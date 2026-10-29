Ouigo suspende todos sus trenes del viernes y el lunes por la huelga de maquinistas: así quedan las líneas

Los maquinistas de Ouigo irán a la huelga los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2026. (Europa Press)

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La huelga de maquinistas de Ouigo y el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) han complicado los desplazamientos en tren en vísperas del puente de Todos los Santos. Ambos acontecimientos han provocado cancelaciones, cambios en los servicios habituales y restricciones en algunas de las principales conexiones ferroviarias de España. De hecho, la compañía ha suspendido todas las circulaciones de alta velocidad programadas para el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre. Además, este jueves Renfe ya ha registrado incidencias en sus servicios de Cercanías, Media Distancia y Alta Velocidad.

Un escenario especialmente complicado para los viajeros que tenían previsto desplazarse durante estos días festivos, en los que se prevé un aumento de los movimientos por carretera y ferrocarril. La decisión de Ouigo afectará a casi 20.000 pasajeros. Una decisión que llega después de que la Audiencia Nacional haya dejado cautelarmente sin efecto la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que establecía los servicios mínimos para la huelga.

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Hasta el momento, el departamento había fijado una media del 72% de las circulaciones habituales de la compañía, por lo que Ouigo había cancelado los trenes que no estaban incluidos en esos servicios esenciales. La compañía, que ha tenido conocimiento del auto este jueves, sostiene que no puede garantizar qué trenes podrán circular durante las jornadas de huelga, y ha optado por suspender toda su programación para evitar una mayor confusión en los pasajeros.

Alteraciones en Iryo y Renfe por el accidente de Urda

Por otro lado, Iryo y Renfe también han tenido que modificar sus servicios en el corredor que conecta Madrid con Andalucía debido a las restricciones de circulación establecidas tras el siniestro.

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El Iryo avisó de una pérdida de transmisión y quedó detenido ante la señal de Urda.

En el caso de Iryo, la compañía italiana ha suspendido sus servicios de alta velocidad entre la capital y el sur mientras continúan las actuaciones relacionadas con el accidente. Los viajeros que tenían previsto utilizar estas conexiones durante el puente de Todos los Santos deberán consultar el estado de sus reservas y las comunicaciones de la empresa para conocer las alternativas disponibles.

Además, Renfe también ha interrumpido la circulación de sus trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, y ha habilitado medidas para atender a los pasajeros afectados por las restricciones, entre ellas alternativas de transporte en los trayectos que no pueden realizarse con normalidad por ferrocarril.

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¿Por qué han convocado la huelga los maquinistas?

La huelga de maquinistas responde a las reivindicaciones del sindicato Semaf, que reclama mejoras en la seguridad ferroviaria y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las empresas del sector y las administraciones públicas.

La convocatoria de los paros se produjo antes del accidente de Urda, en el marco de un conflicto laboral que el sindicato vincula a la falta de avances en distintas medidas de seguridad. Tras el siniestro, Semaf ha insistido en la necesidad de reforzar los protocolos y garantizar que se apliquen las medidas acordadas para prevenir situaciones de riesgo en la circulación ferroviaria.

Entre las principales demandas de los maquinistas figuran la mejora de los procedimientos de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, una coordinación más eficaz de las comunicaciones cuando se producen incidencias y el establecimiento de protocolos claros para que los profesionales puedan actuar ante posibles riesgos para la seguridad.

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El sindicato también reclama avances en la contratación de personal, mejoras en la fiabilidad del material ferroviario y el cumplimiento de los acuerdos pendientes. Asimismo, plantea medidas relacionadas con las condiciones laborales de los maquinistas y con la atención que reciben los trabajadores después de verse implicados en accidentes o arrollamientos.