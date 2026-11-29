Así llega el Partido Popular al 29-N con Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, Ester Muñoz, Ildefonso Castro, Jon Echevarría y Cuca Gamarra. (Montaje Infobae)

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En Génova 13 tienen grabado a fuego que solo ellos pueden ganar y perder esta campaña. Alberto Núñez Feijóo, que todavía recuerda los fantasmas del 2023 —cuando La Moncloa se le resistió por apenas cuatro escaños, pese a que fue el partido más votado—, sabe que este 29-N es su última bala electoral. Por ello, durante la campaña, el líder de los populares ha insistido una y otra vez ante sus votantes en que nadie puede relajarse: “España no puede permitirlo”.

Nunca lo ha tenido tan de cara, según los sondeos. El Partido Popular inició la campaña electoral con la mayoría de las encuestas a su favor, que anticipaban una holgada mayoría de derechas, y en un momento en el que se encuentra en buenos términos con Vox, porque entre Génova y Bambú las relaciones llegan totalmente engrasadas, después de haber culminado varias alianzas autonómicas a lo largo de este año.

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Por tanto, el PP ha dejado ver en las últimas semanas que va con todo: carretera y manta por toda España, un sinfín de entrevistas en los medios convencionales y un giro de 180 grados en su estrategia en el formato digital, el gran caladero de voto joven que el boomer Feijóo (así se autodefinió ante Nuevas Generaciones en Madrid) busca conquistar para evitar que ese pastel acabe en Vox, el partido que ha sabido dominar el algoritmo y que tiene muchos seguidores entre los que acudirán por primera vez a las urnas.

Feijóo, con Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. (Reuters/Juan Medina)

Feijóo no ha dejado ni un solo balón suelto en el área y se ha mostrado dispuesto a rematarlo todo, desde una entrevista de más de una hora en uno de los podcasts del momento hasta la hot lap a 247 kilómetros por hora en el Porsche del youtuber Plex, pasando por medios de tendencia progresista y prensa deportiva. En paralelo, el líder del PP ha seguido su estrategia convencional, multiplicando sus mítines para pedir el voto, con apariciones en territorios difíciles como Cataluña o País Vasco, y en zonas más benévolas para su partido como Andalucía, Galicia o Madrid. Y en una carrera de fondo, el PP ha conseguido un hito que llevaba mucho tiempo sin registrar: no cometer errores de bulto.

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Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en un viaje de campaña. (PP)

Todos los caminos llevan a Vox

Las últimas encuestas antes del apagón demoscópico otorgan al PP un promedio del 31,3% de los votos, un dato inferior al registrado en 2023, pero que sigue siendo firme para gobernar en coalición con Vox: entre ambos partidos cosecharían el 51,5% de los votos, lo que se traduciría en alrededor de 180 escaños, por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Desde la convocatoria electoral, PP y Vox han entrado en una fase de no agresión, en la que Feijóo y Abascal han evitado mencionarse en público, como mostraron en el debate a cuatro, y han concentrado su discurso en “poner fin al sanchismo”. “España está inundada de corrupción” es el mantra que repiten ambos partidos en cada una de sus apariciones.

Por el momento, ninguno ha querido hablar del posible reparto de carteras, y el líder popular se ha remitido de forma recurrente al documento marco utilizado para cerrar los gobiernos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía cuando se le pregunta por las líneas rojas de una futura negociación: “El respeto a la Constitución, al Estado de Derecho, a la normativa europea y a temas como la violencia de género y los compromisos relativos a la igualdad”.

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El presidente y candidato del PP ha llenado este fin de semana en Valencia y Murcia.

Pero aunque ninguno quiere sacar este melón, uno de los asuntos que condicionarán las eventuales negociaciones será el peso de la extrema derecha en el Congreso. Algunos de los sondeos que se han publicado en campaña hablan de que los de Abascal podrían obtener hasta un 19% de los votos, lo que se traduce en una horquilla de entre 64 y 69 escaños.

Otro de los temas picantes de la campaña es la carrera por el primer puesto, especialmente después de que los de Feijóo se hayan pasado toda la legislatura recordando a Pedro Sánchez que el PP fue el ganador en las urnas en 2023. El margen a comienzos de la campaña, con permiso del CIS (la única encuesta que ha dado siempre victoria del PSOE), era amplio, pero los socialistas han ido acortando sus distancias hasta el punto de aparecer en algunas quinielas con un pequeño margen de votos, dentro únicamente del margen de error. Las dudas quedarán despejadas hoy.

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