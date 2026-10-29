España

Ouigo suspende todos sus trenes del viernes y el lunes por la huelga de maquinistas: así quedan las líneas

La compañía sostiene que no puede garantizar qué trenes podrán circular durante las jornadas de huelga y opta por suspender toda su programación

Los maquinistas de Ouigo irán a la huelga los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2026. (Europa Press)
Los maquinistas de Ouigo irán a la huelga los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2026. (Europa Press)
Guardar

La huelga de maquinistas de Ouigo y el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) han complicado los desplazamientos en tren en vísperas del puente de Todos los Santos. Ambos acontecimientos han provocado cancelaciones, cambios en los servicios habituales y restricciones en algunas de las principales conexiones ferroviarias de España. De hecho, la compañía ha suspendido todas las circulaciones de alta velocidad programadas para el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre. Además, este jueves Renfe ya ha registrado incidencias en sus servicios de Cercanías, Media Distancia y Alta Velocidad.

Un escenario especialmente complicado para los viajeros que tenían previsto desplazarse durante estos días festivos, en los que se prevé un aumento de los movimientos por carretera y ferrocarril. La decisión de Ouigo afectará a casi 20.000 pasajeros. Una decisión que llega después de que la Audiencia Nacional haya dejado cautelarmente sin efecto la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que establecía los servicios mínimos para la huelga.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el departamento había fijado una media del 72% de las circulaciones habituales de la compañía, por lo que Ouigo había cancelado los trenes que no estaban incluidos en esos servicios esenciales. La compañía, que ha tenido conocimiento del auto este jueves, sostiene que no puede garantizar qué trenes podrán circular durante las jornadas de huelga, y ha optado por suspender toda su programación para evitar una mayor confusión en los pasajeros.

Alteraciones en Iryo y Renfe por el accidente de Urda

Por otro lado, Iryo y Renfe también han tenido que modificar sus servicios en el corredor que conecta Madrid con Andalucía debido a las restricciones de circulación establecidas tras el siniestro.

PUBLICIDAD

El Iryo avisó de una pérdida de transmisión y quedó detenido ante la señal de Urda.

En el caso de Iryo, la compañía italiana ha suspendido sus servicios de alta velocidad entre la capital y el sur mientras continúan las actuaciones relacionadas con el accidente. Los viajeros que tenían previsto utilizar estas conexiones durante el puente de Todos los Santos deberán consultar el estado de sus reservas y las comunicaciones de la empresa para conocer las alternativas disponibles.

Además, Renfe también ha interrumpido la circulación de sus trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, y ha habilitado medidas para atender a los pasajeros afectados por las restricciones, entre ellas alternativas de transporte en los trayectos que no pueden realizarse con normalidad por ferrocarril.

¿Por qué han convocado la huelga los maquinistas?

La huelga de maquinistas responde a las reivindicaciones del sindicato Semaf, que reclama mejoras en la seguridad ferroviaria y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las empresas del sector y las administraciones públicas.

La convocatoria de los paros se produjo antes del accidente de Urda, en el marco de un conflicto laboral que el sindicato vincula a la falta de avances en distintas medidas de seguridad. Tras el siniestro, Semaf ha insistido en la necesidad de reforzar los protocolos y garantizar que se apliquen las medidas acordadas para prevenir situaciones de riesgo en la circulación ferroviaria.

Entre las principales demandas de los maquinistas figuran la mejora de los procedimientos de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos, una coordinación más eficaz de las comunicaciones cuando se producen incidencias y el establecimiento de protocolos claros para que los profesionales puedan actuar ante posibles riesgos para la seguridad.

El sindicato también reclama avances en la contratación de personal, mejoras en la fiabilidad del material ferroviario y el cumplimiento de los acuerdos pendientes. Asimismo, plantea medidas relacionadas con las condiciones laborales de los maquinistas y con la atención que reciben los trabajadores después de verse implicados en accidentes o arrollamientos.

Temas Relacionados

Última Hora EspañaRenfeTransporte PúblicoOuigoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales por el choque en Urda

En el lugar del siniestro continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras se trabaja en retirar los vagones que cayeron por el terraplén

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo: ascienden a 69 las víctimas mortales por el choque en Urda

Théo, el joven que ha creado un mapa interactivo de los incendios forestales basado en una simple observación

El estudiante de 12 años que ha diseñado una plataforma en tiempo real que rastrea fuegos e hidroaviones en todo el mundo

Théo, el joven que ha creado un mapa interactivo de los incendios forestales basado en una simple observación

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 30 de octubre: Adriano se opone al plan de Martina y Casilda pone en peligro su matrimonio

La decisión de recurrir a un embarazo para conseguir la aprobación de Alonso amenaza con abrir una nueva brecha en la familia

Avance de ‘La Promesa’ del viernes 30 de octubre: Adriano se opone al plan de Martina y Casilda pone en peligro su matrimonio

La subasta de los objetos del Pazo de Meirás recauda para la familia Franco más de medio millón de euros

Un maletín de piel marrón dedicado a Franco se vendió por 19.000 euros, la pieza más disputada de toda la colección

La subasta de los objetos del Pazo de Meirás recauda para la familia Franco más de medio millón de euros

Chamberí, el nuevo distrito del lujo de Madrid: los pisos suben hasta los 9.600 € el m² ante el auge de compradores de México, Colombia y Venezuela

Registra un incremento del precio de la vivienda de entre el 8% y el 9% interanual, por encima del crecimiento observado en el barrio de Salamanca, que modera su avance hasta el 6%

Chamberí, el nuevo distrito del lujo de Madrid: los pisos suben hasta los 9.600 € el m² ante el auge de compradores de México, Colombia y Venezuela
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las joyas de Zapatero esconden una sorpresa de 203.000 euros: las piedras rojas de uno de los conjuntos no son rubíes, según el informe de la joyería Yanes

Las joyas de Zapatero esconden una sorpresa de 203.000 euros: las piedras rojas de uno de los conjuntos no son rubíes, según el informe de la joyería Yanes

Confirmada la muerte de Fátima Báñez a los 59 años, primera ministra de Trabajo y artífice de la reforma laboral de 2012: viajaba en uno de los trenes del accidente de Toledo

Feijóo exige al Gobierno que asuma “responsabilidades” por el choque de los trenes en Toledo: “Son imprescindibles”

El CEO de Iryo se quejó en el Senado de que los fallos del sistema ZBE paraban sus trenes y “costaba mucho” reconectarlos

Antonio Acedo, el maquinista de AVE que ha muerto en el accidente de Toledo y su implicación política ante el “abandono” y las “carencias” de los trenes

ECONOMÍA

Chamberí, el nuevo distrito del lujo de Madrid: los pisos suben hasta los 9.600 € el m² ante el auge de compradores de México, Colombia y Venezuela

Chamberí, el nuevo distrito del lujo de Madrid: los pisos suben hasta los 9.600 € el m² ante el auge de compradores de México, Colombia y Venezuela

Más de la mitad de compradores de vivienda necesita vender su casa para comprar otra: cómo evitar problemas con contratos e hipotecas

El economista español “centrista con sesgo de paloma” que se perfila como uno de los favoritos para presidir el BCE tras la marcha de Lagarde

El accidente ferroviario en Toledo amenaza el turismo de Sevilla: cancelaciones en cadena y pérdidas millonarias

El BCE cumple las previsiones y mantiene los tipos de interés en el 2,5% a la espera de una nueva subida en diciembre

DEPORTES

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez

Nico Williams da las gracias a Nahuel Molina por empujarle en el gol de Ferran Torres en la final del Mundial 2026: “No llego ni en mil vidas”

Antonio Lobato advierte a Fernando Alonso por sus críticas a Albon: “Tiene que tener cuidado, hay límites que no se deben sobrepasar”