierno redujo temporalmente de 120 a 110 km/h la velocidad máxima en autopistas y autovías para contener el consumo energético. Un estudio publicado en la revista académica Energy Economics analizó el impacto de aquella decisión y estimó que el consumo de gasolina descendió entre un 2% y un 3% en las provincias estudiadas.

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Imagen de una gasolinera. (Shutterstock)

Sin embargo, estos datos no significan que todos los conductores vayan a ahorrar un 17% de gasolina si se reduce el límite a 100 km/h. El ahorro real dependerá de cuánto se utiliza el coche, de la velocidad a la que se circule y de las características del vehículo. Además, el descenso del consumo registrado en España en 2011 refleja el efecto de aquella medida sobre el conjunto estudiado, no el ahorro individual de cada conductor.

Otros consejos para reducir el consumo de gasolina

Además de moderar la velocidad, hay otros hábitos al volante que ayudan a gastar menos combustible sin necesidad de cambiar de vehículo. Uno de los más importantes es conducir de forma suave, evitando acelerones y frenazos bruscos. Anticiparse al tráfico y mantener una velocidad lo más constante posible permite aprovechar mejor la energía del motor.

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También conviene revisar la presión de los neumáticos con regularidad, ya que circular con las ruedas poco infladas aumenta la resistencia a la rodadura y el consumo. A esto se suma evitar cargas innecesarias en el maletero y retirar los cofres o portaequipajes del techo cuando no se utilizan, porque incrementan el peso o la resistencia aerodinámica.

Por último, planificar los desplazamientos puede marcar la diferencia. Agrupar varios recados en un mismo trayecto, evitar los atascos cuando sea posible y no utilizar el coche para distancias que se pueden recorrer a pie o en transporte público son medidas sencillas para reducir tanto el gasto en gasolina como el impacto de los desplazamientos en el bolsillo.

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