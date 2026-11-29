Así llega el Frente Amplio al 29-N con Ada Colau, Emilio Delgado, Toni Valero, Verónica Barbero, Bustinduy, Ernest Urtasun y Tesh Sidi. (Montaje Infobae)

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Frente Amplio encara este 29 de noviembre con tanta angustia como esperanza. Tras meses marcados por la fragmentación de la izquierda y el intento de reorganizarse, la candidatura encabezada por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, espera reeditar el escenario que logró Sumar en 2023.

En esos últimos comicios, la agrupación entonces liderada por Yolanda Díaz consiguió el 12,3% de los votos, que se transformaron en 31 escaños en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, Colau se enfrenta a unos sondeos adversos, que anticipan alrededor de un 5,7% del sufragio nacional, según la última encuesta del CIS —de hecho, la más favorable al bloque de izquierdas—, menos de la mitad que en 2023. Frente a ello, Colau confía en que su programa, que propone acabar con la especulación en la vivienda, fortalecer los derechos sociales y emprender una reforma fiscal en profundidad, movilice a los votantes progresistas que todavía dudan entre abstenerse, optar por el PSOE o decantarse por la agrupación de izquierdas.

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Ada Colau, con Yolanda Díaz, Emilio Delgado, Ernest Urtasun y Gerardo Pisarello, durante un mitin. (Reuters/Bruna Casas)

Más allá de frenar a la derecha

El objetivo prioritario que ha buscado Ada Colau para este 29-N es evitar que los comicios se interpreten como una contienda bipartidista entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista con TVE, la candidata a la presidencia del Gobierno ya advertía: “No es suficiente que el PSOE quede como primera fuerza política”. Y es que, para su formación, la verdadera disyuntiva electoral no reside en quién terminará como la lista más votada, sino en qué coalición de partidos sumará mayoría absoluta y, por tanto, formará el futuro Gobierno del país. “Igual que en 2023, vamos a darle la vuelta a las encuestas”, ha declarado durante la campaña, apelando a la movilización para que Frente Amplio pueda garantizar “un nuevo Gobierno progresista y valiente, que sirva para avanzar y no para retroceder”.

Infografía con estimación de voto para las elecciones generales según el Barómetro de noviembre de 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicas. (CIS/Europa Press)

El batacazo en los sondeos del CIS

Las ideas y proyectos del partido se pueden torcer si las predicciones de algunos sondeos se hacen realidad. La mayoría de las encuestas coinciden en que Frente Amplio quedará como cuarta fuerza, por detrás de PP, PSOE y Vox, y en que su resultado sería ligeramente inferior o similar al que obtuvo Sumar en comicios anteriores. El del CIS muestra una caída reciente (del 6,1% al 5,7% entre octubre y noviembre), mientras que otros, como Sigma Dos, le otorgan una estimación algo más alta, cercana al 7%.

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Pero el porcentaje ‘mágico’ que dispararía la representación en escaños es el 10%, y con esa frontera en mente se mueven las esperanzas de la agrupación de Ada Colau, que se tuvo que formar en el último momento, con poco tiempo para preparar la campaña, después del ‘no’ de Podemos a formar parte de la coalición y de que Gabriel Rufián decidiera no encabezar la lista y permanecer en ERC.

Bustinduy y Emilio Delgado, miembros de Frente Amplio. (Montaje Infobae)

Delgado, Bustinduy y la campaña audiovisual como catalizadores

Pese al desánimo, Frente Amplio ha encontrado importantes figuras públicas de primera línea que han empujado la campaña. Emilio Delgado, candidato por Madrid, por ejemplo, ha insistido en situar las demandas materiales en el centro absoluto del debate electoral. A su vez, el papel de Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz oficial de la campaña, ha ejercido de contrapeso analítico frente a los pronósticos adversos. “A la izquierda siempre le han subestimado”, afirmaba, por lo que no se rinden. Y si no, se apoyan en precedentes históricos, como los resultados electorales de 2023, o en elecciones internacionales de Suecia, Brasil, Finlandia o Serbia. “Si hay una movilización de la clase trabajadora y de los barrios populares de este país, el 29 va a haber una sorpresa”, confió durante la campaña.

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Así, para luchar contra la estrategia del ‘voto útil’ del PSOE, el partido ha movilizado su propia consigna: “Que no sea la última vez”. Con esto, la formación contrapone a sus aliados con sus conquistas: el alza del 75% en el salario mínimo interprofesional —que escaló de 736 a 1.286 euros—, el despliegue de los ERTE en pandemia y la cobertura óptica gratuita para menores de 16 años con el Plan Veo.

La secretaria general del Podemos, Ione Belarra, ha querido quitar importancia este jueves al hecho de que cerca de 80 excargos de su partido y de sus confluencias se hayan unido para pedir el voto para Frente Amplio en las elecciones del domingo y lo ha hecho alegando que esas personas "ya eran de Sumar".

La oposición de Irene Montero

Aunque la unión de los 11 partidos que forman el Frente Amplio concuerda en todos los discursos, no hay que olvidar las fricciones existentes en el bloque progresista. Y es que la exclusión de Podemos ha dado de qué hablar. La propia Irene Montero, al sentirse desplazada en los debates, ha declarado para La Razón que en “estas elecciones se suponía que iban de frenar a la derecha, pero resulta que lo que quiere el bloque de gobierno es callar a la izquierda”.

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Montero también ha criticado el pacto de los partidos en el Senado: “Frente Amplio y el PSOE no solo tienen cercanía, también la misma lectura de Gobierno”. A pesar de las pugnas y la presión, la agrupación de Colau llega al 29 de noviembre confiando en su capacidad de activación social de última hora. Algo que demostraron esta semana con la firma de más de 700 figuras públicas de la cultura, la ciencia y movimientos sociales, entre ellos Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen, Rosa Montero o Eduard Fernández. Todos han suscrito el manifiesto ‘Redistribuir la riqueza’, llamando a la remontada para blindar pensiones, gravar a las grandes fortunas y regular los alquileres. La agrupación liderada por Ada Colau se planta ante las urnas con el objetivo de demostrar que su suelo electoral es mucho más sólido de lo que pronostican las encuestas.