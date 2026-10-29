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‘La oveja Shaun’ lleva el cine de terror a los más pequeños: animación hecha a mano en una historia perfecta para Halloween

Entrevistamos a los responsables ‘La oveja Shaun: Misión calabaza’, la última película del estudio Aardman que regresa con su mezcla entre humor físico y gags no verbales repletos de refinamiento

Tráiler de 'La oveja Shaun: Misión calabaza'
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Vuelve La oveja Shaun con la tercera película que protagoniza de forma independiente. El personaje nació en el mítico cortometraje Un esquilado apurado, de Nick Park, en el que apareció brevemente junto a Wallace y Gromit. Más tarde, tuvo su propia serie de televisión, en 2007 y, el resto, es historia, porque ya ha quedado incrustada dentro del imaginario popular.

Su última aventura se llama La oveja Shaun: Misión calabaza, que llega a nuestras pantallas precisamente para la celebración de Halloween. En ella, encontraremos calabazas gigantes, un extraño monstruo con forma de ‘big-foot’, crecepelos milagrosos, a Shaun convertida en un científico loco y todo un sinfín de guiños al cine de terror y la mitología de estas fechas. La película dura 80 minutos y retoma la fórmula de humor físico sin diálogos que ha definido a la franquicia.

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El estudio Aardman, siempre ha sido fiel a su técnica de animación en stop-motion que se desarrolla de forma artesana, fotograma a fotograma. “Todo lo que ven en la pantalla es real. Tenemos marionetas, enormes decorados donde situamos la acción, todo se filma con cámaras reales en un estudio real”, cuenta Steve Cox, uno de los directores de esta nueva película junto a Matthew Walker.

La reivindicación de la animación hecha a mano

“Es como la acción en vivo, pero todo se reduce a miniatura. Luego animamos moviendo todo, cada pequeña marioneta, una cantidad diminuta y tomando un fotograma; volvemos a moverla una cantidad diminuta y tomamos otro fotograma y así sucesivamente. Por eso se siente tan real e ‘inmersivo’, porque están viendo cosas reales. No son generadas por computadora. Están hechas a mano por artistas y artesanos que fabrican modelos, diseñan cosas y realmente trabajan con las manos”, sigue contando sobre el complejo modelo de trabajo.

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'La oveja Shaun: Misión calabaza', la nueva aventura de los estudios Aardman
'La oveja Shaun: Misión calabaza', la nueva aventura de los estudios Aardman

Cuentan que, en esta ocasión, La Oveja Shaun: Misión calabaza, les llevó unos cuatro años. Al principio, iba a ser un especial de media hora pero, a medida que comenzaron a involucrarse en la producción, la convirtieron en un largometraje. “Ha sido una de las películas más rápidas que hemos hecho, pero también es cierto que la mayor parte del equipo ya tenía mucha experiencia en los trabajos anteriores de La oveja Shaun y ya existían muchas marionetas y decorados”, cuenta Matthew Walker.

Originalmente tenían dos ideas: una para Halloween y otra para San Valentín. “Decidimos combinar las dos ideas. Así que tenemos una especie de historia de amor entrelazada con una historia de Halloween”, cuenta Cox, que añade que también querían que hubiera un monstruo creado por Shaun que aterrorizara a toda la granja.

Referencias al cine de terror

En ese sentido, se divirtieron jugando con los tropos del cine de terror, por todos conocidos, pero adaptados al lenguaje infantil y utilizando la comedia en lugar de los sustos.

Por supuesto, encontramos numerosas referencias. Al principio de la película, hay una secuencia de baile con todos los personajes a ritmo del Thriller de Michel Jackson. “No son exactamente los mismos movimientos, pero evidentemente están inspirados en esa coreografía. Fue una secuencia muy complicada de hacer a nivel de animación, pero también muy divertida, porque queríamos capturar el espíritu de los años 80″, cuentan.

La premisa inicial era homenajear el terror clásico de la factoría Hammer y los monstruos de Universal. Pero dicen que, a medida que iban desarrollando el proyecto, también incorporaron las películas de los 80 con los que crecieron, las de John Carpenter, el cine de zombies... “No era que tuviéramos referencias específicas que quisiéramos incluir, simplemente surgieron orgánicamente en la historia. Es como un viaje a través del tiempo por todas las películas de terror, de Nosferatu a Psicosis, al Resplandor”, cuenta Steven Cox.

La granja está aterrorizada por la aparición de un monstruo en La oveja Shaun: Misión calabaza'.
La granja está aterrorizada por la aparición de un monstruo en La oveja Shaun: Misión calabaza'.

En cuanto al uso de la inteligencia artificial y los pasos cada vez más grandes que está teniendo en todos los sectores de la sociedad, los directores son cautelosos. “El encanto del ‘stop-motion’ consiste en ver ese oficio y conocer el trabajo artesanal que hay detrás. Creo que eso es lo que resulta tan atractivo de la animación y del arte: las manos humanas detrás de ello”, cuentan.

“Puede que haya maneras en las que la IA se integre en un proceso de producción para hacer que determinadas tareas sean un poco más sencillas, sin quitar nunca empleos, sino simplemente facilitando una tarea para que puedas concentrarte en lo que es importante, la parte creativa. Pero, en última instancia, nuestra filosofía es que todo lo que ven en pantalla esté hecho a mano y creado por personas”, dice Walker.

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