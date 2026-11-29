Buenos días. Domingo 29 de noviembre de 2026, día de elecciones generales en España. Seguimos la jornada en Infobae ya antes de que abran los colegios ya hasta que hable el último de los protagonistas esta noche, una vez conozcamos el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso de los Diputados, y si este nos permite aventurar quién será el presidente del Gobierno los próximos cuatro años, y en el Senado, donde PSOE y PP se presentan junto al Frente Amplio y Vox, respectivamente. Seguiremos el recuento desde la redacción y en las sedes de los principales partidos en liza.
Un total de 38.728.356 electores son llamados a las urnas, 2.769.645 de ellos residentes en el extranjero. Quien no haya ejercido su derecho por correo puede hacerlo desde las 9:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas de la tarde en el colegio que le corresponda. El conteo general no comienza hasta que hayan cerrado los de Canarias, a las 21:00 horas en la península. Antes se habrán conocido datos de participación parciales oficiales, a las 14:00 y a las 18:00 horas, antes de tener el definitivo. Se se espera que sea elevada, de un 73-75%, frente al 66% de 2023.
Pedro Sánchez aspira a continuar en Moncloa, para lo que necesitará de un buen resultado del PSOE, pero también del Frente Amplio, así como de las marcas autonómicas a la izquierda, como ERC, EH Bildu o Adelante Andalucía. Alberto Núñez Feijóo tiene una ecuación más sencilla: si suma con Santiago Abascal, será el presidente. El líder del PP está ante su segunda, mejor y última oportunidad. De acuerdo con las principales empresas demoscópicas privadas -no así el CIS-, la derecha logrará una holgada mayoría absoluta en las dos cámaras, sin descartar al PSOE como primera fuerza.
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
Abren los colegios electorales
Comienza la jornada electoral en España. Abren los 22.493 colegios, con 61.033 mesas. Permanecerán abiertos hasta las 20:00 horas.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Las mejores imágenes de las elecciones generales en España 29-N: de la apertura de los colegios a la fiesta (o el duelo) de los partidos en una noche histórica
Contamos cronológicamente y a través de fotografías la jornada electoral, el día que los españoles deciden si el país necesita un cambio o dan una nueva oportunidad a Pedro Sánchez
(Fotografías de EFE, Europa Press y Reuters)
ARTÍCULO DE INFOBAE
El 13,8% de los españoles sigue sin saber a quién votar: los indecisos y la abstención son las grandes incógnitas que decidirán las elecciones de este 29-N
Según el último barómetro del CIS, las mujeres y los menores de 35 años son quienes más dudan
Los números favoritos de Pedro Sánchez durante la campaña electoral han sido el 75 y el 176. El primero, por el porcentaje de participación al que dice que aspira este domingo para ganar las elecciones; el segundo, por el número de escaños que necesita sumar el bloque de izquierdas para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso y reeditar un Gobierno progresista. Lo tiene difícil, porque, según la mayoría de las encuestas electorales, el PP y Vox tienen más opciones de conseguir la mayoría.
Una web y una app oficial para seguir el escrutinio en tiempo real
El Gobierno ha desarrollado una web y una aplicación móvil específicas para seguir en directo la información provisional de resultados de las elecciones. La página web (https://resultados.29neleccionesgenerales.es) y la app móvil ‘Elecciones Generales 29N’, descargable para Android e iOS, ofrecerán a los usuarios información en tiempo real sobre todo el proceso y un simulador de pactos.
Así fue la jornada de reflexión para los candidatos
El proceso electoral cuesta 243 millones de euros
El presupuesto destinado a la organización de las elecciones generales asciende a 243.408.647,68 euros, según el desglose del Ministerio del Interior. La mayor partida corresponde a las administraciones públicas, con 89,5 millones de euros, el 36,78% del total.
La logística electoral absorbe otros 36 millones de euros, mientras que la difusión del escrutinio provisional y las telecomunicaciones suman 10,9 millones. El servicio de Correos, encargado del voto por correspondencia, recibe 2,8 millones de euros.
Casi 39 millones de españoles, llamados a votar
El censo electoral para estas elecciones asciende a 38.616.949 electores, de los cuales 35.953.542 residen en España y 2.663.407 lo hacen en el extranjero, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra incluye 1.615.034 nuevos votantes que no participaron en las elecciones generales de julio de 2023.
Los españoles elegirán a 350 diputados y 209 senadores entre 534 candidaturas proclamadas al Congreso y 361 al Senado. El número de mujeres candidatas al Congreso, 1.881, se acerca por primera vez al de hombres, 1.939.
Más de 100.000 agentes vigilan la jornada electoral
La seguridad del proceso recae en 100.727 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según el desglose del Ministerio del Interior. El dispositivo incluye 30.036 agentes de la Policía Nacional, 50.373 de la Guardia Civil, 6.174 de policías autonómicas y 14.144 de policías locales, distribuidos por todo el territorio.
Cataluña y el País Vasco concentran el mayor número de policías autonómicos, con 5.510 y 4.048 efectivos respectivamente, debido a las competencias propias de sus cuerpos. Madrid, por su parte, suma 11.063 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Todos los horarios de las elecciones del 29-N en España: a qué hora abren los colegios electorales y cuándo se sabrán los resultados
Más de 38 millones de ciudadanos podrán votar durante 11 horas
Los 38.616.949 electores convocados a las elecciones generales en España podrán acudir a las urnas este domingo 29 de noviembre desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. El horario de votación será el mismo en todas las comunidades autónomas, incluidas las islas Canarias: esto implica que, cuando los colegios electorales abran a las 9:00 en la península, en el archipiélago canario serán las 8:00 y abrirán una hora más tarde, a sus 9:00, por lo que el cierre de las urnas en Canarias se producirá cuando en la península marquen las 21:00 horas.