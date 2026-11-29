Así llega VOX al 29-N con Santiago Abascal, Ignacio Garriga, Pepa Millán, Blanca Armario, Pablo Sáez, Arantzazu Purificación Cabello y Luis Biendicho. (Montaje Infobae)

Guardar

Este domingo, si se confirman las previsiones de la mayoría de las encuestas, Vox obtendrá el mejor resultado de su historia, superando los 52 escaños que obtuvo en 2019 (en 2023 bajó a 33). La formación que lidera Santiago Abascal aspira a convertirse en el segundo socio de un Gobierno de coalición con el PP, aunque el número de escaños que consiga determinará el alcance de sus condiciones ante Alberto Núñez Feijóo.

Por ello, Vox ha jugado sobre seguro en la campaña electoral, buscando no cometer errores y permitiendo incluso un periodo en el que Abascal estuvo prácticamente desaparecido. En el partido dan por seguro un buen resultado, al capitalizar el descontento contra Pedro Sánchez, los casos de corrupción que han rodeado al PSOE y la situación en Ceuta.

PUBLICIDAD

Para José Miguel Rojo Martínez, investigador de la Universidad de Murcia, situar a los migrantes como causa de varios de los principales problemas del país, como la vivienda, la seguridad o las políticas de igualdad, es un “acierto estratégico” desde el punto de vista electoral. Si observamos al resto de Europa, dice, el freno a la migración ha entrado de lleno en los programas, discursos y hasta decisiones de la mayoría de los partidos, como el proyecto de centros de “retorno” en Ruanda. Para el politólogo, Vox ha comprobado que la cuestión migratoria le permite llegar a más posibles votantes, mientras “se ha alejado” de debates sobre feminismo, memoria histórica o asuntos culturales.

El escenario previo a la campaña favorecía a Vox. El debate sobre inmigración e inseguridad, reforzado por la situación de Ceuta, situó en el centro de las preocupaciones de los españoles asuntos en los que el partido de Abascal dispone de un marco propio y consolidado. “El elemento que lo une todo” es la inmigración, resume Rojo Martínez. Esa fórmula, a su juicio, le permite competir por votantes que no necesariamente comparten todas sus posiciones en otras materias.

PUBLICIDAD

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha declarado este viernes "satisfecho" con su desempeño en el debate de los principales candidatos a la Presidencia en las elecciones del 29N y ha asegurado que "se lo ha pasado bien".

El voto útil puede limitar el avance en la recta final

Vox cuenta con un electorado movilizado y fiel. “El votante de Vox es un votante muy convencido”, explica el especialista. Pero esa fortaleza también reduce su margen para sumar nuevos apoyos durante esta recta final. Por esa razón, su capacidad de expansión puede ser menor cuando entren en juego los indecisos y los sectores centristas, más propensos a tomar una decisión a última hora. Muchos de ellos, al final, pueden decantarse por priorizar el voto útil y optar por el PP.

La relación con Feijóo ha condicionado la campaña, y marcará la post-campaña. Rojo Martínez señala que PP y Vox han mantenido, durante buena parte del período electoral, una suerte de pacto de no agresión. Ambos partidos, sostiene, han actuado bajo la idea de que la derecha puede imponerse sin una confrontación directa entre sus dos principales fuerzas. El debate a cuatro reforzó esta idea.

PUBLICIDAD

Ahora, la posibilidad de una coalición entre PP y Vox ha quedado instalada como una opción ya asumida por el electorado, lo que en las elecciones generales pasadas nunca llegó a parecer seguro. “Llega bajo la idea de que, si suma la derecha, no tiene que autolegitimarse, porque ya ha aceptado como algo normal que vayan a formar Gobierno”, apunta el politólogo. En ese contexto, el resultado de Vox no solo definirá su peso parlamentario, sino también su capacidad para fijar las condiciones.