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Steven Spielberg era el elegido para dirigir Harry Potter, pero lo dejó todo para sustituir a Stanley Kubrick en una de sus mejores películas de ciencia ficción

El responsable de títulos como ‘Jurassic Park’ o ‘E. T. el extraterrestre’ iba a adaptar las novelas de J. K. Rowling, pero la muerte de su amigo lo cambió todo

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Steven Spielberg en la promoción de 'El día de la revelación', junto a una imagen de Harry Potter.
Steven Spielberg en la promoción de 'El día de la revelación', junto a una imagen de Harry Potter. (Montaje realizado por Infobae)

Con el estreno de El día de la revelación, Steven Spielberg ha demostrado (una vez más) su capacidad para abarrotar las salas de cine y lograr acaparar toda la atención del mundo del cine. El ganador de dos premios Oscar (por Salvar al soldado Ryan y La lista de Schindler) cuenta con una larga y exitosa trayectoria a sus espaldas, pero también con una importante lista de títulos que pudo llegar a dirigir y, por un motivo u otro, finalmente decidió no hacerlo.

En esa lista uno de los nombres más llamativos es el de las películas de Harry Potter, un proyecto para el que finalmente quien estuvo detrás de las cámaras al inicio de la saga fue Chris Columbus (conocido entonces por Solo en casa). El director de Jurassic Park y E.T. El extraterrestre fue la primera opción de Warner Bros y, de hecho, llegó a elegir a tres miembros del casting: Richard Harris (Albus Dumbledore), Maggie Smith (Minerva McGonagall) y Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid).

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Con todo, el director pronto tuvo algunos desencuentros tanto con el estudio como con la propia J. K. Rowling. Para empezar, el cineasta no quería mudarse a Inglaterra ni separarse de su familia durante meses, y además pretendía filmar la historia de varios libros en una única película, algo que no convencía para nada a la autora de las novelas, pues, prefería que cada una de ellas contara con el suficiente metraje como para contar bien su trama. No sería, no obstante, ninguno de estos factores los que finalmente llevarían a Spielberg a abandonar el proyecto. La verdadera razón fue la muerte del legendario director Stanley Kubrick y la petición que sus seres queridos le hicieron después.

El Día de la Revelación Tráiler Oficial

La petición de la familia Kubrick

A finales de los años 69, Kubrick adquirió los derechos de un relato del escritor Brian W. Aldiss llamado Superjuguetes duran todo el verano y empezó a elaborar un guion junto a varios escritores. Sin embargo, el proyecto no acababa de despegar y el cineasta encadenaba otras películas (El resplandor, La chaqueta metálica, Eyes Wide Shut) le impedían dedicarle el tiempo necesario a una historia que, según declaró el propio autor, le había “emocionado”. Tras fallecer, la familia decidió contactar a Steven Spielberg. “No había guion y, tras su muerte, asistí al funeral en su casa de Saint Albans y me propusieron sustituir a Stanley y, tal como él lo había planeado, dirigir la película”, cuenta.

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Así lo hizo. El director decidió renunciar a Harry Potter y empezó a trabajar en un título que muy pronto tendría el nombre por el que todos lo conocemos: A.I. Inteligencia Artificial. Considerada como una de las mejores obras de Spielberg de este siglo (y eso ya es mucho decir), esta es una película ambientada en un futuro en el que los seres humanos conviven con sofisticados seres mecánicos y en la que un niño-robot llamado David es programado para amar, aunque las personas todavía no estén preparadas para todo lo que eso implica.

película inteligencia artificial de Steven Spielberg portada
'A. I. Inteligencia artificial', de Steven Spielberg. (Warner Bros.)

El resultado fue una película que, según sus protagonistas y colaboradores, mantuvo el ADN de Kubrick, pero con el sello personal de Spielberg. Quienes participaron en la producción recuerdan que la adaptación combinó la sensibilidad de ambos directores. Así lo diría, por ejemplo, Sam Robards, uno de los intérpretes principales de la producción, que no dudó en señalar cómo A.I. Inteligencia artificial conciliaba tanto la profundidad de ideas del director original como la brillantez dinámica y emotiva de su sucesor. “Fue diferente, densa y compleja. Tenía ese toque kubrickiano, ¿verdad? Impasible. Creo que Steven lo logró a la perfección”.

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