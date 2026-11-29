El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, el presidente del Gobierno de España y candidato socialista, Pedro Sánchez; el líder del opositor Partido Popular (PP) y candidato, Alberto Núñez Feijóo; la líder de la alianza de izquierdas Frente Amplio, Ada Colau, posan el día de un debate televisado previo a las elecciones generales en Madrid, España, el 26 de noviembre de 2026 (REUTERS/Juan Medina)

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Millones de españoles votan este domingo 29 de noviembre en unas elecciones generales anticipadas marcadas por el acceso a la vivienda asequible y por la posibilidad de que la extrema derecha ingrese por primera vez al Gobierno nacional desde el regreso de la democracia.

Unas 38 millones de personas están habilitadas para votar en España. El presidente del Gobierno no se elige de forma directa, sino mediante una votación en el Parlamento. Los colegios electorales abrirán a las 9:00 y cerrarán a las 20:00 en la península. En las Islas Canarias, el cierre será una hora más tarde.

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El recuento suele avanzar con rapidez y los resultados se conocerán en las horas posteriores. Para la investidura en primera vuelta, un candidato debe obtener una mayoría absoluta de 176 diputados. Si no alcanza esa cifra, se convoca una segunda votación, donde basta con reunir más votos a favor que en contra.

Los comicios funcionan como un examen a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lidera el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde hace ocho años. Su mandato coincidió con varias crisis y con una etapa de crecimiento económico, aunque la suba del costo de vida y de la vivienda domina la campaña.

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Sánchez convocó las elecciones anticipadas el mes pasado, después de que los partidos de derecha rechazaran en el Parlamento un paquete de medidas de su Gobierno para aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario. El presidente advirtió que un Ejecutivo conservador no reduciría el costo de vida y afirmó en repetidas ocasiones que una victoria de la derecha supondría un retroceso para el país.

La convocatoria siguió a las protestas nacionales que surgieron tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid. El caso amplificó el debate público sobre los alquileres y los desalojos.

El encarecimiento de las propiedades y de los alquileres en las principales ciudades y zonas turísticas de España también generó malestar, sobre todo entre los jóvenes. La escasez de viviendas disponibles se convirtió en uno de los asuntos centrales del debate político.

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Manifestantes se reúnen ante un memorial improvisado frente al edificio donde residía la fallecida Maricarmen Abascal —la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó protestas por la vivienda en todo el país—, en Madrid, España, el 8 de octubre de 2026 (REUTERS/Susana Vera)

La política migratoria ocupa otro lugar central en las elecciones generales de España, donde el Partido Popular (PP) y Vox cuestionan la regularización de cerca de 1,2 millones de migrantes que vivían sin autorización en el país. Uno de cada cinco residentes nació fuera de España, según datos del último censo español. Además, el país recibió a millones de personas, sobre todo de América Latina, África y otros países europeos a lo largo de este siglo.

Alberto Núñez Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal, sostienen que las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez perjudican a los ciudadanos españoles. Ambos relacionan la inmigración con la presión sobre el mercado de la vivienda y los servicios públicos, y rechazaron la regularización anunciada a comienzos de año.

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Si Vox entra en un eventual Ejecutivo del PP como socio minoritario, un partido ultranacionalista de extrema derecha volvería a integrar el Gobierno español por primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975.

El resultado también será seguido en Europa antes de un calendario electoral de 2027 que incluirá votaciones en Francia, Italia, Grecia y Polonia. En Francia, Agrupación Nacional aspira a llegar al poder, mientras que en Italia la coalición de derechas de la primera ministra Giorgia Meloni buscará renovar su mandato.

El presidente de Vox y candidato a las elecciones del 29N, Santiago Abascal, interviene durante el acto de cierre de campaña de Vox, a 27 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) (Jorge Gil - Europa Press)

Los sondeos previos situaron al PSOE por debajo del apoyo conjunto del PP y Vox. Sánchez necesitaría el respaldo de fuerzas situadas a la izquierda de los socialistas para intentar reeditar la coalición progresista de 2023, aunque las diferencias internas entre esos partidos podrían dificultar esa opción.

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Los partidos regionalistas de Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Islas Canarias también pueden ser decisivos en caso de un resultado ajustado.

Los principales candidatos al contraste

Sánchez llega a las elecciones bajo presión por los casos judiciales que afectan a dirigentes de su partido, pero con un perfil internacional marcado por sus posiciones sobre Gaza, Irán, el cambio climático y la regulación de la inteligencia artificial.

Sánchez, madrileño y exprofesor de Economía, cuestionó la ofensiva de Israel en Gaza, a la que comparó con un genocidio y criticó a Estados Unidos e Israel por la guerra contra Irán, figurando así entre los primeros líderes de Europa occidental que reconocieron formalmente al Estado palestino.

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El presidente del Gobierno de España y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder del opositor Partido Popular (PP) y candidato, Alberto Núñez Feijóo, se dan la mano el día de un debate televisado previo a las elecciones generales, en Madrid, España, el 19 de noviembre de 2026 (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El jefe del Ejecutivo también defendió el multilateralismo y un orden internacional basado en normas, además de impulsar una mayor regulación de la inteligencia artificial, en la carrera electoral hacia este domingo. El PSOE, sin embargo, afronta investigaciones por corrupción que involucran a un ex ministro y a dirigentes cercanos a Sánchez. Esos procesos afectaron la imagen del Gobierno y del partido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta su candidatura como una alternativa de gestión. El político gallego, funcionario de carrera, gobernó Galicia durante 13 años y encadenó victorias electorales en una comunidad de 2,7 millones de habitantes. Si llega a la Presidencia, Feijóo buscaría recomponer los vínculos de España con Estados Unidos e Israel.

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(Con información de Associated Press)