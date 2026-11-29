El candidato propuesto para la investidura requiere una mayoría absoluta de 176 diputados en la primera ronda o mayoría simple en la segunda votación. (Reuters/Europa Press)

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En julio de 2023, Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones españolas. Su Partido Popular (PP) consiguió 137 diputados frente a los 121 del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y obtuvo casi 340.000 votos más que Pedro Sánchez. Cuatro meses después, sin embargo, el Congreso invistió como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.

Para conseguirlo necesitó los votos de varias fuerzas nacionalistas e independentistas, entre ellas Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El acuerdo incluyó una polémica ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán. Los siete diputados de Junts resultaron decisivos.

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Es que en España, ganar las elecciones no garantiza gobernar. A diferencia de lo que ocurre en buena parte de América Latina, los ciudadanos no eligen directamente al presidente: votan a los 350 diputados del Congreso, que después deciden quién ocupa la Presidencia del Gobierno.

Para llegar a la Moncloa, los partidos necesitan reunir una mayoría parlamentaria. Y esa mayoría no siempre coincide con el resultado de las urnas.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento de investidura parlamentaria y los requisitos de mayoría para formar gobierno en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa después de votar

España es una monarquía parlamentaria: el rey cumple un rol institucional y simbólico, pero no gobierna. Es el Congreso quien determina quién ejerce el poder ejecutivo.

Una vez constituido el nuevo Congreso, el rey Felipe VI consulta a los representantes de los partidos con presencia parlamentaria para conocer a quién están dispuestos a apoyar. Después de las consultas, comunica a la presidencia del Congreso el nombre del candidato que propone para que los diputados voten su investidura.

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El artículo 99 de la Constitución española establece que el candidato necesita una mayoría absoluta en la primera votación: 176 de los 350 diputados. Si no la consigue, se celebra una segunda votación 48 horas después, en la que alcanza con obtener más votos a favor que en contra.

Una infografía de Infobae detalla las cuatro etapas del proceso constitucional para la investidura del presidente del Gobierno en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, las abstenciones pueden ser decisivas. En 2020, Sánchez fue investido presidente en segunda votación con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. No necesitó alcanzar los 176 diputados porque le bastaba con superar los votos negativos.

Si un candidato fracasa, el rey puede proponer otro. Pero existe un límite: si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que nadie consiga la confianza del Congreso, se disuelven ambas cámaras y se convocan nuevas elecciones.

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España ya atravesó esa situación en 2016 y 2019. La falta de acuerdos obligó a repetir los comicios.

En 2023, el rey Felipe VI encargó a Alberto Núñez Feijóo intentar formar Gobierno, pero el candidato del Partido Popular no reunió los apoyos necesarios en el Congreso para ser investido. (Europa Press)

En 2023, Feijóo perdió las dos votaciones de investidura. Sánchez consiguió después el apoyo del PNV, ERC, Junts, EH Bildu, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Coalición Canaria, además de los diputados del PSOE y Sumar.

La amnistía fue uno de los compromisos más controvertidos de aquella negociación. El PSOE acordó impulsarla para los implicados en el proceso independentista catalán, incluidos dirigentes vinculados al referéndum de 2017. Sánchez defendió la medida como parte de una política de normalización de las relaciones con Cataluña. El PP y Vox la denunciaron como una concesión a los independentistas a cambio de conservar el poder.

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La investidura terminó con 179 votos a favor y 171 en contra el 16 de noviembre de 2023.

La elección de este 29 de noviembre abrirá una nueva negociación. Si el PP y Vox alcanzan juntos los 176 diputados, podrán investir a un candidato sin depender de otras fuerzas. Si quedan por debajo, necesitarán apoyos adicionales o abstenciones suficientes para superar una segunda votación. El PSOE deberá hacer sus propios cálculos con los diputados que obtengan sus posibles aliados.

Pedro Sánchez logró finalmente los apoyos parlamentarios necesarios y fue investido presidente del Gobierno en noviembre de 2023. (Reuters)

Cómo se reparten los diputados

Los 350 escaños del Congreso no se distribuyen en una única circunscripción nacional, sino entre 52 distritos: las 50 provincias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) garantiza a cada provincia un mínimo de dos diputados, independientemente de su población. Ceuta y Melilla eligen uno cada una. Así, 102 escaños quedan asignados inicialmente y los otros 248 se reparten según la población de las provincias.

El sistema da una representación proporcionalmente mayor a los territorios menos poblados. Los ciudadanos votan listas cerradas y bloqueadas: eligen una candidatura de partido, sin poder modificar el orden de sus integrantes ni seleccionar diputados de distintas listas.

Una infografía de Infobae detalla el sistema electoral de España para la distribución de 350 diputados en 52 circunscripciones mediante el método D'Hondt. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los escaños de cada provincia se reparten mediante el método D’Hondt. Para participar en ese reparto, una candidatura debe alcanzar al menos el 3% de los votos válidos de su circunscripción.

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Pero el tamaño de cada distrito también cuenta. En provincias que eligen dos o tres diputados, los partidos pequeños tienen pocas posibilidades de conseguir representación, aunque superen el umbral legal del 3%. En Madrid, donde se reparten 38 escaños, pueden acceder al Congreso fuerzas con menor respaldo.

Los partidos pequeños con votantes dispersos por todo el país encuentran mayores dificultades para obtener diputados. Los regionales, en cambio, pueden conseguir varios escaños si concentran sus apoyos en determinadas provincias, aunque su porcentaje de votos a escala nacional sea reducido.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, podría llegar a la Presidencia del Gobierno si logra una alianza parlamentaria con Vox tras las elecciones del 29 de noviembre. (Reuters)

“En España, el bipartidismo fue quien pagó el precio de la crisis financiera de 2008, y no las instituciones europeas”, escribieron Raquel García Llorente, investigadora del Real Instituto Elcano, y Héctor Sánchez Margalef, investigador del CIDOB, en un análisis publicado en 2024 . Desde entonces, el Congreso dejó de estar dominado por dos grandes partidos capaces de reunir mayorías con relativa facilidad. Las negociaciones para formar Gobierno incorporaron a nuevas fuerzas nacionales y a partidos regionales que, como ocurrió en 2023, pueden resultar decisivos.

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El presidente que no tiene garantizados cuatro años en el poder

En España, el presidente del Gobierno no tiene garantizados cuatro años en el poder, como ocurre habitualmente con los presidentes latinoamericanos.

La Constitución establece que el Congreso tiene un mandato máximo de cuatro años, pero el jefe del Ejecutivo puede proponer la convocatoria anticipada de elecciones, con determinadas limitaciones legales. Sánchez lo hizo en 2023, cuando adelantó a julio los comicios previstos para diciembre. Y volvió a utilizar esa facultad este año al convocar las elecciones del 29 de noviembre, mediante el Real Decreto 806/2026, publicado en el BOE el 6 de octubre.

El Congreso también puede reemplazar al mandatario mediante una moción de censura. Para aprobarla, los diputados necesitan reunir una mayoría absoluta y presentar al mismo tiempo un candidato que lo sustituya.

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El candidato propuesto para la investidura requiere una mayoría absoluta de 176 diputados en la primera ronda o mayoría simple en la segunda votación. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

En junio de 2018, Sánchez consiguió 180 votos para desplazar a Mariano Rajoy, del PP, y asumió la Presidencia sin pasar por una elección general. Fue la primera moción de censura que prosperó desde la aprobación de la Constitución de 1978.

El presidente también puede plantear una cuestión de confianza ante el Congreso. Si la pierde, debe presentar su dimisión. Y un Gobierno puede continuar en minoría mientras conserve los apoyos necesarios para sostenerse, aunque encuentre dificultades para aprobar leyes o presupuestos.

El Senado y el voto desde el exterior

El 29 de noviembre los españoles también elegirán directamente a 209 senadores, uno más que en 2023 porque Formentera tendrá representación propia, separada de Ibiza. A ellos se suman los senadores designados por los parlamentos de las comunidades autónomas.

A diferencia del Congreso, donde se votan listas cerradas, los electores pueden seleccionar candidatos al Senado individualmente, incluso de distintos partidos. La Cámara Alta participa en la elaboración de las leyes, pero no interviene en la elección ni en la destitución del presidente del Gobierno.

Los españoles que viven fuera del país también pueden votar. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 2.769.645 electores residentes en el extranjero, de un total de 38.728.356 habilitados para votar. Argentina concentra el mayor número: 524.852, casi uno de cada cinco. Le siguen Francia (267.387), Estados Unidos (213.007) y México (192.177).

El Tribunal Supremo mantiene suspendido de manera cautelar el voto de 163.355 personas nacionalizadas en el exterior por la Ley de Memoria Democrática. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Sus votos se incorporan a las provincias españolas en las que figuran inscritos. No existe una circunscripción especial para los residentes en el exterior. Por eso, cuando la diferencia entre partidos es estrecha, esos sufragios pueden modificar el reparto de diputados.

El Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar el voto de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española por la ley de nietos. La medida alcanza a quienes viven en España y a quienes viven en el exterior, con una excepción: pueden votar quienes acreditaron que descienden de exiliados políticos. Los hijos de los nacionalizados que figuran en el censo mantienen su derecho a votar.

Qué pasará después del 29 de noviembre

El decreto de convocatoria establece que las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre. Después, el rey podrá iniciar las consultas con los partidos y proponer un candidato a la investidura.

No hay una fecha automática para esa primera votación. Dependerá de las negociaciones y de cuándo se presente una candidatura. Tras las elecciones, el Gobierno de Pedro Sánchez quedará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.