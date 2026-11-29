Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: apertura de las mesas electorales y última hora de los candidatos Seguimos esta jornada histórica en la que 38 millones de ciudadanos deciden un cambio de rumbo con Feijóo a la cabeza o si Sánchez merece cuatro años más

Elecciones en España: una jornada clave para Europa marcada por la crisis de vivienda y posibles avances de la derecha Más de 38 millones de personas están habilitadas a votar este domingo en unos comicios únicos y anticipados, dentro de un sistema sin balotaje. Los colegios electorales abrirán a las 9:00 y cerrarán a las 20:00 (hora local)

Qué mariscos merece la pena comprar esta Navidad y cuáles no, según un marisquero: “Lo que más luce en la mesa a veces es lo que menos dinero cuesta” Los mariscos son protagonistas de comidas y cenas especiales en Navidad, pero también es una de las categorías que más se encarece en estas fechas

Feijóo llega a la jornada electoral con las encuestas a favor y muchas opciones de convertirse en presidente, pero la carrera por el primer puesto no está ganada El líder del PP ha cambiado la estrategia que le dejó a las puertas de la Moncloa en 2023 y ha conseguido adaptar su mensaje en todos los formatos