Se espera una participación histórica estos comicios, por encima del 73%.

Buenos días. Domingo 29 de noviembre de 2026, día de elecciones generales en España. Seguimos la jornada en Infobae ya antes de que abran los colegios ya hasta que hable el último de los protagonistas esta noche, una vez conozcamos el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso de los Diputados, y si este nos permite aventurar quién será el presidente del Gobierno los próximos cuatro años, y en el Senado, donde PSOE y PP se presentan junto al Frente Amplio y Vox, respectivamente. Seguiremos el recuento desde la redacción y en las sedes de los principales partidos en liza.

Un total de 38.728.356 electores son llamados a las urnas, 2.769.645 de ellos residentes en el extranjero. Quien no haya ejercido su derecho por correo puede hacerlo desde las 9:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas de la tarde en el colegio que le corresponda. El conteo general no comienza hasta que hayan cerrado los de Canarias, a las 21:00 horas en la península. Antes se habrán conocido datos de participación parciales oficiales, a las 14:00 y a las 18:00 horas, antes de tener el definitivo. Se se espera que sea elevada, de un 73-75%, frente al 66% de 2023.

Pedro Sánchez aspira a continuar en Moncloa, para lo que necesitará de un buen resultado del PSOE, pero también del Frente Amplio, así como de las marcas autonómicas a la izquierda, como ERC, EH Bildu o Adelante Andalucía. Alberto Núñez Feijóo tiene una ecuación más sencilla: si suma con Santiago Abascal, será el presidente. El líder del PP está ante su segunda, mejor y última oportunidad. De acuerdo con las principales empresas demoscópicas privadas -no así el CIS-, la derecha logrará una holgada mayoría absoluta en las dos cámaras, sin descartar al PSOE como primera fuerza.