Algunas de las mejores películas de terror del año que se pueden ver en Halloween: los títulos imprescindibles de 2026 para hacer una maratón en casa o en el cine

Algunas de las mejores películas de terror que se han estrenado este año para hacer una buena maratón en Halloween.

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El cine de terror siempre ha constituido un lugar de experimentación para los artistas emergentes y es quizás por esa razón, por la que, en los últimos tiempos, los nuevos directores han conectado a través del género con las nuevas generaciones de espectadores a través de un nuevo lenguaje repleto de posibilidades, de riesgo y de una capacidad para tender puentes con el futuro.

Así, los nuevos creadores surgidos de Youtube o TikTok se han convertido en una auténtica revolución esta temporada a la hora de trasladar sus ensayos virtuales a cine, subviértiendo las reglas de la taquilla tradicional y pasando a situarse por encima de los blockbusters.

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Esta tendencia no es nueva. El año pasado, producciones como Weapons se situaron como un fenómeno de culto e incluso llegaron a la temporada de premios, que culminó con el Oscar a la actriz secundaria para Amy Madigan por su papel de la icónica tía Gladys.

A continuación, repasamos algunos de los títulos imprescindibles que se han estrenado este año dentro del género de terror para hacer una maratón en Halloween, ya sea en casa o en cine.

‘Obsession’, de Curry Barker

Hacía tiempo que no se producía un fenómeno igual dentro del cine de terror. Una película de un ínfimo presupuesto, 750.000 dólares, lleva recaudados 500 millones de dólares a nivel mundial, lo que la convierte en un caso insólito solo comparable a producciones como El proyecto de la Bruja de Blair.

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Tráiler oficial de 'Obsession', dirigida por Curry Baker.

Un chico pide un deseo: que la chica de sus sueños lo idolatre ante todas las cosas. Y así será, solo que, hasta tal punto que resultará absolutamente insoportable, sobre todo a partir del momento en que descubramos que la joven se encuentra atrapada en un hechizo del que no es responsable de sus actos y por dentro sufre de una manera inaudita. Una película sobre las relaciones tóxicas y consecuencias del machismo y la misoginia en clave GenZ.

Se encuentra disponible en VOD en diferentes plataformas.

‘Backrooms’, de Kane Parsons

Otro de los hits de la temporada. Un jovencísimo director, Kane Parsons, comenzó a crear un universo liminal en Youtube a base de espacios vacíos y claustrofóbicos y su traslación a película ya es historia del cine.

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'Backrooms', de Kane Parsons. (A24)

Dos personajes cruzan una especie de puerta que los conduce a un lugar tanto físico como mental del que deberán escapar como si se tratara de una especie de ‘escape room’. Un clásico moderno instantáneo a la hora de crear un imaginario propio que ha quedado incrustado en la memoria colectiva del público más joven.

Disponible en Filmin y HBO Max.

‘28 años después: El templo de los huesos’, de Nia DaCosta

28 días después supuso un antes y un después en el cine de zombies e infectados. Danny Boyle imprimió un ritmo y una estética que ha sido copiada una y mil veces a lo largo de esta última década. Cuando el autor decidió retomar la saga junto a su guionista original, Alex Garland, en 28 años después, logró dotarle de un nuevo impulso y un discurso de lo más contemporáneo a nivel político.

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Su continuación, El templo de los huesos, siguió esa senda, pero desde una perspectiva más terrorífica, e incluso con notas de gore y de ‘body horror’. La historia se centra en el personaje que interpretó Ralph Fiennes en la anterior, y en su relación con uno de los infectados, así como en el periplo de la banda de desarrapados y asesinos que lidera el personaje que encarna Jack O’Connell.

Ralph Fiennes, totémico en '28 años después: El templo de los huesos' (Movistar Plus+)

Una de las películas más desagradables del año (incluye ‘despellejamientos’) y, al mismo tiempo, más emotivas, por la relación que se establece entre el protagonista y el macho alfa infectado, que irá recuperando parte de su sensibilidad humana. En Movistar Plus+.

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‘Leviticus’, de Adrian Chiarella

Adrian Chiarella es uno de los jóvenes descubrimientos del año junto a Curry Barker y Kane Parsons. También procede del circuito de Internet solo que su película se circunscribe dentro del ámbito ‘queer’ al igual que otro de los grandes acontecimientos del año, Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma.

En Leviticus, dos jóvenes que se sienten atraídos se verán sometidos a terapias de conversión por ser homosexuales. A partir de ese momento, una fuerza maléfica se encargará de separarlos de acuerdo a la represión sistémica que los rodea. Se puede ver en cines a partir del 30 de octubre.

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‘Resident Evil’, de Zach Cregger

El responsable de Weapons se puso al frente del ‘remake’ de la franquicia de videojuegos y consiguió revitalizarla gracias a su ingenio y su frescura.

Austin Abrams en una escena de la película 'Resident Evil'. (Sony Pictures vía AP)

El director se apartó de los precedentes de la saga cinematográfica protagonizada por Milla Jovovich, para acercarse al cine de John Carpenter en un apabullante ‘survival horror’ repleto de violencia y humor macabro. Un espectáculo insólito en clave de serie B pero con espíritu de superproducción, repleto de originalidad y subversión.

‘Exit 8′, de Genji Kawamura

Antes de Backrooms existió esta película japonesa que ya es un clásico de culto y que está basada en un célebre videojuego. En él, una persona anónima se encuentra atrapada en una estación de metro y tendrá que avanzar solo cuando una anomalía no aparezca en su campo de visión.

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Una obra absolutamente asfixiante, basada en un bucle infinito interactivo, repleta de pasajes ‘pesadillescos’ de los que resulta imposible escapar.

Se puede ver en Filmin y en Movistar Plus+.

‘Send Help (Enviad ayuda)’, de Sam Raimi

El director que convulsionó el género de terror a principios de los noventa gracias a Posesión infernal (cuya franquicia sigue en activo), volvía a sus orígenes después de su participación en Marvel con esta película que parte de una premisa muy sencilla, que solo él sabe cómo sacar partido hasta sus últimas consecuencias.

Rachel McAdams en 'Send Help (Enviad ayuda)', de Sam Raimi

Una trabajadora obsesionada con el programa Supervivientes, que es menospreciada en su entorno laboral a pesar de sus aptitudes, sufrirá un accidente de avión y los únicos supervivientes serán ella y su jefe, que la trata de forma mezquina.

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En medio de una isla perdida, los roles de poder se intercambiarán y saldrán a la luz las miserias y las partes más oscuras de ambos personajes. Una película de supervivencia gamberra y repleta de momentos gore. Disponible en Disney+.

‘Insaciable’, de Natalie Erika James

La fiebre del Ozempic llega al terror extremo y al body horror’. Una joven estudiante de medicina obsesionada con bajar de peso, descubrirá que consigue resultados milagrosos a través de pastillas hechas a partir de huesos y material humano. El único problema es que, para adelgazar, el cuerpo le pedirá que coma cada vez más.

Una fábula contemporánea realmente aterradora en la que el canibalismo se convierte en una metáfora de nuestro tiempo.

‘Hokum’, de Damian McCarthy

Adam Scott (Separación), protagoniza esta película irlandesa, dirigida por el responsable de Oddity, cuyas raíces tienen que ver con el ‘folk horror’ y la brujería.

Una imagen de 'Hokum'

Un escritor viaja a una posada donde se alojaron sus padres para esparcir en el bosque sus cenizas tras su muerte. Todo lo que encuentre en ese lugar resultará extraño, hasta el punto de no saber si se encuentra en sugestión por una pesadilla que lo atrapa para no dejarlo escapar. Una película repleta de giro e ideas brillantes, de imágenes poderosas y de horror realmente escalofriante. Disponible en VOD.

‘Te van a matar’, de Kirill Sokolov

A pesar de estar demasiado apegado al estilo Tarantino, el director ruso compone una película refrescante en torno a un edificio maldito del que, si se entra, ya no se sale. Una especie de hotel habitado por seres inmortales regidos por una entidad demoníaca que necesita sacrificios y que se ha ‘autoconvencido’ de que, si las víctimas pertenecen a las clases más bajas, casi están haciendo una labor social. Una joven irá a buscar a su hermana dentro de ese espacio infernal y se encargará de romper las reglas del lugar a base de una furia y una violencia arrebatadoras. En HBO Max.