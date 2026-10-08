Rosalía revela cómo Bono le contó que U2 le iba a dedicar una canción: “Me escribió y me preguntó si algunas palabras tenían sentido en español”

Rosalía cuenta cómo le llegó la propuesta de Bono de U2.

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Era un secreto a voces, pero por fin se ha confirmado por ambas partes. Una de las nuevas canciones del próximo disco de U2, Carnaval de Luz, está dedicada a Rosalía. Ya lo adelantó su cantante Bono hace algunas semanas, pero ahora ha sido la propia Rosalía la que ha desvelado los detalles de este curioso encuentro entre ella y el líder de la banda irlandesa, quien no dudó en pedirle consejo sobre algunas palabras en español.

The Mirror Maker (Rosalía) es esa canción que forma parte del disco que saldrá el próximo 13 de noviembre y que ha encontrado en la cantante española una de sus principales inspiraciones. Tal y como revelaba Rosalía en su paso por el programa de Jimmy Fallon, fue el propio Bono quien la escribió y habló con ella para que esta le asesorase en una determinada cuestión. “No le conozco personalmente, pero me escribió y me contó que tenía este nuevo proyecto y una canción, The mirror maker, y luego me preguntó si tenían sentido algunas palabras”, confesaba la cantante.

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La cantante, que terminó hace algunas semanas la gira de su último disco, LUX, se encuentra de paso por Estados Unidos, donde también actuará en el conocido programa Saturday Night Live. Antes de eso, la cantante intentaba explicarle a Fallon cuál fue la palabra que Bono tenía en mente y que ni siquiera está en el diccionario castellano: “Una palabra, en realidad, me vino a la mente. Había esta palabra, ‘marmole’… Creo que, por lo que recuerdo, era ‘mamole’. Y no sé, pensé: ‘Nunca he oído esta palabra. No sé qué significa’. Así que la busqué, hice una investigación, y no existía en el español estándar. Entonces le dije: a Bono ‘No sé, pero siéntete libre de inventar tu propio idioma’“, detallaba Rosalía, que concluía mostrando su admiración por el cantante y la formación irlandesa.

Carátula de 'Carnaval de Luz', el nuevo disco de U2. (Island Records)

Una admiración mutua

“Bono es una leyenda Es increíble. Es alucinante porque cuando era niña, solía escuchar sus canciones. With or Without You. Es increíble”, reconocía Rosalía acerca del cantante, que ya expresó anteriormente su admiración por la española. “Normalmente solo escribimos canciones sobre gente en la cárcel o gente muerta. Esto es simplemente celebrar a alguien porque es una artista extraordinaria”, explicaba el irlandés, antes de admitir que ella “Llegó al mismo punto justo antes que nosotros, lo cual es molesto y también realmente inspirador”.

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Ahora sabemos que fue Penélope Cruz la que hizo de Celestina en este encuentro, y puso en contacto al músico irlandés con la catalana, colaboración de la cual ha salido esta canción llamada The Mirror Maker (Rosalía). Lo próximo de Rosalía, eso sí, será una colaboración con otra banda irlandesa, Fontaines D.C., que ha contado con ella para el tema Tongue dentro de su próximo álbum, Dopamine Chamber. Un álbum que llegará el próximo 16 de octubre antes de la actuación de los irlandeses en España, con conciertos en Madrid y Barcelona los días 22 y 24 de octubre respectivamente. ¿Será Rosalía invitada a subir al escenario?