Fontaines D.C. se alía con Rosalía en ‘Dopamine Chamber’, el álbum más oscuro e intimista de la banda: “Ha hecho por España lo que nosotros por Irlanda”

La banda irlandesa Fontaines D.C. se alía con Rosalía para su nuevo álbum, 'Dopamine Chamber'

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Si a Rosalía no la han nombrado hija adoptiva de Irlanda, poco le falta para ello. En apenas unas semanas, la cantante ha sido objeto de adoración por parte de U2, que ha encontrado en ella la inspiración para la canción de su próximo álbum The Mirror Maker (Rosalía), y para Fontaines D.C., que pronto actuará en España con conciertos en Madrid y Barcelona, pero que primero presenta su nuevo álbum, Dopamine Chamber. Un álbum oscuro e intimista, pero que encuentra en la figura de Rosalía una de sus canciones más especiales y, hasta la fecha, la única que han realizado con otra voz acompañando a la de Grian Chatten.

Nadie hubiese esperado esta improvisada conexión entre la cantante catalana y dos de las formaciones más importantes de Irlanda, pasado, presente y futuro de un país con una gran tradición musical que ahora reverencia a la nuestra. “Hemos sido fans de ella desde que apareció en 2017 con su primer álbum. Era un álbum tradicional, pero era absolutamente precioso. Lo que nos emocionaba es que parecía que era alguien intentando mantener la tradición de la música española y el flamenco viva. Nos parecía algo muy similar a lo que estábamos haciendo nosotros, en un sentido espiritual, trayendo el viejo espíritu de la música tradicional irlandesa”, comentaba en una reciente entrevista Carlos O’Connell, quien en realidad nació en Madrid, pues es hijo de un español y una dublinesa.

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Fontaines ya había refrendado su amor por España anteriormente, cuando rodó el videoclip de una de sus canciones más especiales -Favorite- en las calles del centro de la capital, en un vídeo que mezclaba imágenes de los integrantes de la banda con otras de ellos circulando por el Rastro o visitando un tablao de flamenco. La semilla ya estaba ahí y solo era cuestión de tiempo que esta unión se produjese, pero además lo ha hecho en un momento tan clave como es el nuevo álbum para ellos, y la primera canción para Rosalía después de su etapa LUX. “Nos ha dejado alucinados en cada paso de su camino. Ella ha hecho algo por España que sentimos que es similar a lo que nosotros hemos hecho por Irlanda, abriendo las compuertas. Es precioso haber visto esto en los dos países de los que procedo”, explicaba O’Connell.

Fontaines D.C. presenta su nuevo álbum, 'Dopamine Chamber'.

De Rosalía a The Cure y Depeche Mode

Había mucha expectación por conocer el siguiente paso en el camino de estos dos proyectos musicales y el resultado no podría estar menos a la altura. Where is gone es un tema cuyo inicio bien podría estar sacado de una película de 007, pero que pronto torna en algo mucho más profundo conforme se produce una suerte de diálogo musical entre las voces de Rosalía y el cantante Grian Chatten, que terminan fundiéndose en una sola. Es la octava canción de Dopamine Chamber, el álbum que continúa en gran medida el camino impuesto por Fontaines con su anterior trabajo, Romance, en el cual ya se mezclaban canciones más atmosféricas y oscuras con otras mucho más alegres y animadas.

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Según el propio Grian Chatten, el álbum gira alrededor de una gran pregunta: ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos a renunciar a la imaginación para no ser conscientes de la catástrofe? Six Shot Morning es la canción perfecta para introducir al oyente en esa atmósfera, en ese universo en el cual “la intención es entrar a la cámara de dopamina y probar cómo reaccionamos al estímulo de las canciones”. Una canción que hace referencia al “six-pack”, el nombre que recibió en Irlanda del Norte una modalidad de castigo paramilitar basada en seis disparos contra las articulaciones. Esa referencia, que ya estaba en el trabajo de otro gran exponente de la cultura irlandesa como Martin McDonagh, sitúa al oyente ante una violencia física e histórica, en sintonía con la inquietud que propone el álbum y con la tradición irlandesa de la que hablaba la banda.

Six Shot Morning también encapsula el sonido por el que ha optado la banda irlandesa en este álbum, muy cercano al pospunk y a la música gótica de los años 80 y en especial a The Cure o Depeche Mode, con cuyos temas se pueden identificar bastantes similitudes en canciones como Mimesis, Happy for You o Intimate, el tema con el que cierra el álbum. También sigue habiendo lugar para otros más melódicos y alegres en la línea de Favorite o It’s Amazing To Be Young, como podrían ser Japan, One Man -con voces de niños de fondo y de nuevo elementos del folclore gaélico- o el propio tema con Rosalía. Se podría decir que no es un álbum de hits, pero que sí está pensado para hacer una gran introspección y durar mucho más en el corazón de sus fans.

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Fontaines D.C. actuará en Madrid y Barcelona a finales de octubre

Vuelta a España

Esta mezcla entre lo oscuro y lo alegre, entre el nihilismo y el humanismo, la resume el bajista de la banda, Conor Deegan III. “Se trata de mezclar un montón de cosas diferentes que, sobre el papel, parecen no encajar entre sí o incluso entrar en conflicto, pero, en realidad, describen muy bien lo que se siente al vivir este momento concreto. Puedes pasarte el rato leyendo noticias alarmistas mientras estás sentado en el Partenón”, reflexionaba el músico, refrendando esa idea de “advertencia catastrófica” de la que hablaba Chatten y que se transmite a lo largo de todo el disco.

Dopamine Chamber se podrá escuchar a partir del 16 de noviembre, tan solo una semana antes de que la banda aterrice de nuevo en España después de haber organizado una minigira por España en la que actuó en lugares tan singulares como Cádiz o Alicante. En esta ocasión sí lo hará en las grandes ciudades, con conciertos el día 22 de octubre en el Movistar Arena de Madrid y el 24 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona, quién sabe si con la mismísima Rosalía subiéndose al escenario y deleitando así a todos los fans con esta nueva era para ambos proyectos que han traído de nuevo lo mejor de la tradición de cada país.

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