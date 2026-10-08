España Cultura

Rosalía revela cómo Bono le contó que U2 le iba a dedicar una canción: “Me escribió y me preguntó si algunas palabras tenían sentido en español”

La cantante española pasó por el programa de Jimmy Fallon para dar los detalles de su colaboración con la banda irlandesa

Rosalía cuenta cómo le llegó la propuesta de Bono de U2.
Rosalía cuenta cómo le llegó la propuesta de Bono de U2.
Guardar

Era un secreto a voces, pero por fin se ha confirmado por ambas partes. Una de las nuevas canciones del próximo disco de U2, Carnaval de Luz, está dedicada a Rosalía. Ya lo adelantó su cantante Bono hace algunas semanas, pero ahora ha sido la propia Rosalía la que ha desvelado los detalles de este curioso encuentro entre ella y el líder de la banda irlandesa, quien no dudó en pedirle consejo sobre algunas palabras en español.

The Mirror Maker (Rosalía) es esa canción que forma parte del disco que saldrá el próximo 13 de noviembre y que ha encontrado en la cantante española una de sus principales inspiraciones. Tal y como revelaba Rosalía en su paso por el programa de Jimmy Fallon, fue el propio Bono quien la escribió y habló con ella para que esta le asesorase en una determinada cuestión. “No le conozco personalmente, pero me escribió y me contó que tenía este nuevo proyecto y una canción, The mirror maker, y luego me preguntó si tenían sentido algunas palabras”, confesaba la cantante.

PUBLICIDAD

La cantante, que terminó hace algunas semanas la gira de su último disco, LUX, se encuentra de paso por Estados Unidos, donde también actuará en el conocido programa Saturday Night Live. Antes de eso, la cantante intentaba explicarle a Fallon cuál fue la palabra que Bono tenía en mente y que ni siquiera está en el diccionario castellano: “Una palabra, en realidad, me vino a la mente. Había esta palabra, ‘marmole’… Creo que, por lo que recuerdo, era ‘mamole’. Y no sé, pensé: ‘Nunca he oído esta palabra. No sé qué significa’. Así que la busqué, hice una investigación, y no existía en el español estándar. Entonces le dije: a Bono ‘No sé, pero siéntete libre de inventar tu propio idioma’“, detallaba Rosalía, que concluía mostrando su admiración por el cantante y la formación irlandesa.

Carátula de 'Carnaval de Luz', el nuevo disco de U2
Carátula de 'Carnaval de Luz', el nuevo disco de U2. (Island Records)

Una admiración mutua

“Bono es una leyenda Es increíble. Es alucinante porque cuando era niña, solía escuchar sus canciones. With or Without You. Es increíble”, reconocía Rosalía acerca del cantante, que ya expresó anteriormente su admiración por la española. “Normalmente solo escribimos canciones sobre gente en la cárcel o gente muerta. Esto es simplemente celebrar a alguien porque es una artista extraordinaria”, explicaba el irlandés, antes de admitir que ella “Llegó al mismo punto justo antes que nosotros, lo cual es molesto y también realmente inspirador”.

PUBLICIDAD

Ahora sabemos que fue Penélope Cruz la que hizo de Celestina en este encuentro, y puso en contacto al músico irlandés con la catalana, colaboración de la cual ha salido esta canción llamada The Mirror Maker (Rosalía). Lo próximo de Rosalía, eso sí, será una colaboración con otra banda irlandesa, Fontaines D.C., que ha contado con ella para el tema Tongue dentro de su próximo álbum, Dopamine Chamber. Un álbum que llegará el próximo 16 de octubre antes de la actuación de los irlandeses en España, con conciertos en Madrid y Barcelona los días 22 y 24 de octubre respectivamente. ¿Será Rosalía invitada a subir al escenario?

Temas Relacionados

RosalíaU2BonoJimmy FallonMúsicaCantantesMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crítica de ‘Al este del Edén’, la gran serie de Netflix de la temporada: un exquisito drama familiar con una arrolladora Florence Pugh

Zoe Kazan adapta la novela de John Steinbeck y consigue una ficción tan épica como íntima en torno a la naturaleza del bien y del mal

Crítica de ‘Al este del Edén’, la gran serie de Netflix de la temporada: un exquisito drama familiar con una arrolladora Florence Pugh

Diez años después, el director que ganó el Oscar con ‘Spotlight’ cree que la Iglesia no ha hecho lo suficiente: “Mucha gente se sintió comprendida tras verla”

El director Tom McCarthy estrena nueva película con Paul Rudd y Paul Giamatti mientras echa la vista atrás con una película que no cambió todo lo que esperaba

Diez años después, el director que ganó el Oscar con ‘Spotlight’ cree que la Iglesia no ha hecho lo suficiente: “Mucha gente se sintió comprendida tras verla”

Sebastian Stan aún no ha visto ‘Vengadores: Doomsday’, pero está seguro de una cosa: “Será desgarradora, veremos quién llega al siguiente nivel”

El actor de origen rumano, al que también veremos en ‘The Batman: Parte II’, podría cerrar su etapa en Marvel con esta película

Sebastian Stan aún no ha visto ‘Vengadores: Doomsday’, pero está seguro de una cosa: “Será desgarradora, veremos quién llega al siguiente nivel”

La reflexión de Eduardo Mendoza, escritor español, sobre cómo afrontamos los problemas: “El humor es siempre la cara oculta de los miedos”

El particular sentido del humor del novelista, distinguido con el Premio Cervantes y el Princesa de Asturias, ha sido alabado desde su debut en 1975

La reflexión de Eduardo Mendoza, escritor español, sobre cómo afrontamos los problemas: “El humor es siempre la cara oculta de los miedos”

Octavio Paz, filósofo y Premio Nobel de Literatura: “Ser uno mismo es llegar a ser ese otro que llevamos escondido en nuestro interior”

La visión del pensador mexicano acerca de la transformación constante del individuo y el descubrimiento de la propia esencia

Octavio Paz, filósofo y Premio Nobel de Literatura: “Ser uno mismo es llegar a ser ese otro que llevamos escondido en nuestro interior”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

La muerte de Maricarmen y las reacciones políticas, en directo | El PP veta un minuto de silencio en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la FP

Muere uno de los principales médicos españoles de cirugía estética tras ser disparado en su clínica en Marbella

Qué pasa si me ha tocado mesa en las elecciones pero tengo un viaje pagado

Muere a los 90 años Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente del nacionalismo gallego

ECONOMÍA

Así subirán las pensiones en enero de 2027

Así subirán las pensiones en enero de 2027

Antonio Lorenzo, asesor inmobiliario: “Si crees que eres libre después de pagar la hipoteca, no es exactamente así”

Este es el precio de la gasolina este 8 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España desafía la incertidumbre y crece más de lo esperado: los expertos prevén que el PIB suba hasta el 2,6% este año

Los sindicatos confirman la huelga general para el 11 de noviembre: “Para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”

DEPORTES

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo