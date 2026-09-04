La nueva película de John Malkovich recibe una ovación en Venecia y apunta a los Oscar: una intriga de espionaje del director de ‘Almas en pena en Inisherin’

John Malkovich durante la presentación en el Festival de Venecia de la película 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh. REUTERS/Yara Nardi

Guardar

El director y dramaturgo Martin McDonagh se toma con tiempo cada uno de sus proyectos, pero nunca falla. Cuatro años después de Almas en pena en Inisherin, ha regresado al Festival de Venecia con Wild Horse Nine, protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, que ha recibido una ovación de 13 minutos y se ha posicionado de inmediato en la carrera de premios.

El estreno del jueves por la noche en la Sala Grande del Palazzo del Cinema ha dejado algunas de las imágenes del certamen: Malkovich se emocionó hasta contener las lágrimas mientras McDonagh escuchaba los aplausos visiblemente conmovido. Leslie Bibb, pareja de Rockwell y actriz de The White Lotus, encabezó parte de la celebración, y Parker Posey, también en el reparto, llegó a secarse las lágrimas mientras se abanicaba por el calor en la sala.

PUBLICIDAD

La recepción de la película encaja con la trayectoria reciente del cineasta en el Lido. Wild Horse Nine es su tercer largometraje consecutivo estrenado en Venecia tras Tres anuncios en las afueras, presentada en 2017, y Almas en pena en Inisherin, estrenada en 2022.

Una película que encaja en la carrera de premios

La primera ganó el premio al mejor guion en Venecia y después logró siete nominaciones al Oscar y dos estatuillas para Frances McDormand y Rockwell. Cinco años después, la segunda dio a McDonagh otro premio al guion en el festival, otorgó a Colin Farrell la Copa Volpi al mejor actor y terminó con nueve nominaciones a los Oscar.

PUBLICIDAD

John Malkovich y Sam Rockwell en 'Wild Horse Nine', de Martin McDonagh, película presentada en el Festival de Venecia

Además de Malkovich y Rockwell, el reparto incluye a Steve Buscemi, Tom Waits y Posey. Una de las escenas que provocó aplausos durante la proyección fue una diatriba del personaje de Malkovich sobre el queso; la otra llegó cuando el mismo personaje expresó su deseo de visitar Venecia.

En la rueda de prensa, Malkovich explicó cómo abordó el material: “Guiones como este no aparecen muy a menudo, si es que aparecen alguna vez. Así que todo lo que creo que necesitábamos saber y estudiar estaba en esas cien páginas, más o menos”. Rockwell coincidió con ese enfoque: “El análisis del guion lo es realmente todo. Cuando te haces mayor, todo gira en torno al guion. Está todo ahí. Realmente está todo ahí”.

PUBLICIDAD

El director Martin McDonagh, y los miembros del casting de su película: Ailin Salas, Mariana Di Girolamo, Parker Posey, Sam Rockwell, John Malkovich y Steve Buscemi. REUTERS/Yara Nardi

La película también competirá por el León de Oro. Entre los apartados técnicos, se ha destacado al director de fotografía Ben Davis, que trabajó en la segunda película rodada en la isla de Pascua y filmó múltiples planos del enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y de sus moáis.

Ambientada en el golpe militar chileno

Wild Horse Nine se sitúa en 1973 y sigue a dos agentes de la CIA interpretados por Malkovich y Sam Rockwell, enviados desde Santiago a la isla de Pascua poco antes del golpe militar chileno que derrocó al presidente socialista Salvador Allende.

McDonagh ha vinculado además el alcance de la historia con el presente político. El director afirmó: “Cuando escribí la película y cuando la hicimos, era para hablar de 1973”. Después precisó: “Parece tener también algo de comentario sobre el presente y la geopolítica”.

PUBLICIDAD

La película nominada al oscar ya llegó al streaming

En esa misma línea, añadió que esa conexión no fue necesariamente deliberada, pero sí fruto de la apertura al tema, y dijo que le resultará “fascinante” ver cómo responde el público a una obra de apariencia histórica que mantiene vínculos con lo que está ocurriendo hoy.