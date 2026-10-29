Chamberí, el nuevo distrito del lujo de Madrid: los pisos suben hasta los 9.600 € el m² ante el auge de compradores de México, Colombia y Venezuela

Chamberí, Madrid. (Adobe Stock)

Guardar

El mapa de la vivienda de lujo en Madrid está cambiando. Chamberí se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado residencial de alta gama, con una revalorización que supera la registrada en el barrio de Salamanca, tradicional referente de los precios más elevados de la capital.

En el tercer trimestre de 2026, las viviendas de Almagro, Trafalgar y Gaztambide alcanzaron precios de cierre de entre 8.800 y 9.600 euros por metro cuadrado, tras experimentar un incremento interanual de entre el 8% y el 9%, según las estimaciones de Walter Haus.

PUBLICIDAD

La evolución contrasta con la de algunas de las zonas más cotizadas de Salamanca. En Recoletos, Castellana y Goya, los precios de las operaciones cerradas se sitúan entre 9.800 y 10.600 euros por metro cuadrado, con un avance anual de entre el 5% y el 6%. Aunque estos enclaves mantienen los valores más elevados, el ritmo de crecimiento es más moderado que el observado en Chamberí.

Detrás de esta tendencia se encuentra un cambio en las preferencias de quienes buscan una vivienda exclusiva. La ubicación céntrica continúa siendo determinante, pero gana peso la combinación de amplitud, calidad residencial y expectativas de revalorización.

PUBLICIDAD

Fuera del centro, el interés por las viviendas unifamiliares se desplaza hacia el noroeste, especialmente a Aravaca, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, donde los compradores encuentran alternativas residenciales alejadas de las zonas más densas de la capital.

El comprador de lujo busca más espacio y analiza cada operación

El avance de Chamberí se debe a una transformación de la demanda. “Su crecimiento responde a un cambio en las prioridades del comprador de lujo, que busca ubicación, amplitud, calidad de vida y valor a largo plazo. La demanda se mantiene muy activa, pero es más analítica y penaliza los inmuebles que salen al mercado por encima de su valor. En este escenario, una correcta tasación inicial es cada vez más determinante para cerrar la operación en tiempos y márgenes adecuados”, explican fuentes de Walter Haus.

PUBLICIDAD

El importe medio de las transacciones prime intermediadas por la compañía en Madrid se sitúa en torno a 1,1 millones de euros, con una concentración creciente de operaciones en la horquilla de entre 800.000 y 1,4 millones. Por el contrario, las compraventas por encima de los dos millones tienen una presencia menor en la actividad analizada por la inmobiliaria.

La mayor capacidad económica no implica, sin embargo, decisiones más rápidas. Una vivienda de lujo tarda actualmente entre 110 y 140 días en venderse en Madrid, frente a los 95-120 días de hace un año.

Además, los inmuebles necesitan entre 10 y 14 visitas antes de encontrar comprador, mientras que el plazo medio entre la reserva y la firma ante notario ha pasado de 67 a 74 días. Estos indicadores apuntan a un mercado en el que los compradores comparan más opciones y examinan con mayor detenimiento el precio y las características de cada inmueble.

PUBLICIDAD

Quién compra las viviendas más exclusivas

El perfil predominante es el de un comprador español de más de 50 años que utiliza el patrimonio acumulado para adquirir una vivienda de mayor calidad o adaptada a una nueva etapa vital. Los compradores nacionales representan alrededor de siete de cada diez operaciones, aunque el interés internacional continúa creciendo.

La liquidez sigue teniendo un papel importante en este segmento: alrededor del 60% de las compraventas de alta gama se realiza al contado. No obstante, también aumenta la disposición de algunos compradores con capacidad financiera a recurrir parcialmente a una hipoteca para evitar vender otros activos que consideran potencialmente más rentables. De este modo, disponer de capital suficiente no siempre significa que el comprador quiera destinar todos sus recursos a la vivienda.

PUBLICIDAD

En cuanto a las motivaciones, entre el 55% y el 60% de las operaciones corresponde a compradores que buscan una vivienda de reposición para uso habitual. Las adquisiciones como segunda residencia representan aproximadamente un 5%, mientras que la inversión y la reubicación profesional concentran, respectivamente, entre un 15% y un 20% de las transacciones.

La inversión pierde atractivo frente al uso residencial

El cambio de prioridades también afecta a quienes compran con una finalidad inversora. La rentabilidad bruta del alquiler prémium en Madrid se sitúa en torno al 4,3%, un rendimiento que está reduciendo el atractivo de la inversión puramente inmobiliaria frente a otras alternativas patrimoniales. “El patrimonio busca refugio y uso, no renta”, aseguran las mismas fuentes.

PUBLICIDAD

La previsión para el cuarto trimestre apunta a nuevas subidas de precios, aunque a un ritmo más moderado. La evolución dependerá, en buena medida, de la diferencia entre los inmuebles bien ubicados y comercializados a un precio ajustado y aquellos cuyas expectativas de venta se alejen de las condiciones reales del mercado.

La demanda internacional seguirá siendo uno de los motores del segmento de lujo, con un interés creciente de compradores procedentes de México, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. En este escenario, Chamberí refuerza su posición frente a los barrios tradicionalmente más caros, mientras el mercado prime de Madrid entra en una etapa en la que la ubicación sigue marcando la diferencia, pero el precio de salida y la capacidad de ajustarse a las expectativas del comprador resultan cada vez más decisivos.

PUBLICIDAD